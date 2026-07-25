Mối duyên thú vị

Hơn 3 năm nên duyên với cô gái Nhật Bản - Ayano (tên thường gọi là Nô Chan, SN 2001, sinh ra và lớn lên ở thủ đô Tokyo), điều khiến Nguyễn Văn Duẫn (SN 2001, quê Quảng Nam, nay là thành phố Đà Nẵng, kỹ sư ô tô tại Nhật Bản) hạnh phúc nhất là tình cảm đặc biệt cô dành cho gia đình và quê hương của mình.

Dù chưa chính thức về chung một nhà nhưng Nô Chan đã coi quê hương bạn trai như ngôi nhà thứ hai. Bố mẹ Duẫn cũng coi cô như con gái trong gia đình.

Nô Chan và Duẫn đã có 3 năm gắn bó

Cặp đôi có mối duyên bất ngờ khi Duẫn là du học sinh Việt tại Nhật Bản, còn Nô Chan là du học sinh Nhật tại Việt Nam. Tháng 7/2023, khi về nước thăm gia đình, Nô Chan vô tình gặp Duẫn trong buổi cổ vũ bóng đá. Họ kết bạn với nhau trên mạng xã hội nhưng không trò chuyện nhiều.

Khoảng 2 tháng sau, họ lại vô tình thấy nhau trong một video phát trực tiếp nên nhắn tin hỏi thăm. Có cùng mục tiêu trau dồi tiếng Việt và tiếng Nhật, cả hai nhắn tin thường xuyên hơn. Dần dà, Duẫn cảm mến cô gái Nhật lúc nào không hay.

“Thời gian đó, hầu như ngày nào chúng tôi cũng gọi điện nói chuyện. Tôi hay hỏi han Nô Chan về sức khỏe, chuyện học tập… Có lẽ, sự quan tâm nhẹ nhàng ấy đã khiến cô ấy rung động”, Duẫn chia sẻ.

Cuối năm 2023, Nô Chan trở lại Việt Nam tiếp tục việc học. Khoảnh khắc tiễn nhau ở sân bay, đôi bên quyến luyến rồi khóc không ngừng.

Nô Chan nghẹn ngào nói với bạn trai: “Em không biết mình có thể chịu đựng sự xa cách đến bao giờ. Khi nào không chịu được nữa, em sẽ về Nhật với anh”.

Đó là lúc Duẫn xác định, cô gái này là một nửa định mệnh của mình.

Một mình về nhà bạn trai ra mắt

Nô Chan có nhiều cảm tình với Việt Nam vì mẹ cô quản lý một công ty chuyên giúp đỡ người Việt tại Nhật Bản. Kể từ khi hẹn hò với chàng trai Việt, nơi đây càng trở nên thân thuộc với cô.

Yêu chàng trai Việt, Nô Chan yêu luôn cả nơi anh sinh ra

Nô Chan học tập tại Hà Nội. Trước khi kết thúc chương trình trao đổi sinh viên để quay về Nhật Bản, cô muốn được về thăm quê hương bạn trai.

Nghĩ là làm, vào dịp tết Nguyên đán 2024, Nô Chan một mình vượt gần 1.000km từ Hà Nội vào Đà Nẵng ra mắt gia đình Duẫn.

“Khi biết tin này, tôi rất bất ngờ. Tôi nghĩ, dù là người Việt cũng chưa chắc dám vượt hàng nghìn km, một mình về thăm nhà bạn trai như vậy. Chưa kể, tiếng địa phương ở Đà Nẵng còn là một thử thách với Nô Chan”, Duẫn chia sẻ.

Khi Duẫn đồng ý “là phiên dịch viên qua màn hình điện thoại”, Nô Chan tự tin thực hiện hành trình của mình. Cô đáp xuống sân bay Đà Nẵng, rồi di chuyển thêm 1 tiếng đồng hồ bằng taxi để tìm đến nhà bạn trai.

Nô Chan một mình về nhà bạn trai ra mắt và ở lại trong 2 tuần

Bố mẹ Duẫn chào đón cô gái Nhật Bản với sự phấn khởi, pha chút ngỡ ngàng. Chưa thể hiểu ngôn ngữ của nhau, họ thể hiện tình cảm bằng những cái ôm thật chặt, những cái thơm má đầy trìu mến.

“Đó là 'cú sốc' đầu tiên của Nô Chan khi về nhà tôi. Sự quý mến và thân thiện của mọi người khiến cô ấy choáng ngợp”, Duẫn cười kể lại.

Dịp đó, Nô Chan được đón trọn vẹn Tết cổ truyền Việt Nam. Cô được bố mẹ Duẫn đưa đi khắp nơi thăm hỏi họ hàng, xóm giềng. Mọi người dành cho cô cái nhìn tò mò bởi ở vùng quê nhỏ, hiếm có người ngoại quốc xuất hiện.

Nô Chan cũng bất ngờ khi được lì xì, được gắp cho miếng ngon, được nghe mọi người xì xào chúc nhau những lời hay ý đẹp…

Nô Chan một mình đến thăm bà ngoại Duẫn. Nguồn: nochan_vn

Chỉ sau vài ngày, Nô Chan đã lấy xe máy điện chạy quanh xóm để thăm hỏi mọi người và ngắm nhìn cánh đồng rộng mênh mông, tận hưởng không khí trong lành cùng cảm giác bình yên. Trong 2 tuần ở lại nhà bạn trai, cô gái Nhật nhận ra mình đã thuộc về nơi này.

“Lúc Nô Chan rời đi, bố mẹ tôi rưng rưng nước mắt còn cô ấy khóc quá trời. Nô Chan nói, ở đây cô ấy được bố mẹ và hàng xóm đối đãi thân tình như con cái trong nhà”, Duẫn chia sẻ.

Năm 2024, Nô Chan về lại Nhật Bản. Đầu năm 2025, cô theo Duẫn về Việt Nam đón Tết.

Nô Chan bên gia đình bạn trai

Đến giữa năm 2026, Nô Chan một lần nữa về Đà Nẵng thăm gia đình bạn trai dù Duẫn bận việc không thể về cùng.

“Cô ấy sớm xem gia đình tôi như gia đình của mình nên nhớ là về, không cần tôi phải đi cùng. Bố mẹ tôi từ lâu cũng xem Nô Chan như con ruột”, Duẫn nói.

Mỗi lần về, Nô Chan đều chuẩn bị một vali quà, gửi cho họ hàng, làng xóm, từ người già đến trẻ nhỏ. Cô nhớ rõ sở thích của từng đứa trẻ trong xóm để lựa quà phù hợp.

Thời gian rảnh, cô chạy xe đi thăm hỏi người quen. Cô còn chủ động học tiếng địa phương để giao tiếp với mọi người tốt hơn. Thấy bạn gái sống chan hòa với gia đình, quê hương của mình, Duẫn rất hạnh phúc.

Hiện tại, ở Nhật Bản, cặp đôi đang sống chung. Họ dự định tổ chức đám cưới vào thời gian tới, khi công việc và cuộc sống ổn định.

Ảnh: NVCC