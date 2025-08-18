Không gian triển lãm tại sự kiện ‘Trio’ nhân dịp thành lập công ty của Mao Trung Home ngày 8/8/2025

Sự kiện thu hút hơn 1.200 khách mời gồm kiến trúc sư, nhà phát triển bất động sản, tổng thầu và các thương hiệu nội thất quốc tế. Đây cũng là dịp để các đối tác trong chuỗi cung ứng ngành thiết kế - thi công - vật liệu của công ty cùng tham gia đối thoại, chia sẻ định hướng phát triển trong thời gian tới.

Đồng hành phát triển cùng đô thị Việt

Thông tin từ Mao Trung Home cho biết, công ty được thành lập năm 1990 từ một cửa hàng gạch men nhỏ tại TP.HCM, đến nay đã trở thành một trong những đơn vị phân phối vật liệu hoàn thiện hàng đầu tại thị trường phía Nam, hiện sở hữu hơn 5.000 mã sản phẩm, 2 showroom hiện đại kết nối online - offline và đội ngũ hơn 100 nhân sự.

“Trong 3 thập niên qua, Mao Trung Home đã đồng hành cùng hơn 1.000 công trình lớn nhỏ, từ nhà ở tư nhân, căn hộ cao cấp, resort nghỉ dưỡng đến các tổ hợp thương mại - văn phòng và công trình xây dựng. Doanh nghiệp hiện là đối tác và đối tác chiến lược của nhiều thương hiệu vật liệu đầu ngành như: tập đoàn Lixil (Grohe, Inax, American Standard), Vasta, Eurotile, APE Grupo (Tây Ban Nha), Unilin (Bỉ), Duravit, Kenzai (Thái Lan), Slabstone, KOVA…”, ông Nguyễn Phương Nam - Tổng Giám đốc Mao Trung Home chia sẻ.

Ban lãnh đạo của Mao Trung Home

“Chúng tôi tin rằng vật liệu không chỉ là sản phẩm, mà còn là trải nghiệm. Đó là sự gắn kết giữa thương hiệu, kiến trúc sư và người sử dụng - tất cả được đặt trong một tầm nhìn tử tế”, ông Nguyễn Phương Nam khẳng định.

“Trio”: Tam giác hợp tác bền vững trong ngành vật liệu

“Trio” - chủ đề chính của sự kiện, lấy cảm hứng từ hình tượng tam giác, đại diện cho ba trụ cột: thương hiệu quốc tế, nhà phân phối và khách hàng chuyên nghiệp. Theo Mao Trung Home, đây không đơn thuần là mối quan hệ mua - bán, mà là cấu trúc ba chiều linh hoạt, trong đó mỗi bên đồng hành trong toàn bộ vòng đời một công trình.

“Tái cấu trúc tổ chức, đầu tư hệ thống ERP - CRM, thành lập các công ty thành viên… là loạt bước đi nhằm định hình lại toàn bộ hoạt động của chúng tôi trong giai đoạn mới. Bên cạnh đó, Mao Trung Home cũng khẳng định vai trò của mình không chỉ là đơn vị cung cấp sản phẩm mà còn là nền tảng kết nối toàn ngành”, đại diện công ty chia sẻ.

Không gian triển lãm thu hút sự quan tâm của khách tham dự tại sự kiện Trio

Không gian sự kiện được thiết kế như một triển lãm thị giác mang tên “Rừng trúc thương hiệu”, biểu trưng cho sự bền vững và thích nghi. Điểm nhấn của chương trình là màn trình diễn nghệ thuật đương đại kết hợp âm nhạc dân gian, opera và beatbox trên sân khấu hình tam giác.

Ra mắt sáng kiến “Matone”: Showroom mini tích hợp AI

Tại sự kiện, Mao Trung Home giới thiệu sáng kiến mới mang tên “Matone” - một mô hình showroom thu nhỏ tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), giúp tái định nghĩa trải nghiệm trưng bày vật liệu.

Matone - mô hình showroom thu nhỏ lần đầu tiên được Mao Trung Home giới thiệu

Matone bao gồm hệ thống kệ trưng bày vật lý kết hợp màn hình LED/LCD thông minh, cho phép người dùng tra cứu thư viện sản phẩm online, phối cảnh thiết kế và dữ liệu kỹ thuật theo từng chủ đề. Sáng kiến này giúp rút ngắn đến 50% thời gian duyệt mẫu, hỗ trợ kiến trúc sư và nhà thầu mô phỏng thiết kế ngay tại chỗ.

Đại diện Mao Trung Home cho biết, Matone sẽ được triển khai tại các showroom trọng điểm, đồng thời tích hợp với nền tảng online để đồng bộ trải nghiệm vật lý - kỹ thuật số.

Song song đó, doanh nghiệp cũng đang phát triển một website trải nghiệm vật liệu với các công cụ như kiến trúc sư ảo, mô phỏng phối cảnh bằng AI và công cụ tìm kiếm sản phẩm bằng hình ảnh - được xem là tiên phong tại Việt Nam trong lĩnh vực này.

Hướng đến hệ sinh thái mở cho ngành vật liệu

Ông Nguyễn Phương Nam chia sẻ, trong chiến lược phát triển đến 2030, Mao Trung Home đặt trọng tâm vào yếu tố con người. “Chúng tôi có kế hoạch thành lập học viện Mao Trung (Mao Trung Academy), nhằm cung cấp các khóa học chuyên sâu cho sinh viên ngành kiến trúc - nội thất, cũng như workshop đào tạo thực chiến cho kiến trúc sư trẻ, kỹ sư công trường, nhân sự phòng mua... Đây cũng sẽ là nơi tổ chức các diễn đàn trao đổi chuyên môn, cập nhật xu hướng và kết nối cộng đồng thiết kế - xây dựng trên toàn quốc”.

CEO Mao Trung Home Nguyễn Phương Nam chia sẻ tại sự kiện Trio

“Chúng tôi không chỉ đầu tư vào sản phẩm, mà còn đầu tư vào con người - để mỗi công trình không chỉ bền vững về vật liệu, mà còn bền vững về tri thức”, ông Nguyễn Phương Nam cho biết.

Với định hướng trở thành “nền hạ tầng” cho ngành vật liệu hoàn thiện, Mao Trung Home đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ kết nối hơn 10.000 kiến trúc sư và nhà thầu trên cả nước.

“Mạng lưới showroom - học viện - Matone của chúng tôi kỳ vọng sẽ là vùng lõi cho một hệ sinh thái sáng tạo, nơi thương hiệu, chuyên gia và khách hàng cùng phát triển trên một nền tảng chung”, ông Nam khẳng định.

Cao Hoàng