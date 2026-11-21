Khoảng 1,3 triệu người dân tộc thiểu số đã thoát khỏi địa bàn khó khăn tiếp tục được hỗ trợ tiền đóng BHYT từ ngân sách nhà nước tối thiểu 70%, nhằm tránh gián đoạn quyền lợi khám, chữa bệnh từ ngày 1/11.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký Nghị quyết số 48/2026/NQ-CP về việc tiếp tục hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT) đối với người dân tộc thiểu số sinh sống tại các địa bàn từng thuộc diện khó khăn, đặc biệt khó khăn nhưng không còn trong danh sách giai đoạn 2021-2025.

Theo Nghị quyết, đối tượng được hỗ trợ là người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại các xã khu vực II, khu vực III và thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong giai đoạn 2016-2020, nhưng các địa bàn này không còn nằm trong danh sách tương ứng giai đoạn 2021-2025 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước tối thiểu bằng 70% mức đóng BHYT.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 11/11. Riêng quy định về mức hỗ trợ được áp dụng từ ngày 1/11 cho đến khi Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 188/2025/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành Luật BHYT được ban hành và có hiệu lực.

Đáng chú ý, những người thuộc diện hỗ trợ theo chính sách này đã nếu nhập viện điều trị trước ngày Nghị quyết có hiệu lực và ra viện vào hoặc sau ngày 11/11 vẫn được bảo đảm phạm vi quyền lợi BHYT cho toàn bộ đợt khám, chữa bệnh đó.

Người dân thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Ảnh: Lê Anh Dũng

Trước đó, theo Nghị định 75/2023/NĐ-CP, ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng BHYT cho nhóm người dân tộc thiểu số nói trên trong thời gian 36 tháng, từ ngày 1/11/2023 đến hết ngày 31/10/2026.

Sau 3 năm triển khai, chính sách giúp duy trì thẻ BHYT cho bình quân khoảng 2 triệu người mỗi năm, hạn chế tình trạng người dân không tiếp tục tham gia BHYT khi địa bàn sinh sống không còn thuộc diện được cấp thẻ miễn phí.

Theo số liệu của Bộ Tài chính, trong 2 tháng cuối năm 2023, có 628.945 người thuộc diện được hỗ trợ, với tổng kinh phí hơn 71,3 tỷ đồng. Đến năm 2025, số người được hỗ trợ tăng lên hơn 2,04 triệu, với kinh phí hơn 1.810 tỷ đồng.

Tính toán của Bộ Y tế cho thấy có khoảng 1,3 triệu người dân tộc thiểu số tiếp tục được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 48/2026/NQ-CP. Bộ Tài chính dự kiến kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ 70% mức đóng BHYT cho nhóm đối tượng này trong 2 tháng cuối năm 2026 vào khoảng 207 tỷ đồng. Trong giai đoạn 2027-2030, kinh phí hỗ trợ bình quân ước khoảng 1.243 tỷ đồng mỗi năm.