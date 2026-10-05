Từ Marina Bay Sands của Singapore đến Burj Khalifa tại Dubai, những công trình đa năng kết hợp lưu trú và điểm đến văn hóa đang định hình lại ngành du lịch toàn cầu. Đà Nẵng cũng đang bắt nhịp xu hướng này.

Du khách vì đến Paris nên ghé thăm tháp Eiffel hay vì muốn check-in tháp Eiffel nên mới tới Paris? Một câu hỏi đơn giản nhưng mở ra cả một tệp hành vi lựa chọn lưu trú, dịch chuyển của những công dân toàn cầu thế hệ mới.

Ngày nay, quyết định lưu trú của du khách hay chuyên gia khi tới một thành phố vượt qua nhiều hơn bộ tiêu chí phòng nghỉ an toàn, tiện nghi. Thay vào đó, mô hình lưu trú và điểm đến (destination-led hospitality/mixed-use landmark) dần trở thành lựa chọn thế hệ mới. Đây là mô hình bất động sản phức hợp, vừa cung cấp dịch vụ lưu trú, vừa tích hợp các tiện ích trung tâm vui chơi, giải trí, văn hóa và đặc biệt, các công trình mang tính biểu tượng của cả một khu vực.

Khách lưu trú chọn điểm đến này không chỉ để nghỉ ngơi mà còn để khám phá, tận hưởng và lấp đầy trải nghiệm của mình trong suốt thời gian lưu trú.

Những công trình lưu trú và điểm đến biểu tượng trên thế giới

Tại Đông Nam Á, Marina Bay Sands nói riêng, khu Downtown Core nói chung của Singapore chính là một mô hình ấn tượng. Marina Bay Sands sở hữu 3 tòa tháp cao 200m, công viên Sand SkyPark tựa một chiếc du thuyền vắt ngang 3 tòa nhà dài 340m, bảo tàng nghệ thuật và khoa học ArtScience hình hoa sen cùng loạt trải nghiệm mua sắm, giải trí 24/7 sống động.

Singapore năm 2025 đón gần 17 triệu lượt khách du lịch, nhưng riêng Marina Bay Sands đã có tới 45 triệu lượt khách lưu trú trải nghiệm - con số đủ để hiểu rằng Marina Bay Sands thực sự góp phần nâng đỡ du lịch Singapore.

Marina Bay Sands - tòa tháp điểm đến và biểu tượng nổi tiếng của Singapore. Ảnh: Magnific

Trên thế giới, các thành phố lớn đều sở hữu các công trình có khả năng đại diện cho một thành phố, quốc gia.

Tại Dubai, tổ hợp Downtown Dubai với tòa phức hợp Burj Khalifa là tâm điểm đã kéo theo hàng tỷ USD giá trị du lịch, bất động sản và góp phần định vị bản sắc kinh tế Dubai.

City of London (Anh) từ lâu đã là một trung tâm tài chính phồn hoa với những tòa cao ốc giao thương quốc tế như The Walkie-Talkie xen lẫn những công trình lịch sử đậm chất Anh quốc trầm mặc.

Phố Đông - Lujiazui (Thượng Hải) là cụm 3 tháp tài chính và lưu trú siêu sang quy tụ các khách sạn xa xỉ, đồng thời đón du khách tới ngắm bến Thượng Hải và trải nghiệm kinh tế, văn hóa đêm rực rỡ.

Bản thân những công trình này vừa là điểm lưu trú tiện nghi, vừa là một điểm đến thu hút khách đến ghé thăm và vượt lên tất cả, trở thành một biểu tượng văn hóa cho cả thành phố, quốc gia.

Sức hấp dẫn tự nhiên của mô hình điểm đến bắt nguồn từ việc phục vụ trúng nhóm khách hàng có khả năng chi trả tốt và gu trải nghiệm rõ ràng. Đó là tệp khách "Bleisure" (kết hợp công tác và nghỉ dưỡng) cùng các chuyên gia quốc tế - những người sẵn sàng trả mức giá thuê vượt trội để sở hữu tầm nhìn đắt giá, trải nghiệm cao cấp và vị trí mở cửa chạm phồn hoa. Bên cạnh đó, công trình vẫn phải giải quyết được bài toán "riêng tư trong lòng mở" (private in mixed spaces) - nghĩa là đảm bảo sự yên tĩnh, an ninh biệt lập để đảm bảo nhu cầu nghỉ ngơi giữa một quần thể luôn tấp nập du khách.

Với những công trình đa năng, khách du lịch ngắn ngày, khách nghỉ hưu, nghỉ dưỡng dài ngày đều yêu thích lựa chọn. Và thậm chí, chính chủ nhân của từng căn hộ có thể dành một vài tháng nghỉ dưỡng ở đây rồi lại cho thuê một cách linh hoạt, chủ động.

Vừa có trải nghiệm độc đáo, vừa đảm bảo nghỉ ngơi riêng tư là tiêu chí của các tệp khách thế hệ mới. Ảnh: Đất Xanh Miền Trung

Peninsula Private - tòa tháp lưu trú và điểm đến tại Da Nang Downtown

Thành phố Đà Nẵng đang trong những ngày tựa một đại công trường với các dự án trọng điểm. Trong đó, tổ hợp Da Nang Downtown được chủ đầu tư Sun Group xây dựng trên quỹ đất gần 77ha, vốn đầu tư gần 3 tỷ đô mang giấc mơ của một Marina Bay Sands mới của Đà Nẵng.

Nhà hát Opera 4.000 chỗ ngồi, loạt công trình trên mặt nước, tòa tháp Landmark 408m cao nhất miền Trung lấy cảm hứng từ tà áo dài Việt và phố đi bộ 24/7 đang từng ngày xây dựng để chờ đón du khách ghé thăm ngay tại dọc bờ Tây sông Hàn giữa phường Hòa Cường.

Kề cận Da Nang Downtown là một biểu tượng mới - tòa tháp lưu trú và điểm đến Peninsula Private. Cao 150m, ngôn ngữ kiến trúc tinh tế và vận hành theo mô hình căn hộ dịch vụ, Peninsula Private đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư, cho thuê lưu trú ngắn và dài ngày.

Tòa tháp sở hữu 3 hầm đỗ xe, 7 tầng tiện ích xen kẽ từ khối đế lên đến tầng 40 với loạt tiện ích phức hợp: phòng gym, yoga, hồ bơi vô cực, sky restaurant, sky bar, vườn tùng, đảm bảo hành trình lưu trú trọn vẹn cho các chủ nhân.

Peninsula Private sở hữu với 40 tầng nổi, 3 tầng hầm, đón trọn dòng trải nghiệm lưu trú từ tâm điểm Da Nang Downtown. Ảnh phối cảnh

Trong tương lai, Peninsula Private hứa hẹn hút dòng khách trong và ngoài nước làm việc, trải nghiệm tại siêu tổ hợp tỷ đô. Tòa tháp 150m đồng thời kỳ vọng đón trọn dòng trải nghiệm từ tâm điểm Da Nang Downtown, khẳng định tầm nhìn của một mô hình lưu trú và điểm đến tiên phong của Đà Nẵng.

Y Vân