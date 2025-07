Trưa 12/7, trao đổi với PV VietNamNet, ông Phạm Trung Nghĩa - Chủ tịch UBND phường Tân An (Đắk Lắk) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 2 cây xà cừ trong khuôn viên trụ sở UBND phường Tân An (cũ) bị cắt hạ. Hiện địa phương đã giao cho phòng Kinh tế - đô thị kiểm tra làm rõ nguyên nhân sự việc.

Gỗ của 2 cây xà cừ đang được để trong khuôn viên trụ sở Công an phường Tân An. Ảnh: NH

Trước đó, vào ngày 9/7, tại trụ sở UBND phường Tân An (cũ) - nay là trụ sở Công an phường Tân An xảy ra sự việc 2 cây xà cừ kích thước lớn, được trồng từ năm 1996 bị cắt hạ. Đây là loại cây tạo bóng mát và mỹ quan trong khuôn viên trụ sở. Nhiều khối gỗ xà cừ sau khi bị đốn hạ đang được để trong khuôn viên trụ sở Công an phường.

Một lãnh đạo UBND phường Tân An cho biết trụ sở UBND phường Tân An (cũ) đã được bàn giao cho Công an phường. UBND phường Tân An vừa có văn bản giao cho Phòng Kinh tế - đô thị kiểm tra, xử lý tài sản công tại trụ sở Công an phường.

Sau khi nắm được thông tin sự việc, ngày 10/7, Sở Tài chính đã kiểm tra hiện trường. Đồng thời Sở cũng đề nghị UBND phường và Công an phường Tân An báo cáo vụ việc nói trên.