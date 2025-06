Năm 2007, khi ra mắt netbook siêu nhỏ gọn Eee PC, ASUS đã cho thấy định hướng rõ ràng: đặt tính di động lên hàng đầu. Từ nền tảng đó, dòng Zenbook được ASUS giới thiệu năm 2011 tiếp tục kế thừa và phát triển triết lý thiết kế mỏng nhẹ và tối giản.

Triết lý thiết kế mỏng nhẹ và tối giản được ASUS theo đuổi suốt 18 năm qua

Trải qua nhiều thế hệ, Zenbook vẫn duy trì cấu trúc gọn gàng, nhưng ngày càng mạnh mẽ hơn về hiệu năng, đồng thời bổ sung nhiều yếu tố thẩm mỹ và vật liệu cao cấp. Những sản phẩm này không chỉ đơn thuần là thiết bị công nghệ mà còn được thiết kế để phù hợp với phong cách sống linh hoạt và hiện đại của người dùng.

“Design You Can Feel”: Không gian thể nghiệm triết lý thiết kế của ASUS

Triển lãm “Design You Can Feel” (Thiết kế chạm cảm xúc) được tổ chức tại nhiều thành phố lớn như Thượng Hải, London và gần đây nhất là Milan, thể hiện rõ tư duy thiết kế mà ASUS theo đuổi. Tại Galleria Meravigli - công trình kiến trúc biểu tượng ở Milan, ASUS không chỉ trưng bày sản phẩm mà còn đặt ra câu hỏi: công nghệ có thể gần gũi với con người đến mức nào, và thiết kế sẽ tái định nghĩa mối quan hệ này ra sao?

Tác phẩm Willful Wonder chạm vào mọi giác quan của người trải nghiệm

Tác phẩm trung tâm “Willful Wonder” do Studio INI thiết kế là minh họa sống động cho triết lý “Design You Can Feel”. Với cấu trúc tổ ong bán trong suốt làm từ chất liệu Ceraluminum™, tác phẩm tương tác với người xem thông qua chuyển động của các cánh, phản hồi theo từng bước chân. Mỗi tiếp xúc được ghi nhận qua thay đổi độ dẫn điện và xử lý bằng AI để dựng lại mô hình tương tác - tương tự cách AI trên laptop học hỏi hành vi người dùng để tối ưu trải nghiệm và tiết kiệm năng lượng. Ở đây, công nghệ không còn giấu mình, mà trở thành một phần cảm nhận - lắng nghe, phản hồi và kết nối với con người.

“Mọi tương tác với Ceraluminum™ đều được ghi nhận và chuyển hóa thành hình ảnh, cho thấy thiết kế hoàn toàn có thể phản chiếu hành vi con người” (Nhà thiết kế Nassia Inglessis)

Ceraluminum™: Biểu trưng cho triết lý thiết kế kết hợp công nghệ và xúc giác

Trong hành trình hiện thực hóa khái niệm thiết bị “có thể cảm nhận được”, ASUS đã phát triển vật liệu mới mang tên Ceraluminum™ kết tinh giữa đặc tính cơ học vượt trội và giá trị thẩm mỹ gần gũi.

Ceraluminum™ là nền tảng để ASUS tạo ra Zenbook A14 - laptop AI đạt chuẩn Copilot+PC nhẹ nhất với trọng lượng chỉ 980g

Ceraluminum™ được tạo ra từ quá trình “ceramization” (ceramic hóa), sử dụng dòng điện cao áp xử lý nhôm nguyên chất trong môi trường nước khoáng, hình thành nên một lớp ceramic siêu cứng nhưng nhẹ. So với nhôm thông thường, vật liệu này nhẹ hơn 30%, cứngnhưng bền hơn gấp ba lần và có độ bền cao hơn đáng kể. Đặc biệt, mỗi bề mặt đều sở hữu vân họa tiết độc nhất, gợi liên tưởng đến dấu vân tay trong tự nhiên.

Không chỉ giàu cảm xúc, Ceraluminum™ còn phản ánh cam kết môi trường của ASUS. Vật liệu này có thể tái chế 100%, không sử dụng hóa chất độc hại, góp phần giảm dấu chân sinh thái trong ngành công nghiệp thiết bị cá nhân.

Bộ sưu tập Zenbook Ceraluminum™ Signature Edition dựa trên vẻ đẹp thiên nhiên như núi đá vôi, sa thạch và cồn cát.

Với Ceraluminum™, ASUS đưa khái niệm “thiết kế hướng tới người dùng” lên cấp độ mới - nơi công nghệ không chỉ hữu dụng mà còn tạo được kết nối cảm xúc thông qua hình dáng, chất liệu và tương tác.

Zenbook mới: Hiện thân cho triết lý thiết kế có thể cảm nhận

Không chỉ dừng ở triển lãm hay tuyên ngôn hình thức, triết lý thiết kế hướng tới cảm xúc đã được ASUS hiện thực hóa qua các sản phẩm ra mắt tại Việt Nam như Zenbook A14, Zenbook S16 và Zenbook 14.

Zenbook A14 và Zenbook S16 sử dụng chất liệu Ceraluminum™, được nghiên cứu suốt bốn năm nhằm tối ưu trọng lượng, độ bền và tính thẩm mỹ. Với lớp vỏ có hoa văn độc nhất, cho cảm giác cầm nắm tự nhiên. Cùng khả năng chống trầy và có thể tái chế hoàn toàn, hai mẫu máy này thể hiện rõ định hướng bền vững, đồng thời duy trì thiết kế thanh thoát đặc trưng của Zenbook. Sử dụng chip hỗ trợ AI thế hệ mới nhất từ Qualcomm và AMD, hai mẫu máy này cũng đạt thời lượng pin lâu đáng kể với Zenbook A14 có thời lượng pin tới 28 giờ xem video online.

Ceraluminum™ giúp ASUS tạo ra những mẫu laptop AI mỏng nhẹ nhưng mạnh mẽ và bền bỉ.

Trong khi đó, Zenbook 14 với vỏ kim loại cao cấp tiếp nối truyền thống thiết kế tối giản với độ mỏng chỉ 14,9 mm, trọng lượng 1,2 Kg nhưng vẫn đảm bảo hiệu suất mạnh mẽ nhờ chip AMD Ryzen AI thế hệ mới, màn hình Lumina OLED và thời lượng pin lâu lên tới 17 giờ với các tác vụ cơ bản.

Zenbook 14 phù hợp phong cách sống hiện đại

Sự đồng điệu về tinh thần giữa thiết kế sản phẩm và gu thẩm mỹ cá nhân chính là minh chứng rõ nét cho triết lý “Design You Can Feel” - nơi công nghệ không còn là một thực thể vô cảm, mà trở thành phần mở rộng của phong cách sống và cảm quan cá nhân.

Ngọc Minh