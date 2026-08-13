Với kinh nghiệm hơn 5 năm có mặt trên thị trường, YourSales cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp, mang đến những giải pháp hiệu quả, góp phần vào sự thành công và phát triển bền vững của doanh nghiệp trong thời đại số.

YourSales tích hợp phần mềm công nghệ tiên tiến cùng các giải pháp truyền thông đa kênh, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hiệu quả trong quảng cáo và chăm sóc khách hàng.

YourSales đạt chứng nhận ISO về quản lý chất lượng và an toàn thông tin

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, doanh nghiệp không chỉ cần tiếp cận khách hàng nhanh chóng mà còn phải duy trì kết nối tương tác liên tục, đúng thời điểm và mang đến trải nghiệm cá nhân hóa trên nhiều kênh. Điều này đặt ra yêu cầu về một nền tảng truyền thông và chăm sóc khách hàng thông minh, giúp tối ưu hiệu quả vận hành đồng thời nâng cao chất lượng tương tác. Thấu hiểu vấn đề đó, YourSales phát triển hệ sinh thái giải pháp quảng cáo và chăm sóc khách hàng đa kênh thông qua nhắn tin và cuộc gọi, hỗ trợ doanh nghiệp tự động hóa quy trình, tối ưu chi phí và gia tăng trải nghiệm khách hàng trong hành trình chuyển đổi số.

Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp nền tảng công nghệ, YourSales hướng đến trở thành đối tác chiến lược, đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số toàn diện. Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm cùng sự am hiểu sâu sắc về nhu cầu của doanh nghiệp Việt, YourSales tư vấn, triển khai, vận hành các giải pháp truyền thông và chăm sóc khách hàng với thiết kế linh hoạt theo từng mô hình kinh doanh. Nhờ đó, doanh nghiệp không chỉ tối ưu hiệu quả vận hành mà còn xây dựng hành trình trải nghiệm khách hàng xuyên suốt, gia tăng lợi thế cạnh tranh trong môi trường kinh doanh số.

Nhóm 4 giải pháp cốt lõi của YourSales đồng hành cùng doanh nghiệp trong quảng cáo và chăm sóc khách hàng

Một trong những thế mạnh của YourSales là khả năng tích hợp linh hoạt giữa hai kênh nhắn tin phổ biến nhất hiện nay: SMS Brandname và ZBS Template Message. Với dịch vụ SMS Brandname, doanh nghiệp có thể gửi tin nhắn hàng loạt hiển thị tên thương hiệu của mình thay vì số điện thoại thông thường, giúp tăng độ tin cậy và chuyên nghiệp trong mắt khách hàng. Trong khi đó, tin nhắn ZBS Template cho phép gửi thông báo, tin nhắn chăm sóc khách hàng trực tiếp qua Zalo Official Account (Zalo OA) với tốc độ nhanh, chi phí thấp và khả năng cá nhân hóa cao.

Đối với các nghiệp vụ chăm sóc khách hàng, tư vấn bán hàng và vận hành tổng đài, Tổng đài ảo PBX và Voice Brandname đang được nhiều đơn vị doanh nghiệp lựa chọn để tối ưu hiệu quả liên lạc, gia tăng tỷ lệ kết nối thành công, nâng cao nhận diện thương hiệu và mang đến trải nghiệm chuyên nghiệp trong mỗi cuộc gọi.

Bộ giải pháp Quảng cáo và Chăm sóc khách hàng tự động cho doanh nghiệp.

Ông Phạm Nhựt Trường - nhà sáng lập kiêm CEO của YourSales chia sẻ: “Khi quy mô khách hàng ngày càng mở rộng, doanh nghiệp thường gặp khó khăn trong việc quản lý nhiều nền tảng truyền thông riêng lẻ. Dữ liệu phân tán, quy trình vận hành thiếu đồng bộ và khó theo dõi hiệu quả là những thách thức phổ biến. Từ nhu cầu đó, YourSales phát triển hệ sinh thái truyền thông tích hợp, cho phép doanh nghiệp triển khai SMS Brandname, Zalo ZBS, Voice Brandname và Tổng đài ảo PBX trên cùng một nền tảng quản lý. Thay vì phải đăng nhập nhiều hệ thống khác nhau, doanh nghiệp có thể quản lý tập trung chiến dịch, mẫu nội dung, báo cáo, lịch sử gửi và tài khoản người dùng thông qua Portal do YourSales phát triển.”

Giao diện Portal của YourSales trực quan, hiện đại và dễ sử dụng.

Nền tảng cho phép doanh nghiệp tạo và quản lý template, theo dõi trạng thái gửi tin, phân quyền tài khoản, thống kê báo cáo, quản lý chi phí và kết nối API với các hệ thống CRM, ERP hoặc phần mềm quản trị nội bộ.

“Xu hướng hiện nay là xây dựng trải nghiệm khách hàng liền mạch trên mọi điểm chạm. Doanh nghiệp không chỉ cần một công cụ gửi tin nhắn mà cần một nền tảng có khả năng quản lý tập trung, kết nối dữ liệu và triển khai nhiều kênh truyền thông trên cùng hệ thống. Trong một thị trường mà khách hàng ngày càng đòi hỏi sự cá nhân hóa và phản hồi tức thời, những giải pháp như của YourSales phần nào cho thấy hướng đi mà nhiều doanh nghiệp Việt đang theo đuổi: lấy trải nghiệm khách hàng làm trung tâm, đồng thời giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí vận hành trong dài hạn”, đại diện YourSales chia sẻ thêm.

Tìm hiểu thêm về các giải pháp của YourSales: yoursales.vn.

(Nguồn: Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ và Truyền thông YourSales)