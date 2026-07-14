Chiều 14/7, Thủ tướng Lê Minh Hưng có buổi làm việc với Ban thường vụ Tỉnh uỷ Phú Thọ về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng lãnh đạo các bộ, ngành làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ. Ảnh: Đức Hoàng

Báo cáo Thủ tướng cùng đoàn công tác tại buổi làm việc, Tỉnh ủy Phú Thọ cho biết sau khi sáp nhập 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ mới có quy mô kinh tế khoảng 16 tỷ USD, đứng thứ 6 cả nước; diện tích hơn 9,3 nghìn km², dân số khoảng 4 triệu người và 148 xã, phường.

Kinh tế địa phương tiếp tục duy trì đà tăng trưởng thuộc nhóm dẫn đầu cả nước. Năm 2025, GRDP tăng 10,52%, đứng thứ 4 cả nước. 6 tháng đầu năm, GRDP tăng 10,18%, đứng đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc, xếp thứ 7/34 tỉnh, thành phố.

Ông Trần Duy Đông, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Đức Hoàng

Công nghiệp tiếp tục là động lực tăng trưởng với chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 6 tháng tăng 25,14%; thu ngân sách đạt gần 34,6 nghìn tỷ đồng, tăng 21,5% so với cùng kỳ và đạt 61,2% dự toán năm. Thu hút vốn FDI đạt hơn 1,77 tỷ USD, gấp gần 5 lần cùng kỳ và vượt kế hoạch năm; kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 22 tỷ USD. Môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện, quy hoạch tỉnh và hệ thống hạ tầng khung được đẩy nhanh theo định hướng phát triển các hành lang kinh tế, logistics và hạ tầng số.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận những kết quả tích cực địa phương đạt được sau sáp nhập, đánh giá Phú Thọ đang có nền tảng và dư địa lớn để bứt phá.

Thủ tướng Lê Minh Hưng kết luận buổi làm việc. Ảnh: Đức Hoàng

Tuy nhiên, theo Thủ tướng, những kết quả trên mới chỉ là bước đầu. Điều quan trọng hơn là phải nâng cao chất lượng và tính bền vững của tăng trưởng trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động.

Thủ tướng chỉ rõ Phú Thọ hiện vẫn phụ thuộc khá lớn vào khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) ở một số ngành, lĩnh vực. Các doanh nghiệp này phụ thuộc nhiều vào thị trường bên ngoài nên khi chuỗi cung ứng hoặc nhu cầu thế giới biến động sẽ tác động trực tiếp đến sản xuất, thu ngân sách, việc làm và an sinh xã hội của địa phương.

"Đây là thách thức lớn mà tỉnh cần sớm khắc phục", Thủ tướng khẳng định.

Theo Thủ tướng, Phú Thọ cần thay đổi mạnh mẽ mô hình thu hút đầu tư, không thể tiếp tục dựa vào lợi thế nhân công giá rẻ, các ngành thâm dụng lao động hay ưu đãi thuế như trước. Thay vào đó, địa phương phải hướng tới thu hút dòng vốn FDI thế hệ mới với các dự án có hàm lượng công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, có khả năng liên kết với doanh nghiệp trong nước và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Người đứng đầu Chính phủ cho biết Trung ương đã xác lập mô hình tăng trưởng mới lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh và nguồn nhân lực chất lượng cao làm động lực phát triển. Vì vậy, đề án tăng trưởng hai con số của Phú Thọ cần tiếp tục được cụ thể hóa đến từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương; xác định rõ người chịu trách nhiệm, sản phẩm đầu ra và tiến độ thực hiện để bảo đảm tính khả thi.

Đáng chú ý, khi đề cập định hướng phát triển công nghiệp, Thủ tướng nhấn mạnh đặt câu hỏi: "Làm sao để Phú Thọ trở thành thủ phủ công nghiệp của cả nước?".

