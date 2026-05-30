Nguồn gốc các đơn vị đo vàng tại Việt Nam Trong hệ thống đo lường vàng ở Việt Nam, các đơn vị như chỉ, lượng, cây đã được sử dụng từ lâu, bắt nguồn từ đơn vị truyền thống trong thương mại châu Á. Vàng ban đầu được giao dịch theo trọng lượng quý kim, nhưng để thuận tiện, người Việt dùng đơn vị chỉ và lượng (hay còn gọi là cây). Mỗi quốc gia có thể có cách quy chuẩn khác nhau, song Việt Nam đã thống nhất quy đổi theo hệ đo lường quốc tế (gram) để đảm bảo tính chính xác trong giao dịch và lưu trữ. Trước đây, lượng vàng là đơn vị phổ biến trong mua bán, được xem là đại diện cho tài sản lớn. Vì thế, người dân quen gọi 1 cây vàng thay vì 1 lượng vàng, bởi hình dáng thực tế của miếng vàng SJC cũng thường có hình dạng như một “cây” nhỏ.

1 cây vàng bằng bao nhiêu chỉ và bao nhiêu gram? Theo quy chuẩn được sử dụng phổ biến ở Việt Nam, 1 lượng vàng tương đương 10 chỉ vàng. Như vậy, 1 cây vàng, cũng chính là 1 lượng vàng, sẽ bằng 10 chỉ. Tính theo hệ mét, 1 lượng (hay 1 cây) vàng nặng 37,5 gram. Suy ra, 1 chỉ vàng tương đương 3,75 gram. Ví dụ, nếu giá vàng miếng SJC tại thời điểm ngày 19/5/2026 là 163,500,000 đồng/lượng, mỗi chỉ vàng tương đương khoảng 16,350,000 đồng.

Cách quy đổi nhanh các đơn vị vàng phổ biến Để tiện theo dõi và tính toán, có thể nhớ một số mức quy đổi cơ bản: 1 lượng (1 cây) = 10 chỉ = 37,5 gram.

1 chỉ = 3,75 gram.

1 lượng = 1 cây.

Ý nghĩa thực tế của đơn vị vàng trong thị trường Việt Nam Đơn vị chỉ và lượng không chỉ mang tính kỹ thuật mà còn gắn bó với lịch sử giao thương và thói quen văn hóa. Từ thời ông bà, việc “để dành vài cây vàng” được xem là cách giữ của an toàn nhất. Ngày nay, dù có thêm nhiều kênh đầu tư hiện đại, vàng vẫn giữ vai trò quan trọng như thước đo giá trị và tài sản an toàn trong giai đoạn kinh tế biến động.