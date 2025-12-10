Chia sẻ với VietNamNet, PGS.TS Trần Thành Nam, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục (ĐH Quốc gia Hà Nội) cho rằng, dù không hoàn toàn tuyệt đối nhưng có một số nhóm ngành nghề mà các bạn trẻ có thể theo đuổi, không quá lo lắng chuyện lỗi thời trong tương lai gần.

Thứ nhất là nhóm ngành theo xu hướng của "làn sóng đổi mới sáng tạo" lần thứ 6, gồm chuyển đổi xanh, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Các ‘nghề nghiệp xanh’ này đòi hỏi nguồn nhân lực có trình độ và được đào tạo bài bản.

Thứ hai là các ngành thuộc lĩnh vực AI và chuyển đổi số, như khoa học máy tính, dữ liệu lớn hay an toàn thông tin, vốn được dự báo duy trì nhu cầu lớn trong nhiều năm tới.

Thứ ba là nhóm ngành chăm sóc sức khỏe và chăm sóc sắc đẹp. Dân số thế giới đang già hóa nhanh; nhóm trung niên có điều kiện tài chính tốt hơn và gia tăng nhu cầu chăm sóc cá nhân hóa. Điều này thúc đẩy các ngành lão khoa, điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe cá nhân hóa và dịch vụ thẩm mỹ phát triển.

Ảnh minh họa: Thanh Hùng.

Thứ tư là nhóm ngành nghề liên quan đến tâm lý. Đây là lĩnh vực khó bị thay thế bởi công nghệ, vì đòi hỏi sự thấu hiểu, đồng cảm và kỹ năng xử lý cảm xúc.

Thứ năm là nhóm ngành liên quan tới giáo dục. Những nghề như giáo viên, giảng viên thường ít lỗi thời và không lo thất nghiệp bởi hầu như bất kỳ thời đại nào cũng cần tới vai trò của người thầy, người định hướng. “Tuy nhiên, triết lý giáo dục mới có thể sẽ thay đổi và vai trò của người thầy cũng có thể phải mở rộng, chứ không chỉ đơn thuần là người dạy; từ việc thiết kế hoạt động dạy như thế nào, có thể chuyển thành việc kiến tạo môi trường học tập, xây dựng hoạt động trải nghiệm học tập...”, ông Nam nói.

Về cơ bản, ông Nam cho rằng, những ngành nghề liên quan đến kỹ năng, nhận thức bậc cao sẽ không lỗi thời và người học không lo thất nghiệp.

“Tuy vậy, các ngành nghề này không phải luôn ngoại lệ và đòi hỏi chúng ta phải nâng cao các kỹ năng để không bị máy móc và công nghệ chiếm lĩnh vai trò”, ông Nam nói.

PGS.TS Trần Thành Nam, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục - ĐH Quốc gia Hà Nội. Ảnh: Thanh Hùng

PGS.TS Trần Thành Nam cho biết, theo dự báo của Diễn đàn Kinh tế thế giới 2025, đến năm 2030, cứ 100 người trong thị trường lao động thì sẽ có 59 người phải đào tạo lại. Trong 59 người đó, có 29 người chỉ cần nâng cao kỹ năng là có thể tiếp tục thực hiện công việc hiện tại; 19 người bắt buộc phải chuyển sang công việc mới có thu nhập kém hơn; 11 người “bị bỏ lại ở phía sau” - tức là không có năng lực nâng cao hoặc học kỹ năng mới.

“Cũng theo dự báo đến năm 2030, có khoảng 120 triệu người trên toàn thế giới bị ‘bỏ lại phía sau’”, ông Nam thông tin.