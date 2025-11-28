XEM CLIP:

(Nguồn clip: Lê Trọng)

Sáng 28/11, tại cổng Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Tam Long, TPHCM), hơn 1.300 học sinh và thầy cô giáo đã xếp hàng dài, nghiêng mình cúi đầu tiễn biệt linh cữu thầy Nguyễn Văn Trực - nguyên Phó Hiệu trưởng nhà trường. Thầy Trực hưởng thọ 66 tuổi.

Học sinh cùng thầy cô giáo Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm đứng hai bên đường tiễn biệt trước linh cữu người thầy. Ảnh cắt từ clip

Ngay từ đầu buổi sáng, các lớp học lần lượt di chuyển ra khu vực cổng trường, giữ trật tự thành hai hàng dài dọc lối đi vỉa hè, trên đường Hoàng Hoa Thám.

Khi đi qua cổng trường, đoàn xe tang đã giảm tốc độ và dừng lại trong giây lát. Người thân của thầy lặng lẽ rải những nắm hoa trắng xuống đường như gửi lời cảm ơn đến tập thể học sinh, giáo viên, những người đã dành tình cảm trân trọng tiễn biệt thầy lần cuối.

Trong khoảnh khắc xe chở linh cữu thầy đi ngang qua, toàn thể học sinh và giáo viên đồng loạt khoanh tay, cúi đầu thể hiện sự kính trọng và lòng biết ơn sâu sắc đối với người thầy đã có nhiều năm cống hiến cho sự nghiệp giáo dục của trường. Đại diện học sinh cũng đã đến dâng lên bó hoa trắng như một lời tri ân sâu sắc.

Một em học sinh dâng lên xe linh cữu của thầy bó hoa trắng như lời tri ân sâu sắc. Ảnh cắt từ clip

Hình ảnh này đã khiến nhiều người xúc động. Theo chia sẻ từ các giáo viên, thầy Trực là người tận tụy, mộc mạc, luôn gần gũi với học sinh và đồng nghiệp. Sau khi nghỉ hưu, thầy vẫn thường xuyên thăm hỏi, động viên các thầy cô công tác tại trường.

Chia sẻ với PV VietNamNet, bà Võ Thị Ngọc Bích, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm cho biết, năm 2002, thầy Trực được điều động từ Trường THPT Châu Thành (TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nay là TPHCM) về công tác tại trường với chức vụ Phó Bí thư chi bộ - Phó Hiệu trưởng trường. Sau 23 năm gắn bó, thầy nghỉ hưu vào năm 2024.

“Gần 40 năm dạy học và 27 năm tuổi Đảng, thầy đã luôn phấn đấu và cống hiến tận tâm. Thầy được tặng nhiều bằng khen giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, huy chương danh dự Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục”, bà Bích chia sẻ.