Thực hiện Nghị quyết số 57 - NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Tỉnh ủy Yên Bái đã xác định rõ nội dung các công việc cần làm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở.



Yên Bái tích cực phổ cập, nâng cao kiến thức khoa học, công nghệ, kiến thức, kỹ năng số trong cán bộ và nhân dân

Trong đó, đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao, đổi mới công nghệ trên cơ sở xác định lĩnh vực then chốt, nội dung trọng tâm, trọng điểm của tỉnh để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững theo hướng "Xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc”, gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh trên địa bàn; tập trung ưu tiên các ngành, lĩnh vực như: Công nghiệp chế biến, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái, dịch vụ, du lịch, y tế, giáo dục và đào tạo, đô thị, giao thông, bảo vệ tài nguyên và môi trường, an ninh trật tự...

Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Xây dựng chương trình và triển khai sâu rộng phong trào "Học tập số”, phổ cập, nâng cao kiến thức khoa học, công nghệ, kiến thức, kỹ năng số trong cán bộ và nhân dân; dẫn dắt và thúc đẩy các phong trào khởi nghiệp, sáng tạo, cải tiến nâng cao hiệu quả công việc, năng suất lao động. Từ đó, khơi dậy tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, phát huy trí tuệ góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tỉnh sẽ tăng cường đầu tư, hoàn thiện hạ tầng cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, bố trí ít nhất 15% ngân sách nhà nước chi cho sự nghiệp khoa học phục vụ nghiên cứu công nghệ; chú trọng phát triển hạ tầng năng lượng, nhất là năng lượng mới, năng lượng sạch và bảo đảm an ninh năng lượng cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của tỉnh.

Đồng thời, phát triển, trọng dụng nhân lực chất lượng cao, nhân tài đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong doanh nghiệp...

Theo Thanh Chi (Báo Yên Bái)