Theo Thủ tướng, tỉnh cần xây dựng chiến lược phát triển các khu, cụm công nghiệp theo hướng hiện đại, ưu tiên công nghiệp công nghệ cao để đón đầu các ngành chiến lược như trí tuệ nhân tạo (AI), chip bán dẫn, logistics và năng lượng xanh. Đồng thời, tỉnh cần hạn chế thu hút các dự án sử dụng công nghệ lạc hậu, tiêu hao nhiều tài nguyên và gây ảnh hưởng môi trường.

Thủ tướng cũng yêu cầu rà soát lại toàn bộ quy hoạch khu, cụm công nghiệp sau sáp nhập; đánh giá hiệu quả hoạt động, tỷ lệ lấp đầy của các khu công nghiệp hiện hữu trước khi đề xuất mở rộng hoặc quy hoạch mới. Việc phát triển công nghiệp phải bảo đảm sử dụng hiệu quả quỹ đất, tránh đầu tư dàn trải, lãng phí nguồn lực. Đối với những địa bàn còn nhiều dư địa phát triển, đặc biệt khu vực Hòa Bình cũ, cần ưu tiên đầu tư hạ tầng để hình thành các cực tăng trưởng mới.

Cùng với phát triển công nghiệp, Thủ tướng yêu cầu Phú Thọ đẩy mạnh khu vực dịch vụ theo hướng hiện đại, khai thác lợi thế cửa ngõ Vùng Thủ đô để phát triển logistics, thương mại và trung tâm tiếp vận; đồng thời đưa các giá trị văn hóa, tín ngưỡng và hệ thống di sản trở thành nguồn lực phát triển du lịch, tạo động lực tăng trưởng mới cho địa phương.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, tỉnh cần phát triển sản xuất hàng hóa quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, gắn với chế biến sâu, truy xuất nguồn gốc và mở rộng thị trường xuất khẩu; siết chặt quản lý mã số vùng trồng và hoạt động kiểm định chất lượng.

Thủ tướng yêu cầu Phú Thọ giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026. Ảnh: Đức Hoàng

Bên cạnh phát triển kinh tế, Thủ tướng yêu cầu Phú Thọ giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026; tập trung tháo gỡ dứt điểm các dự án tồn đọng, xử lý các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, nguyên vật liệu và hạ tầng.

Theo Thủ tướng, chỉ khi dự án hoạt động trở lại, tạo việc làm và đóng góp ngân sách thì dự án đó mới mới được coi là xử lý, tháo gỡ xong.

Trong lĩnh vực chuyển đổi số, Thủ tướng đề nghị địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết 57; đẩy nhanh xây dựng cơ sở dữ liệu, kết nối đồng bộ với Trung tâm dữ liệu quốc gia và từng bước ứng dụng AI vào hoạt động quản trị, điều hành.

Thủ tướng lưu ý việc đầu tư hạ tầng số phải có tầm nhìn dài hạn, bảo đảm khả năng mở rộng, tránh đầu tư nóng dẫn tới lãng phí và nhanh lạc hậu. Phú Thọ cần chủ động đặt ra các bài toán thực tiễn để phối hợp với doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học phát triển sản phẩm công nghệ phục vụ quản lý nhà nước và phát triển kinh tế.

Đối với lĩnh vực giáo dục, y tế và an sinh xã hội, Thủ tướng yêu cầu tỉnh tiếp tục quan tâm giảm nghèo bền vững, chăm lo đời sống người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số; duy trì chương trình khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí cho người dân. Tỉnh chủ động rà soát nhu cầu biên chế giáo viên, tiếp tục sắp xếp hệ thống trường học theo lộ trình, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp công nghệ cao trong thời gian tới.

Thủ tướng cũng yêu cầu Phú Thọ tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ sau sáp nhập, tăng cường cán bộ có năng lực từ các sở, ngành về cơ sở, giữ vững quốc phòng, an ninh, chủ động phòng chống thiên tai, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị để khai thác hiệu quả các lợi thế của tỉnh sau hợp nhất, hướng tới mục tiêu tăng trưởng nhanh và phát triển bền vững.