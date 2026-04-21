Phú Thọ:

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, khoảng 2 tuần nay, tại hồ chứa nước thải rộng hàng nghìn m2 của công ty CP Hoá chất Việt Trì bất ngờ xuất hiện hiện tượng lạ thường. Hồ nước thải này nằm cách khu vực sản xuất của công ty khoảng hơn 100m, sát sông Hồng.

Một phần lớn diện tích hồ chứa nước thải của công ty CP Hoá chất Việt Trì xuất hiện lớp váng màu vàng. Ảnh: Đức Hoàng

Cụ thể, một diện tích lớn mặt hồ đang bao phủ bởi một lớp váng dày, đặc quánh có màu vàng nhạt. Lớp váng này không đồng nhất mà kết dính thành từng mảng lớn, nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

Người dân sinh sống gần khu vực cho biết tình trạng váng vàng xuất hiện trên mặt hồ khiến họ lo ngại về nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường và nguồn nước xung quanh, nhất là khi khu vực hồ này nằm sát sông Hồng.

Khu vực hồ chứa nước thải của công ty CP Hoá chất Việt Trì nằm sát sông Hồng. Ảnh: Đức Hoàng

Cùng với đó, xung quanh khu vực sản xuất của công ty CP Hoá chất Việt Trì và các nhà máy công nghiệp lâu năm tại đây thường xuyên xuất hiện tình trạng không khí ngột ngạt, mùi hắc khó chịu.

Trao đổi với PV VietNamNet, đại diện Công ty CP Hóa chất Việt Trì đã xác nhận tình trạng trên và lên tiếng giải thích nguyên nhân, đưa ra phương án khắc phục.

Ông Đào Hải Linh, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Hóa chất Việt Trì cho biết, đây là khu vực hồ nước chứa nước thải của công ty. Lượng nước này sau đó sẽ được bơm tuần hoàn vào làm mát các hệ thống sản xuất của công ty.

Hồ chứa nước thải cách khu vực sản xuất của công ty CP Hoá chất Việt Trì khoảng hơn 100m, sát sông Hồng. Ảnh: Đức Hoàng

Theo ông Linh, nguyên nhân hồ xuất hiện váng vàng chủ yếu do hồ đã tồn tại nhiều năm nhưng chưa được nạo vét, vệ sinh định kỳ.

“Lượng bùn tích tụ lớn dưới đáy hồ lâu ngày đã dẫn đến hiện tượng nổi váng trên bề mặt nước”, ông Linh thông tin.

Theo đại diện doanh nghiệp, đây là hiện tượng phát sinh từ quá trình tích tụ tự nhiên trong hồ, không phải sự cố bất thường trong vận hành hệ thống. Công ty đã xây dựng kế hoạch khắc phục, trong đó sẽ tiến hành vệ sinh, nạo vét lòng hồ nhằm xử lý lớp bùn tích tụ, hạn chế phát sinh váng và cải thiện cảnh quan khu vực.

Liên quan đến chất lượng môi trường nước, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Hóa chất Việt Trì cho biết, đơn vị thực hiện quan trắc định kỳ theo quy định. Kết quả các thông số nước hồ hiện vẫn nằm trong ngưỡng quy chuẩn cho phép.