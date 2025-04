“Why is this hotel?” - một câu hỏi trở thành định danh thương hiệu

Tại sao là Yzistel? Tên gọi "Yzistel" bắt nguồn từ câu hỏi: “Why is this hotel?”. Khách sạn không chỉ là chốn lưu trú, mà là nơi lưu giữ cảm xúc và kể câu chuyện riêng. Yzistel là điểm giao thoa giữa tinh thần hiếu khách hiện đại và những giá trị truyền thống đặc trưng của Hội An.

Tọa lạc tại 39 Lê Quý Đôn, ngay trung tâm phố cổ Hội An, Yzistel Hoi An như một “viên ngọc mới” nhưng hòa quyện nhịp nhàng trong bản sắc cũ. Từ kiến trúc, nội thất, đến triết lý vận hành, tất cả đều mang dấu ấn của một không gian sống đúng nghĩa - nơi lưu trú không chỉ để nghỉ, mà để cảm nhận.

Mặt tiền khách sạn Yzistel Hoi An với bảng hiệu và ánh sáng vàng ấm vào chiều tối

Không gian đậm chất Indochine

Ngay từ bước chân đầu tiên vào sảnh khách sạn, du khách sẽ bị thu hút bởi nền gạch bông hoa văn cổ, đèn chụp vải màu vàng ấm, nội thất gỗ và những chi tiết trang trí được tuyển chọn kỹ lưỡng - tất cả tạo nên một tổng thể hoài cổ nhưng không lỗi thời.

Yzistel Hoi An sở hữu 7 hạng phòng đa dạng từ Standard, Superior, Deluxe đến Suite, đáp ứng nhu cầu lưu trú từ cá nhân, cặp đôi đến gia đình. Mỗi hạng phòng đều được chăm chút tỉ mỉ trong từng chi tiết: từ màu sắc trầm ấm, nội thất gỗ, gạch bông truyền thống cho đến ánh sáng vàng dịu mang đậm tinh thần Indochine. Không gian phòng rộng rãi, đầy đủ tiện nghi hiện đại như máy lạnh, TV, tủ lạnh mini, bàn trà, bồn tắm hoặc vòi sen….

Không gian rộng rãi, ánh sáng ngập tràn, đậm chất Indochine quyến rũ

Hồ bơi riêng biệt

Không giống với các khách sạn trong khu phố cổ vốn hạn chế về không gian, Yzistel Hoi An sở hữu một hồ bơi riêng biệt trong khuôn viên, được bao bọc bởi tường gạch thô và cây xanh, tạo cảm giác yên bình và riêng tư.

Dưới ánh chiều tà, mặt nước phản chiếu ánh đèn vàng từ dãy đèn treo - một background hoàn hảo cho những ai yêu thích nhiếp ảnh, check-in, hay đơn giản chỉ là thả mình trong không gian tĩnh lặng.

Hồ bơi lúc chiều tối, ánh sáng vàng dịu, không gian chill trọn vẹn

Tiện ích chu đáo với dịch vụ xe đạp, xe đẩy miễn phí

Không chỉ gây ấn tượng với phong cách kiến trúc Đông Dương thanh lịch, Yzistel Hoi An còn là khách sạn đầu tiên tại Hội An cung cấp dịch vụ mượn xe đạp và xe đẩy miễn phí cho tất cả khách lưu trú.

Không cần tour cố định hay lịch trình gấp gáp, bạn chỉ cần một chiếc xe đạp là đã có thể tự do khám phá từng con hẻm nhỏ, mái nhà cổ, hay đơn giản là dừng lại bên vỉa hè nhâm nhi ly cà phê - theo cách rất riêng của mình. Với những gia đình đi cùng trẻ nhỏ, Yzistel Hoi An đã chu đáo chuẩn bị sẵn xe đẩy trẻ em miễn phí, giúp hành trình trở nên nhẹ nhàng và tiện lợi hơn bao giờ hết.

Du khách trải nghiệm khám phá phố cổ theo cách riêng đầy thư thái

Quán cà phê hoài cổ ngay trong khách sạn

Nằm ngay trong khuôn viên khách sạn, Vintage Taste Deli Cafe Hoi An là điểm dừng chân cho những tâm hồn yêu sự hoài cổ. Quán phục vụ cà phê truyền thống, cafe ý, trà…, và các món ăn nhẹ tinh tế.

Không gian quán là sự tiếp nối hoàn hảo cho phong cách khách sạn - từ tủ gỗ trưng bày đồ cổ, đèn vàng treo thấp, đến tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng trong nền - tất cả khiến bạn dễ dàng “lạc” vào một buổi không gian Hội An.

Quán cafe hoài cổ trong khuôn viên khách sạn, lý tưởng để bắt đầu một buổi sáng thư thái giữa phố cổ

“Người kể chuyện phố cổ”

Điều khiến Yzistel Hoi An ghi điểm với du khách, bên cạnh không gian và tiện ích, chính là đội ngũ nhân viên đầy tâm huyết - những người không chỉ có chuyên môn, mà còn là “hướng dẫn viên cảm xúc” cho du khách.

Họ sẵn sàng giới thiệu cho bạn quán ăn địa phương ít người biết, làng nghề truyền thống, hay chia sẻ câu chuyện của chính họ về Hội An - khiến hành trình của bạn trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết.

Ưu đãi khai trương lên đến 66%Với chương trình ưu đãi đặc biệt giảm đến 66% dịp khai trương ngày 6/6/2025, Yzistel Hoi An đang thu hút lượng đặt phòng sớm tăng mạnh từ cả khách Việt lẫn quốc tế. Đây là dịp hiếm hoi để bạn trải nghiệm một không gian sống đậm chất Đông Dương - ngay tại trung tâm phố cổ - với mức chi phí hợp lý.

Liên hệ đặt phòng:

Yzistel Hoi An

Địa chỉ: 39 Lê Quý Đôn, Phường Cẩm Phô, TP. Hội An, Quảng Nam

Hotline: 0866 222 239

Website: www.yzistel.com

TikTok: https://www.tiktok.com/@yzistel

Fanpage:https://www.facebook.com/YzistelHoiAn

Phương Dung