Giọng ca lai nổi bật ở Sao Mai 2026

Chị Nguyễn Thị Yến - mẹ của Kim Jae Bin kể khi con trai mới 1 tuổi đã thấy bé cầm điều khiển làm micro nhún nhảy theo tivi, cũng từ đó chị phát hiện ra con mình có năng khiếu và đam mê ca hát. Kim Jae Bin chia sẻ gia đình cậu chỉ thích ca hát chứ không ai theo con đường âm nhạc chuyên nghiệp. Chính mẹ là người đã khích lệ con trai thi vào nhạc viện để theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp nhiều chông gai.

Sinh năm 2008 sở hữu hai dòng máu Việt - Hàn, Kim Jae Bin không chỉ gây ấn tượng ở The Voice Kids 2019, Tuyệt đỉnh song ca - Cặp đôi vàng nhí... mà đang là thí sinh trẻ tuổi nhất nhiều tiềm năng khi lọt vào top 16 Sao Mai 2026.

Kim Jae Bin - Thí sinh trẻ tuổi nhất ở Sao Mai 2026.

Gây ấn tượng ở các sân chơi nhí, nhưng 3 năm qua Kim Jae Bin khá im ắng. Giải thích về quãng thời gian này, nam ca sĩ trẻ chia sẻ bản thân tập trung cho việc học tại Nhạc viện TP HCM (chuyên ngành Thanh nhạc nhẹ, hòa âm phối khí), thử sức sáng tác và trải qua những biến cố về kinh tế, gia đình.

Những bức thư xúc động Kim Jae Bin gửi mẹ trước ngưỡng cửa sinh tử

Tháng 6/2025, gia đình Kim Jae Bin đối mặt với biến cố khi mẹ Nguyễn Thị Yến bất ngờ bị suy đa tạng do biến chứng sốt xuất huyết nặng, đối mặt với cửa tử... Bố mẹ ở Bình Dương trong khi Kim Jae Bin lại đi học và thi thoảng có show diễn ở TPHCM nên có hôm về đến nhà cũng nửa đêm nhưng mẹ vẫn thức chờ con trai. Cho rằng mẹ bị bệnh do thức khuya lo lắng cho con trai nên nghệ sĩ trẻ luôn áy náy quãng thời gian mẹ nằm viện.

Mẹ của Kim Jae Bin nằm điều trị trong phòng chăm sóc tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy nhiều tháng vì bị hôn mê sâu và bị liệt do teo cơ không vận động. Kim Jae Bin hàng ngày vẫn đi học, đi hát và tối đến viện thăm mẹ dù không thể vào phòng bệnh. Nam nghệ sĩ chọn cách cầu nguyện cho mẹ chóng hồi phục.

Chị Nguyễn Thị Yến - mẹ của Kim Jae Bin chia sẻ với phóng viên VietNamNet rằng con trai hàng ngày gửi lá thư tay vào phòng bệnh nhưng suốt nhiều tháng chị không thể đọc được. Sau này khi sức khoẻ dần hồi phục, người thân đọc cho chị nghe các lá thư và chính tình cảm ấm áp, những dòng chữ nhỏ nhắn, tình cảm ấy của con là nguồn sức mạnh kỳ diệu tiếp thêm động lực giúp chị vượt qua ranh giới sinh tử.

Đòn bẩy trưởng thành và khát khao khẳng định bản thân

Chính tình yêu của mẹ và khát khao báo hiếu đã trở thành đòn bẩy đưa Kim Jae Bin quyết định đăng ký tham gia Sao Mai 2026 - một cuộc thi vốn đề cao tính chuyên môn và giọng hát nội lực. "Quyết định đăng ký tham gia Sao Mai lần này là cách tôi muốn khẳng định với ba mẹ tôi đang bước đi rất rõ ràng và chắc chắn trên con đường mình đã chọn", Kim Jae Bin nói.

Mẹ của nam ca sĩ cũng không giấu niềm tự hào khoe rằng: ''Con trai đăng ký tham gia Sao Mai, quyết tâm lớn nhất của con chính là vì tôi. Tôi luôn mong ước con có thể chạm tới ước mơ của mình và chính mong mỏi đó đã trở thành động lực để con bước lên sân khấu Sao Mai”.

Bản lĩnh tuổi 18 và nguồn năng lượng tươi mới

Đứng chung sân khấu với nhiều đàn anh, đàn chị sở hữu giọng hát tốt, từng giành giải ở không ít cuộc thi hát uy tín, Kim Jae Bin thừa nhận có chút áp lực nhưng không mất đi sự tự tin. Ý thức được thế mạnh của mình nằm ở dòng nhạc dance, khả năng sáng tác, chơi nhạc cụ và tư duy giải trí hiện đại, chàng sinh viên Nhạc viện TPHCM muốn mang đến sân chơi này một làn gió mới.

Nói về áp lực cạnh tranh tại Sao Mai 2026, chàng trai 18 tuổi thẳng thắn: "Khi tham gia thi cùng các anh chị, thấy mọi người sở hữu những giọng ca tốt, tôi cũng có một chút lo lắng nhưng tin rằng năng lượng, cá tính và màu sắc âm nhạc riêng là điều độc đáo nhất mình mang đến cho khán giả''.

Khi được hỏi về sự cạnh tranh ở Sao Mai, Kim Jae Bin bộc bạch góc nhìn đầy tích cực: "Tôi nghĩ bản thân cứ nỗ lực, làm việc hết mình sẽ nhận được thành quả xứng đáng”.

Tham gia Sao Mai 2026, mục tiêu lớn nhất của Kim Jae Bin không phải là việc 'chiến đấu' hay 'đánh bại' ai mà là cơ hội được cống hiến hết mình và mong có thể mang trọn vẹn màu sắc âm nhạc của mình đến với khán giả và thể hiện hết thăng hoa sân khấu.

Chị Nguyễn Thị Yến cho biết sẽ sắp xếp để tới cổ vũ con trai biểu diễn trong liveshow thứ 2 diễn ra cuối tuần này ở Hà Nội vì chị biết con mong mỏi sẽ thấy mẹ ở hàng ghế khán giả để thêm động lực. Nhận được điểm tựa tinh thần vô giá ấy, Kim Jae Bin đang dốc sức chuẩn bị với tinh thần cao nhất, bước lên sân khấu không chỉ bằng tài năng mà bằng cả trái tim hiếu thảo của một người con dành cho mẹ.

Hành trình đến Sao Mai 2026 của Kim Jae Bin:

Ảnh: NVCC

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