Trong khi nguồn cung căn hộ mới tại khu Tây TPHCM còn hạn chế, lượng người quan tâm, tìm kiếm sản phẩm tại khu vực này có xu hướng tăng. Không ít dự án quy mô lớn vẫn chỉ đưa ra thị trường một lượng căn hộ hạn chế.

Nguồn cung ít, nhu cầu tìm kiếm tăng

Theo dữ liệu của Cushman & Wakefield, trong quý II/2026, toàn thị trường TPHCM có hơn 1.300 căn hộ mới được mở bán, tăng 7% so với quý trước nhưng giảm tới 53% so với cùng kỳ năm 2025.

Đáng chú ý, khu Đông chiếm tới 71% nguồn cung mới, trong khi khu Tây chỉ chiếm 26%. Mức giảm 53% so với cùng kỳ cho thấy hoạt động mở bán vẫn khá hạn chế. Cushman & Wakefield cho rằng các chủ đầu tư đang chậm lại tốc độ đưa sản phẩm ra thị trường và có xu hướng chờ đợi điều kiện thuận lợi hơn.

Khảo sát của PV VietNamNet cho thấy, tại khu Tây có nhiều dự án được giới thiệu trên thị trường, nhưng số dự án thực sự có sản phẩm mới để khách hàng lựa chọn tại cùng một thời điểm không nhiều. Bên cạnh đó, giá bán cũng khá cao.

Một chung cư cũ tại phường Bình Phú, khu Tây TPHCM. Ảnh: Anh Phương

Đơn cử, một dự án chung cư cao cấp trên đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, vừa ra mắt cách đây ít ngày. Dự án chỉ có 99 căn, với giá bán từ 120 triệu đồng/m2. Một dự án khác nằm trên đường Tân Thành, phường Chợ Lớn, mở bán cách đây vài tháng, có quy mô gần 350 căn, cũng với mức giá tương tự.

Một dự án đáng chú ý khác nằm trên đường Võ Văn Kiệt, phường An Lạc, được giới thiệu ra thị trường vào cuối tháng 6, sau thời gian dài hoàn thiện các thủ tục. Dự án này có tổng số gần 1.600 căn hộ, nhưng đợt mở bán đầu tiên chỉ khoảng 370 căn, giá bán khoảng 90 triệu đồng/m2.

Tại phường Bình Trị Đông, một dự án chung cư gần Aeon Mall Bình Tân sau nhiều năm hoàn thiện pháp lý dự kiến được tung ra thị trường vào cuối năm nay. Dự án có quy mô hơn 2.000 căn hộ, giá bán vẫn chưa được chủ đầu tư công bố.

Trong khi nguồn cung căn hộ mới tại khu Tây còn hạn chế, nhu cầu tìm kiếm nhà ở tại khu vực này lại đang tăng lên.

Theo dữ liệu của Batdongsan, tỷ lệ người quan tâm đến chung cư tại khu Tây trong tổng lượng tìm kiếm chung cư ở TPHCM đã tăng từ 17% năm 2022 lên 22% vào tháng 5/2026.

Trước đó, theo Batdongsan, một số khu vực phía Tây cũng ghi nhận lượng người tìm kiếm bất động sản tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm trước.

Vì sao nguồn cung vẫn hạn chế?

Theo ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan khu vực miền Nam, trong thời gian dài, khu Tây TPHCM gặp bất lợi bởi hạ tầng giao thông chưa đồng bộ, tình trạng ùn tắc, ngập nước, mật độ dân cư cao và số lượng dự án cao cấp còn hạn chế.

Tuy nhiên, khi quỹ đất khu vực nội đô ngày càng khan hiếm và giá nhà ở trung tâm vượt khả năng tiếp cận của nhiều người, khu Tây đang trở thành lựa chọn cân bằng hơn về vị trí, tiện ích và chi phí.

Chuyên gia của Batdongsan cho rằng hạ tầng đang được cải thiện cùng nhu cầu nhà ở thực sẽ tạo thêm động lực cho khu vực này phát triển.

Ở góc nhìn khác, ông Nguyễn Hoàng, chuyên gia bất động sản, giảng viên Học viện Eagle Academy, nhận định khu Tây có lợi thế là cửa ngõ kết nối với các tỉnh miền Tây, trong khi mặt bằng giá vẫn thấp hơn một số khu vực phía Đông và phía Nam.

Theo ông Hoàng, dư địa phát triển của khu vực còn đến từ quá trình chỉnh trang đô thị và sự xuất hiện của các dự án mới, qua đó đáp ứng nhu cầu nâng cấp không gian sống của cộng đồng cư dân hiện hữu.

Dù vậy, nguồn cung mới tại khu Tây vẫn được dự báo thấp hơn đáng kể so với khu Đông. Theo báo cáo quý II/2026 của Cushman & Wakefield, đến năm 2027, khu Đông dự kiến có khoảng 12.130 căn hộ mới, trong khi khu Tây chỉ bổ sung khoảng 5.016 căn.

Nếu diễn biến này xảy ra đúng như dự kiến, nguồn cung căn hộ mới tại phía Tây sẽ tiếp tục thấp hơn khu Đông trong năm tới.



