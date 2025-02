Ngày 28/2, Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức bộ máy và các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ. Đại tá Nguyễn Quang Vinh, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Đại tá Nguyễn Quang Vinh trao các quyết định về công tác cán bộ. Ảnh: Triệu Vũ.

Trong đợt này, Công an tỉnh sắp xếp, điều động 1.084 cán bộ, chiến sĩ, bao gồm: Lãnh đạo cấp phòng có 56 người; chỉ huy cấp đội, công an cấp xã 255 người; cán bộ không giữ chức vụ 685 người; chiến sĩ nghĩa vụ 39 người và 41 lao động hợp đồng.

Trong đó, tăng cường 624 cán bộ về các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và 333 cán bộ về công an cấp xã.

Đại tá Nguyễn Quang Vinh, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Triệu Vũ.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Quang Vinh, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang nhấn mạnh yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm để đảm bảo bộ máy mới đi vào hoạt động hiệu quả từ ngày 1/3.

Một trong những nhiệm vụ hàng đầu là ổn định tổ chức bộ máy. Đại tá Vinh đề nghị cấp ủy, lãnh đạo các phòng và công an cấp xã khẩn trương thực hiện công tác này.

Bên cạnh đó, các phòng chức năng cần chủ động tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương để tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng công an cấp xã. Điều này bao gồm việc đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc và sinh hoạt cho cán bộ chiến sĩ, đặc biệt là khi biên chế được bổ sung.

Ngoài ra, công an cấp xã cần được hướng dẫn cụ thể về các nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu và kế hoạch công tác năm 2025 để đảm bảo hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra.