Giá vàng biến động dữ dội

Thị trường vàng thế giới đang trải qua một trong những giai đoạn biến động mạnh hiếm thấy trong nhiều năm trở lại đây. Chỉ hơn một tháng, giá vàng có lúc lên sát ngưỡng 4.800 USD/ounce nhưng cũng nhanh chóng lao dốc về quanh 4.450 USD/ounce.

Những phiên gần đây, kim loại quý chủ yếu giằng co quanh ngưỡng 4.500 USD/ounce khi giới đầu tư cùng lúc theo dõi diễn biến đàm phán giữa Mỹ và Iran, dữ liệu lạm phát của Mỹ và đà tăng nóng của lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ, đặc biệt là kỳ hạn 30 năm.

Tại thị trường trong nước, giá vàng SJC cũng giảm đáng kể so với mức giá thiết lập cách đây khoảng một tháng. Hiện giá vàng SJC phổ biến quanh mức 159-162 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), thấp hơn khá nhiều so với vùng 169-172 triệu đồng/lượng trước đó.

Điểm đáng chú ý là giá vàng gần đây biến động khá sát với giá dầu, nhưng theo chiều ngược lại so với quy luật quen thuộc trước đây. Thông thường, giá dầu tăng sẽ kéo theo áp lực lạm phát và hỗ trợ vàng đi lên. Tuy nhiên, hiện tại vàng lại có xu hướng giảm khi dầu tăng và phục hồi khi dầu hạ nhiệt.

Trong phiên giao dịch đêm qua, giá vàng từng bật lên trên 4.550 USD/ounce khi dầu WTI giảm mạnh về khoảng 96 USD/thùng, thấp hơn nhiều so với mức 102,5 USD/thùng của phiên trước đó. Tuy nhiên, tới sáng 22/5, giá vàng lại quay đầu giảm hơn 20 USD/ounce xuống khoảng 4.520 USD/ounce khi dầu tăng gần 2%, lên 98,2 USD/thùng.

Diễn biến “nhảy múa” của giá vàng phản ánh rõ trạng thái bất định của thị trường năng lượng toàn cầu. Tâm lý nhà đầu tư hiện bị chi phối đồng thời bởi cả hy vọng và hoài nghi về khả năng Mỹ và Iran có thể đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần 3 tháng qua.

Cuộc đàm phán giữa hai bên liên tục phát ra những tín hiệu trái chiều. Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn giữ lập trường cứng rắn khi yêu cầu Tehran phải chấm dứt chương trình hạt nhân. Trong khi đó, đại giáo chủ Ayatollah Mojtaba Khamenei được cho là đã chỉ đạo không đưa uranium làm giàu ra khỏi Iran.

Dù vậy, thị trường vẫn đặt cược vào khả năng xuất hiện một kịch bản tích cực. Ông Trump tuyên bố sẵn sàng nối lại các cuộc tấn công nếu Iran không đưa ra “100% câu trả lời tốt”, nhưng đồng thời cho biết sẽ chờ thêm vài ngày để Tehran phản hồi.

Trong bối cảnh giao thông qua eo biển Hormuz vẫn gần như tê liệt, giá năng lượng duy trì ở mức cao, làm gia tăng áp lực lạm phát toàn cầu, nhiều ngân hàng trung ương phải tính tới khả năng tiếp tục duy trì lãi suất cao hoặc thậm chí tăng lãi suất thêm, qua đó tạo áp lực ngắn hạn lên vàng.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng mạnh cũng khiến dòng tiền có xu hướng quay trở lại thị trường nợ thay vì vàng - loại tài sản không mang lại lợi suất. Đây là một trong những nguyên nhân chính khiến vàng liên tục rung lắc mạnh trong thời gian gần đây.

Vàng được dự báo bước vào “thập kỷ vàng”, hướng tới 8.900 USD/ounce

Dù chịu áp lực điều chỉnh ngắn hạn, nhiều tổ chức quốc tế vẫn duy trì quan điểm rất lạc quan đối với triển vọng dài hạn của vàng.

Trong báo cáo thường niên “In Gold We Trust” vừa công bố, Incrementum AG cho rằng thế giới đang bước vào giai đoạn tiếp theo của “Thập kỷ vàng”, với mục tiêu giá mới lên tới 8.900 USD/ounce (tương đương khoảng 286 triệu đồng/lượng) vào cuối thập kỷ này.

Theo hai tác giả chính của báo cáo là Ronald-Peter Stöferle và Mark Valek, đợt tăng giá lịch sử của vàng trong năm 2025 và đầu năm 2026 không phải hiện tượng đầu cơ ngắn hạn mà là biểu hiện của một quá trình tái tiền tệ hóa toàn cầu.

Các chuyên gia nhận định thế giới đang chứng kiến sự phân mảnh địa chính trị ngày càng sâu sắc, xu hướng phi đô la hóa gia tăng, lạm phát biến động mạnh và niềm tin vào tiền pháp định suy giảm. Trong bối cảnh đó, vàng dần quay trở lại vai trò trung tâm của hệ thống tài chính toàn cầu.

Báo cáo cho biết giá vàng từng đạt kỷ lục 5.595 USD/ounce vào cuối tháng 1/2026 sau khi tăng tới 64,4% trong năm 2025.

Dù vậy, Incrementum AG cho rằng thị trường tăng giá dài hạn của vàng vẫn chưa kết thúc. Theo tổ chức này, thị trường hiện mới bước vào giai đoạn nhà đầu tư cá nhân tham gia mạnh mẽ hơn - giai đoạn thường kéo dài và có biên độ tăng mạnh nhất trong chu kỳ tăng giá của vàng.

Một trong những cơ sở quan trọng cho triển vọng tăng mạnh của vàng là nhu cầu mua vào liên tục từ các ngân hàng trung ương trên toàn cầu. Các ngân hàng trung ương đã mua khoảng 863 tấn vàng trong năm 2025, sau ba năm liên tiếp mua trên 1.000 tấn mỗi năm.

Xu hướng này cho thấy vàng ngày càng được xem là tài sản dự trữ trung lập và an toàn trong bối cảnh hệ thống tài chính quốc tế biến động mạnh.

Ngoài ra, tổ chức này cho rằng tỷ trọng vàng trong tổng tài sản tài chính toàn cầu hiện vẫn còn khá thấp. Vàng do khu vực tư nhân nắm giữ chỉ chiếm khoảng 2,7% tổng tài sản tài chính thế giới, cho thấy dư địa tăng trưởng vẫn còn lớn nếu dòng vốn tổ chức tiếp tục đổ vào thị trường kim loại quý.

Một yếu tố khác được đánh giá là động lực dài hạn quan trọng của vàng chính là núi nợ toàn cầu ngày càng phình to. Tổng nợ toàn cầu đã lên tới khoảng 348 nghìn tỷ USD vào cuối năm 2025, trong khi nợ công của Mỹ vượt 39 nghìn tỷ USD.

Dù triển vọng dài hạn tích cực, Incrementum AG vẫn cảnh báo vàng có thể còn biến động mạnh trong ngắn hạn. Tổ chức này dự báo đến đầu mùa hè năm nay, giá vàng có thể dao động trong vùng 4.500-4.950 USD/ounce trước khi hình thành xu hướng tăng mới.