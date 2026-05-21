Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Bộ Tài chính cho hay, trong quá trình lấy ý kiến dự thảo nghị định, có ý kiến đề nghị quy định hướng dẫn thu thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vàng miếng như nội dung tại Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15 giao Chính phủ quy định.

Tại khoản 10 Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 quy định: “Chính phủ quy định ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế, thời điểm áp dụng thu và điều chỉnh thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng vàng miếng phù hợp với lộ trình quản lý thị trường vàng”.

Theo Bộ Tài chính, chưa có cơ sở để đề xuất thuế thu nhập cá nhân với chuyển nhượng vàng miếng do chờ hoàn thiện các quy định quản lý thị trường vàng và đề án sàn giao dịch vàng. Ảnh: Chí Hiếu

Theo Bộ Tài chính, quy định này tạo cơ sở pháp lý để Chính phủ quyết định thời điểm áp dụng thuế, ngưỡng chịu thuế và mức thuế suất phù hợp với lộ trình quản lý thị trường vàng.

Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước đang phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xây dựng Đề án thành lập sàn giao dịch vàng để báo cáo Chính phủ.

Sau khi đề án được thông qua, các bộ, ngành mới có căn cứ hoàn thiện các quy định có liên quan đến việc quản lý thị trường vàng.

“Khi có các quy định này thì mới có căn cứ trình Chính phủ về việc áp dụng chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng vàng của cá nhân. Do vậy, tại dự thảo nghị định chưa quy định chi tiết về việc thu thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vàng miếng”, tờ trình của Bộ Tài chính nêu rõ.

Trước đó, khi xây dựng dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi, Bộ Tài chính đã đề xuất bổ sung quy định thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng vào diện chịu thuế, với mức thuế suất dự kiến là 0,1% trên tổng giá trị chuyển nhượng từng lần.

Đây được xem là một trong những định hướng nhằm tăng minh bạch giao dịch và hoàn thiện cơ chế quản lý thị trường vàng trong thời gian tới.