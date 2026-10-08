Sức hút từ thị trường thức uống dinh dưỡng chức năng mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp F&B. Tuy nhiên, năng lực triển khai từ phát triển ý tưởng đến ra mắt sản phẩm trên thị trường vẫn là bài toán của nhiều doanh nghiệp sản xuất.

Trên toàn cầu, ngành thức uống dinh dưỡng chức năng (FSN) đang tăng trưởng mạnh mẽ với mức tăng trung bình 6,95% mỗi năm trong giai đoạn 2026-2035, tạo ra một môi trường kinh doanh sôi động.

Lợi thế cạnh tranh của dòng sản phẩm này nằm ở việc kết hợp tính dinh dưỡng, tiện lợi và sự linh động về khẩu vị. Từ nền tảng đó, doanh nghiệp sản xuất F&B có thể mở rộng sang danh mục FSN dễ hơn nhờ hạ tầng sản xuất có sẵn hoặc hợp tác với các đối tác chuyên nghiệp nhưng vẫn cần sự đầu tư lớn về công nghệ chế biến và vận hành.

Bài toán về tính ổn định khi sản xuất ở quy mô lớn

Độ chính xác trong định lượng từng thành phần là yếu tố quan trọng đối với các sản phẩm FSN, đặc biệt với các công thức chứa protein, vitamin, khoáng chất hoặc thành phần hỗ trợ quản lý cân nặng.

Các nhà sản xuất F&B cần kiểm soát công thức, quy trình phối trộn, gia nhiệt, định lượng và đóng gói để duy trì chất lượng ổn định. Trong đó, khó khăn trong chế biến cho doanh nghiệp khi sản xuất sản phẩm FSN có thể kể đến như thành phần không hòa tan, phân bổ không đồng đều hay sản phẩm thay đổi màu sắc, hương vị hoặc kết cấu theo thời gian.

Bên cạnh đó, 59% người tiêu dùng ưa chuộng các sản phẩm thức uống dinh dưỡng chức năng dạng lỏng nhờ sự tiện lợi, dễ mang theo và có thể uống bất kì lúc nào. Việt Nam cũng ghi nhận sự đa dạng của sản phẩm sữa cao đạm, ít béo, không lactose cũng như các dòng thức uống đạm thực vật sử dụng nguồn đạm từ đậu Hà Lan kết hợp với các loại hạt giàu dinh dưỡng. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp F&B cần tính toán về công thức, đóng gói và bao bì sản phẩm, phù hợp với xu hướng tiêu dùng hiện nay.

Người tiêu dùng ưa chuộng các sản phẩm thức uống dinh dưỡng chức năng dạng lỏng nhờ sự tiện lợi.

Thêm vào đó, khi chuyển từ thử nghiệm sang sản xuất quy mô lớn, các dòng sản phẩm FSN có thể gặp vấn đề như công thức không tương thích với thiết bị hoặc bao bì. Vì vậy, việc ứng dụng giải pháp tương thích đồng bộ từ chế biến, đóng gói, vận hành đến bao bì, giúp doanh nghiệp rút ngắn quá trình đưa sản phẩm ra sản xuất quy mô lớn.

Giải pháp tương thích đồng bộ cho doanh nghiệp FSN

Để giải quyết bài toán trên, Tetra Pak mang tới giải pháp tương thích đồng bộ từ chế biến, đóng gói đến bao bì, giúp doanh nghiệp duy trì chất lượng nhất quán trong vòng đời sản phẩm và tối ưu hiệu suất vận hành.

Đại diện Tetra Pak cho biết: “Khi ngành chuyển từ tăng trưởng sản lượng sang nâng cao chất lượng, các giải pháp đồng bộ của Tetra Pak trong chế biến, đóng gói và bao bì sẽ giúp bảo toàn chất lượng và nâng cao giá trị dinh dưỡng của sản phẩm”.

Cụ thể, đơn vị cung cấp hệ thống phối trộn chân không hạn chế tiếp xúc với oxy, bảo toàn hàm lượng protein và vitamin trong sản phẩm hay công nghệ tiệt trùng UHT xử lý thực phẩm ở nhiệt độ và thời gian phù hợp, loại bỏ vi sinh vật gây hại đồng thời duy trì sự ổn định, chất lượng dinh dưỡng trong thời gian dài mà không cần dùng chất bảo quản.

Giải pháp tương thích đồng bộ từ chế biến, đóng gói đến bao bì của Tetra Pak giúp doanh nghiệp duy trì chất lượng sản phẩm xuyên suốt và tối ưu hiệu quả sản xuất.

Sau sản xuất, đóng gói cũng giữ vai trò quan trọng để đảm bảo chất lượng sản phẩm khi tới tay người tiêu dùng. Tetra Pak sở hữu danh mục các thiết kế bao bì giấy tiệt trùng giúp bảo quản sản phẩm ở nhiệt độ thường trong thời gian dài mà không cần chất bảo quản hay môi trường lạnh. Các dòng bao bì như Tetra Prisma® Aseptic còn tối ưu sự tiện lợi với thiết kế dễ cầm nắm, mở và đóng nắp linh hoạt.

Ngoài ra, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Sản phẩm mới Bloom. của Tetra Pak là một trong những mô hình cho phép thử nghiệm công thức, hương vị, kết cấu, quy trình chế biến và phương án bao bì trước khi mở rộng sản xuất, giúp các nhà sản xuất rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường và giảm thiểu rủi ro đầu tư ban đầu.

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Sản phẩm mới Bloom.

Để biến một ý tưởng FSN thành sản phẩm thương mại, doanh nghiệp cần bảo đảm sự liền mạch từ phát triển công thức, thử nghiệm đến sản xuất và đưa sản phẩm ra thị trường. Giải pháp tương thích đồng bộ từ chế biến, đóng gói đến bao bì sẽ hỗ trợ xuyên suốt hành trình này, giúp rút ngắn thời gian thương mại hóa, kiểm soát rủi ro và duy trì chất lượng nhất quán khi mở rộng quy mô.

Thông tin chi tiết các giải pháp FSN, công nghệ từ Tetra Pak và cách Tetra Pak hỗ trợ các doanh nghiệp tại đây.

Trong khuôn khổ Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam (FoodExpo 2027), diễn ra từ ngày 11 đến 14/11/2026 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP.HCM, Tetra Pak sẽ tham gia gian hàng "Try Swedish" tại sảnh A1 nhằm giới thiệu các giải pháp và công nghệ sáng tạo trong chế biến, đóng gói, bao bì và vận hành cho ngành thực phẩm và thức uống dinh dưỡng chức năng.

(Nguồn: Tetra Pak)