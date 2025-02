Sáng 28/2, Công an TP Hà Nội tổ chức lễ công bố các quyết định về việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ khi không tổ chức công an cấp huyện, triển khai hợp nhất Phòng Cảnh sát bảo vệ và Trung đoàn Cảnh sát cơ động thành Phòng Cảnh sát cơ động.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung trao quyết định cho các cán bộ được điều động, luân chuyển. Ảnh: CACC

Tại hội nghị, Công an TP Hà Nội thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc giải thể công an huyện, quận, thị xã và các tổ chức trực thuộc.

Theo đó, đã giải thể 30 công an cấp huyện và các tổ chức trực thuộc (trừ Đồn Công an). Đồng thời, công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ, triển khai hợp nhất Phòng Cảnh sát bảo vệ và Trung đoàn Cảnh sát cơ động thành Phòng Cảnh sát cơ động.

Mặc dù tinh gọn tổ chức bộ máy nhưng chức năng, nhiệm vụ của Công an TP Hà Nội không giảm mà còn tiếp nhận thêm 4 nhiệm vụ mới từ các sở, ngành thuộc UBND TP.

Đây là một trong những đợt kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy lớn, chưa có tiền lệ của Công an TP Hà Nội, nằm trong xu thế chung về tinh gọn tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong toàn hệ thống chính trị, là một trong 7 định hướng chiến lược đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Đợt kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy này tác động đến cả 3 cấp công an thuộc Công an TP Hà Nội, trong đó, tác động trực tiếp nhất là 30 công an cấp huyện.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CACC

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP Hà Nội đề nghị rà soát, sửa đổi quy chế, lề lối làm việc của đơn vị, phân công nhiệm vụ đối với lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ theo tổ chức bộ máy mới, với tinh thần tổ chức mới, nhiệm vụ mới, đội ngũ cán bộ mới thì lề lối chất lượng, hiệu quả, ý thức, trách nhiệm công tác phải mới; chú trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ ngay ở đơn vị mình để đáp ứng yêu cầu chức năng, nhiệm vụ mới.

Giám đốc Công an TP Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị khẩn trương kiện toàn tổ chức đảng, cấp ủy theo mô hình tổ chức bộ máy mới theo quy định... tăng cường theo dõi, nắm tình hình, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ đối với từng lĩnh vực công tác hệ lực lượng đối với công an cấp xã để kịp thời phát hiện các khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế và đề ra các biện pháp chấn chỉnh, tháo gỡ.