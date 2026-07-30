Những nền tảng hợp tác đầu tiên

Ngày 29/5, tại hội nghị xúc tiến đầu tư của Phú Thọ ở TP.HCM, 4 giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn gần 7.000 tỷ đồng được trao; các biên bản ghi nhớ có tổng vốn hơn 200 triệu USD được ký.

Khi những cái bắt tay khép lại, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông gọi các bản ghi nhớ và thỏa thuận chiến lược là “những nền tảng hợp tác đầu tiên”. Phần tiếp theo, theo ông, là đưa những cam kết ấy thành dự án sinh lời trên thực tế.

Đoàn cán bộ tỉnh Phú Thọ nghe giới thiệu về mô hình vận hành nhà máy thông minh của Geely trong đợt xúc tiến đầu tư tại Trung Quốc, tháng 4/2026. Ảnh: ĐCT

6 tháng đầu năm 2026, các đoàn công tác của Phú Thọ đã tiếp cận đối tác tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và châu Âu, tập trung vào điện tử, bán dẫn, ô tô, logistics, năng lượng và hạ tầng khu công nghiệp.

Danh mục giai đoạn 2026 - 2030 gồm 175 dự án, chương trình: 21 nhóm tại khu công nghiệp, 62 hạng mục tại cụm công nghiệp, 46 hạng mục đô thị, thương mại, dịch vụ, nhà ở; phần còn lại thuộc y tế, giáo dục, du lịch, môi trường, nông nghiệp và giao thông.

Dòng vốn hướng vào công nghệ cao, điện tử, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, công nghiệp hỗ trợ, logistics và năng lượng xanh. Tỉnh không tiếp nhận dự án có nguy cơ ô nhiễm cao, công nghệ cấm chuyển giao hoặc thâm dụng lao động.

Central Retail nghiên cứu trung tâm thương mại GO!; AMATA tìm cơ hội phát triển khu công nghiệp xanh; Gyeonggi kết nối đầu tư bán dẫn, điện tử; iMarket Korea nghiên cứu hạ tầng khu công nghiệp. Sumitomo, Toyota, YCH Singapore, BYD Electronics, nhiều doanh nghiệp được hỗ trợ khảo sát.

Từ hội nghị đến hồ sơ là quãng chuyển khác. Đầu tháng 4, Ban Quản lý các khu công nghiệp triển khai “luồng xanh 24 giờ” và “luồng xanh 50%” cho một số thủ tục đầu tư, lao động, xây dựng. Từ ngày 1/4 - 24/5, 218 hồ sơ được tiếp nhận; toàn bộ đúng hoặc trước hạn.

Với 4 dự án đô thị sinh thái Phú Mỹ Khang tại xã Thịnh Minh, câu chuyện đã đi xa hơn bản ghi nhớ. Sau 30 năm phát triển Phú Mỹ Hưng tại nam TP.HCM, doanh nghiệp chọn Phú Thọ, hướng tới tổ hợp nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, văn hóa và không gian sống. Dự án được đưa vào “luồng xanh” với mục tiêu rút ngắn khoảng 50% thời gian thủ tục. Phần việc còn lại là thiết kế, giấy phép xây dựng, môi trường, giao đất và nghĩa vụ tài chính.

Một đường chạy cho dòng vốn

Từ 7 - 8h thứ Sáu hằng tuần, tại trụ sở HĐND - UBND tỉnh diễn ra chương trình “Cà phê doanh nhân”. Không có khoảng cách của hội nghị lớn, những câu chuyện về địa điểm, đất đai, thủ tục và tiến độ được đưa trực tiếp vào trao đổi giữa chính quyền với doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông trao đổi tại buổi cà phê doanh nhân. Ảnh: Báo Phú Thọ

Khoảng đối thoại ấy là lát cắt trong cách Phú Thọ theo nhà đầu tư sau xúc tiến. Doanh nghiệp tiếp cận trang thông tin, danh mục dự án, chính sách và tài liệu bằng năm ngôn ngữ; khi khảo sát, một đầu mối kết nối địa điểm, tư vấn thuế, đất đai và thủ tục.

Ông Trần Duy Đông đặt quá trình đưa dự án vào thực tế trên ba đường ray: vận hành Cổng đầu tư một cửa và ứng dụng AI; tạo sẵn quỹ đất sạch tại các khu, cụm công nghiệp; thành lập tổ công tác riêng xử lý đầu tư, đất đai, môi trường và phòng cháy, chữa cháy cho các tập đoàn lớn.

“Dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm và dám hành động vì lợi ích chung” là tinh thần ông nhấn mạnh về cách bộ máy đồng hành cùng doanh nghiệp.

Toàn cảnh Khu công nghiệp Khai Quang

Ba đường ray ấy cũng cho thấy nơi dòng vốn dễ chậm lại. Dự án có thể hoàn tất thủ tục đầu tư nhanh nhưng vẫn chờ mặt bằng sạch; thống nhất địa điểm nhưng còn qua môi trường, phòng cháy, thiết kế và nghĩa vụ tài chính. Hồ sơ đất đai sai lệch, hạ tầng điện chưa di chuyển hoặc quy hoạch chồng lấn vẫn kéo chậm tiến độ thực địa.

KCN Bình Xuyên - Yên Lạc II giai đoạn 1 của Sumitomo được bổ sung vào danh mục “luồng xanh”; nhà đầu tư cam kết hoàn thành giai đoạn một trong 24 tháng từ khi nhận mặt bằng sạch. Phú Mỹ Khang đặt mốc khởi công quý IV/2026. Tại khu vực Hòa Bình, lãnh đạo tỉnh tách vướng mắc theo đất đai, hạ tầng, quy hoạch; giao đầu mối và thời hạn xử lý.

Từ một giờ đối thoại sáng thứ Sáu, một hồ sơ xử lý trong 24 giờ đến cam kết hoàn thành dự án trong 24 tháng, Phú Thọ đang đặt mỗi dòng vốn vào lịch trình cụ thể. Sau lời mời là thông tin, thủ tục, quỹ đất và cơ quan theo dự án tới ngày khởi công.

Khi những mắt xích ấy cùng vận hành, bản ghi nhớ không còn nằm lại trên bàn ký kết. Nó có địa điểm, thời hạn và đường đi để trở thành nhà máy, trung tâm thương mại, khu công nghiệp và năng lực tăng trưởng mới của Phú Thọ.

Đoàn Bổng