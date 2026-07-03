Theo The Korea Herald, xu hướng này phản ánh sự thu hẹp của thị trường việc làm dành cho lao động mới ra trường. Theo các chuyên gia, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi nhu cầu tuyển dụng, trong khi số lượng người trong độ tuổi đại học giảm khiến các trường đại học cắt giảm tuyển dụng, đặc biệt ảnh hưởng đến những người học các ngành khoa học cơ bản, khoa học xã hội và nhân văn.

Theo Cơ quan Thống kê Hàn Quốc, có 10.498 người được cấp bằng tiến sĩ trong năm 2025. Trong số này, 27,7% vẫn chưa tìm được việc làm sau hơn 6 tháng tốt nghiệp, trong khi 5,6% thuộc nhóm không hoạt động kinh tế, tức không đi làm và cũng không tìm kiếm việc làm.

Như vậy, tổng cộng 33,3% tân tiến sĩ rơi vào tình trạng thất nghiệp hoặc không tham gia thị trường lao động. Đây là tỷ lệ cao nhất kể từ khi cuộc khảo sát được thực hiện vào năm 2014. Đáng chú ý, tỷ lệ người có bằng tiến sĩ không tham gia lực lượng lao động gần như tăng gấp đôi so với mức 3% của một năm trước đó.

Tình hình còn khó khăn hơn đối với những người trẻ tuổi.

Ở nhóm tiến sĩ dưới 30 tuổi, tỷ lệ thất nghiệp hoặc không tham gia thị trường lao động lên tới 51,1% - mức cao kỷ lục. Với nhóm từ 30-34 tuổi, tỷ lệ này là 44,2%. Điều này cho thấy những người học lên tiến sĩ ngay sau khi tốt nghiệp mà chưa có kinh nghiệm làm việc gặp nhiều trở ngại hơn khi bước vào thị trường lao động.

Một nữ sinh tốt nghiệp bước lên cầu thang tại Trường Đại học Nữ sinh Sookmyung ở quận Yongsan, Seoul. Ảnh: The Korea Times

Một số chuyên gia cho rằng xu hướng này một phần bắt nguồn từ sự phổ biến của AI. Nhiều công việc vốn dành cho nhân sự mới vào nghề đang được tự động hóa, khiến doanh nghiệp ưu tiên tuyển người đã có kinh nghiệm thay vì ứng viên lần đầu đi làm.

Vì vậy, nhiều người theo học tiến sĩ liên tục mà chưa từng tham gia thị trường lao động ngày càng khó tìm được công việc toàn thời gian đầu tiên.

Bên cạnh đó, các trường đại học - vốn là nơi tạo nhiều cơ hội việc làm cho tiến sĩ trong các lĩnh vực khoa học cơ bản, khoa học xã hội, nhân văn và nghệ thuật - cũng đang cắt giảm tuyển dụng giảng viên để ứng phó với sự sụt giảm mạnh số lượng sinh viên.

Theo Bộ Giáo dục Hàn Quốc, dân số trong độ tuổi 6-21 được dự báo sẽ giảm từ 7,5 triệu người năm 2022 xuống còn 4,24 triệu người vào năm 2052, buộc nhiều trường đại học phải thu hẹp quy mô.

Chính phủ Hàn Quốc cũng ngày càng gắn việc cấp kinh phí cho các trường đại học với mức độ đóng góp của họ cho các ngành công nghiệp chiến lược. Điều này khiến nhiều trường sáp nhập hoặc đóng cửa các khoa thuộc lĩnh vực học thuật cơ bản, đồng thời mở rộng các chương trình đào tạo gắn với nhu cầu doanh nghiệp.

Sự chênh lệch về cơ hội việc làm cũng thể hiện qua thu nhập giữa các nhóm ngành.

Trong số những người có bằng tiến sĩ đã có việc làm, 29,8% người học các ngành kinh doanh, quản trị và luật có thu nhập từ 100 triệu won (khoảng 64.700 USD) mỗi năm trở lên. Tiếp theo là nhóm ngành sức khỏe và phúc lợi xã hội với 26,5%, và công nghệ thông tin - truyền thông (ICT) với 24,1%.

Ở chiều ngược lại, chỉ 3,7% tiến sĩ thuộc lĩnh vực nghệ thuật và nhân văn đạt mức thu nhập từ 100 triệu won/năm trở lên. Đây cũng là nhóm có tỷ lệ thu nhập dưới 20 triệu won/năm cao nhất, ở mức 26,8%. Xếp sau là nhóm ngành giáo dục (19%) và khoa học xã hội, báo chí, truyền thông - thông tin (14,9%).