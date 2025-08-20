NSND Bạch Tuyết là nghệ sĩ lớn tuổi nhất góp mặt trong dự án Made in Vietnam của nhóm DTAP ra mắt tối 19/8.

Chia sẻ với VietNamNet, nghệ sĩ nói bà vui, hạnh phúc vì được đóng góp 1 phần vào sản phẩm của những người trẻ.

NSND Bạch Tuyết ở tuổi 80.

NSND Bạch Tuyết nể phục nhóm DTAP bởi phong cách tự tin, chuyên nghiệp và cầu thị. Chính điều đó giúp 2 bên hiểu nhau, làm việc ăn ý, giữa họ vì thế bỏ qua rào cản về khoảng cách tuổi tác lẫn thế hệ.

Theo nữ nghệ sĩ, người trẻ Việt Nam ngày nay yêu nước 1 cách rất hồn nhiên. Họ tự nhận trách nhiệm với thời đại, nỗ lực nhằm mang đến điều tốt đẹp cho cộng đồng.

NSND Bạch Tuyết song ca Pháo trong "Nam Quốc Sơn Hà"

“Tôi hiện diện trên cuộc đời này 80 năm, làm nghề quá lâu, chứng kiến đất nước từ chiến tranh đến độc lập, hòa bình rồi vươn mình phát triển.

Lúc này, tôi tự hào vì được song hành cùng thời đại, với các bạn trẻ Gen Z. Đó là cái hay, cái quý vì cả tôi và các bạn vẫn đang học hỏi nhau mỗi ngày”, bà chia sẻ.

Ở tuổi xưa nay hiếm, nhiều nghệ sĩ chọn lắng lại, tận hưởng cuộc sống chậm rãi, riêng NSND Bạch Tuyết vẫn làm việc miệt mài.

Nữ nghệ sĩ thường xuyên được nhiều người hỏi tuổi tác liệu có làm khó bà không? Câu trả lời của bà luôn là "Không".

Bà làm việc với lịch dày đặc nhưng vẫn khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng.

Nghệ sĩ 80 tuổi lần đầu kết hợp cùng rapper Gen Z Pháo.

Gần đây, Bạch Tuyết hay ngân nga ca khúc Còn thấy mặt người của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, với các câu hát: “Mặt trời mặt trời đã lên/Còn nhìn còn nhìn thấy con người…” vì tìm thấy sự đồng điệu với bản thân.

Nghệ sĩ ước nguyện được sống trọn vẹn với thời gian hiện tại, bởi nó chính là món quà vô giá mà mỗi người sẽ không bao giờ có lại.

“Từ nhỏ tới lớn, tôi không có khái niệm nghỉ ngơi. Sáng thức dậy, thấy cơ thể không đau nhức, đầu óc minh mẫn là bắt tay vào việc. Chính sự lao động giúp tôi hạnh phúc và thấy mình vẫn còn hiện hữu, có ích trong cuộc đời”, bà trải lòng.

Album Made in Vietnam quy tụ đông đảo nghệ sĩ, ca sĩ các thế hệ tham gia. Trong đó, người lớn tuổi nhất là NSND Bạch Tuyết - 80 tuổi, còn người nhỏ tuổi nhất là bé Winnie (con gái Đông Nhi - Ông Cao Thắng), năm nay mới 4 tuổi.

Các nghệ sĩ trình diễn trong buổi ra mắt album.

Album được chia làm 3 phần với 16 ca khúc: Made in Vietnam (NSND Thanh Hoa - Trúc Nhân - Phương Mỹ Chi), Rừng vàng biển bạc (rapper Suboi - Isaac), Máu đỏ da vàng (NSND Thanh Thúy - Võ Hạ Trâm), Nam Quốc Sơn Hà (NSND Bạch Tuyết - rapper Pháo), Điều phi thường nhỏ bé (Diva Hồng Nhung - rapper Đen), Trái tim con đập thêm lần nữa (Hiền Thục), Mùa gió thổi trên mái nhà (Mỹ Tâm), Bài ca tôm cá (Đông Nhi, Ông Cao Thắng, bé Winnie), Nhà tôi có treo 1 lá cờ (Hà Anh Tuấn)...

Đây là lần đầu Đen Vâu kết hợp với diva Hồng Nhung. Rapper Pháo xúc động vì đứng chung sân khấu NSND Bạch Tuyết. NSND Thanh Thuý cũng trở lại với nghệ thuật sau thời gian dài làm công tác quản lý tại TPHCM.

Chị cho biết cảm thấy hứng khởi khi tham gia album này; đánh giá cao ý nghĩa của dự án trong không khí cả nước đang đón chào những ngày lễ trọng đại.

Ba thành viên nhóm DTAP.

Theo đại diện nhóm DTAP, dự án được tạo nên từ tình yêu dành cho văn hóa và con người Việt. Mỗi bài hát là 1 lát cắt cảm xúc về Việt Nam với tinh thần tự hào dân tộc, khi ghép lại sẽ tạo nên một diện mạo Việt Nam rực rỡ.

Từ điều gần gũi xung quanh cuộc sống, ê-kíp muốn dùng âm nhạc cất lên và trở thành tiếng nói của niềm tự hào.

Trích MV "Nhà tôi có treo 1 lá cờ" của Hà Anh Tuấn và DTAP

Ảnh, clip: HK, NVCC