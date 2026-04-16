XEM CLIP:

Theo ghi nhận của PV VietNamNet mới đây, tại khu vực cửa ngõ vào trung tâm tỉnh Phú Thọ thuộc địa bàn phường Thanh Miếu, nằm ven sông Hồng, là nơi tập trung nhiều nhà máy công nghiệp lâu năm như: Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì, Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì, Công ty TNHH Pangrim Neotex.

Nhiều năm nay, không ít người dân phố Sông Thao (nơi cách các nhà máy khoảng 500m) và các khu dân cư lân cận bức xúc phản ánh tình trạng không khí ngột ngạt, thường xuyên xuất hiện mùi hắc khó chịu.

Anh T., người có gần 50 năm sinh sống tại phố Sông Thao, cho biết những ngày nắng, không khí còn phần nào đỡ hơn. Tuy nhiên, vào ngày mưa, khu vực này trở nên bức bí, bầu trời xám xịt, mùi hắc nồng nặc mà người dân quen gọi là mùi “clo”.

Ngã 4 cầu Văn Lang, cửa ngõ kết nối tỉnh Phú Thọ với TP Hà Nội có thời điểm xuất hiện tình trạng "tia nước rơi" sát khu vực sản xuất Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì. Ảnh: Đức Hoàng

Đặc biệt, theo phản ánh của người dân, vào một số thời điểm, khu vực ngã 4 lối vào cầu Văn Lang còn xuất hiện hiện tượng "tia nước rơi" ngay sát khu vực sản xuất của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì.

Theo tìm hiểu của PV, các nhà máy tại phường Thanh Miếu bám dọc theo sông Hồng được coi là khu công nghiệp đầu tiên của tỉnh Phú Thọ và cả miền Bắc. Trong đó, nhà máy sản xuất của Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì và Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì được xây dựng từ năm 1961 và vẫn hoạt động cho đến nay.

Cụm các nhà máy công nghiệp lâu đời nằm tại phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ bám dọc theo con sông Hồng. Ảnh: Đức Hoàng

Nhiều người dân sinh sống tại đây nhìn nhận, sự đóng góp của các nhà máy công nghiệp lâu đời này đối với sự phát triển kinh tế của tỉnh Phú Thọ và cả nước trong hàng chục năm qua là điều đáng ghi nhận.

Tuy nhiên, trước quá trình đô thị hóa đang phát triển mạnh, các nhà máy này cần phải được di dời tới các vị trí quy hoạch khu, cụm công nghiệp để trả lại bầu không khí trong lành hơn cho khu vực trung tâm tỉnh Phú Thọ.

Trong năm 2026, tỉnh Phú Thọ sẽ thí điểm di dời Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì. Ảnh: Đức Hoàng

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Văn Linh, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường và Biến đổi khí hậu tỉnh Phú Thọ cho biết, địa phương đã nắm được thông tin phản ánh và đang triển khai các giải pháp theo lộ trình.

Theo ông Linh, UBND tỉnh Phú Thọ cùng các cơ quan liên quan đã thống nhất kế hoạch di dời 11 nhà máy lâu đời ra khỏi địa bàn TP Việt Trì (cũ), thời hạn hoàn thành trước năm 2030. Trong lộ trình này, năm 2026 sẽ thực hiện thí điểm di dời Nhà máy Hóa chất Việt Trì lên Khu công nghiệp Trung Hà.

Liên quan đến phản ánh về tình trạng khói xả thải phát sinh từ các nhà máy, đại diện Chi cục cho biết nguyên nhân xuất phát từ công nghệ đốt sinh khối (củi đốt) đã được cấp phép trước đây. Theo đó, hiện tượng khói bốc lên thường xuất hiện trong khoảng 15 - 20 phút mỗi lần khi doanh nghiệp bổ sung nhiên liệu vào lò đốt. Cơ quan chức năng lý giải đây là đặc điểm của quá trình vận hành, không phải hành vi xả khí độc trực tiếp ra môi trường.

Về công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường, ông Linh thông tin thêm, các số liệu quan trắc môi trường hiện chủ yếu do doanh nghiệp tự cung cấp. Thời gian qua, các số liệu này cơ bản đảm bảo trong ngưỡng quy chuẩn.

"Đối với việc kiểm tra, giám sát, đơn vị còn gặp một số khó khăn do hạn chế về kinh phí và nhân lực. Mỗi năm, Chi cục chỉ thực hiện kiểm tra được hơn 30 doanh nghiệp trên toàn tỉnh. Ngoài ra, quy trình thanh tra phải thực hiện theo kế hoạch được phê duyệt, qua nhiều bước phối hợp giữa các sở, ngành, trình UBND tỉnh và tổng hợp báo cáo cấp trên nhằm tránh chồng chéo trong hoạt động kiểm tra", ông Linh nói.