Chiều 31/7, Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh Lào Cai cho biết, từ ngày 28-31/7 trên địa bàn tỉnh Lào Cai có mưa vừa đến mưa to ở nhiều nơi, cục bộ có nơi mưa rất to. Mưa lớn đã làm 1 người chết, hơn 100 ngôi nhà bị ảnh hưởng do mưa lớn kéo dài tại Lào Cai.

Trước đó, sáng 28/7, ông Giàng A Páy và con gái Giàng Thị Nếnh (mù bẩm sinh 2 mắt) dắt nhau qua suối đi làm nương. Đến giữa suối, do mưa nên cháu Giàng Thị Nếnh bị trượt chân trôi về phía thượng lưu đập thủy điện Nậm Xây Luông. Đến 14h15 ngày 29/7, lực lượng tìm kiếm cứu nạn của địa phương đã tìm thấy thi thể nạn nhân Giàng Thị Nếnh.

Ngoài ra, mưa lớn khiến 130 nhà bị ảnh hưởng (TP Lào Cai: 127; Bảo Thắng: 3).

Mưa lớn kéo dài khiến đường Lê Thanh, phường Bắc Cường (TP Lào Cai) ngập sâu vào trưa ngày 31/7. Ảnh: Tùng Lâm.

Diện tích lúa bị ngập úng là 86,43ha (huyện Bảo Thắng 73,82ha, TP Lào Cai 11,77, huyện Văn Bàn 0,84ha).

Mưa lớn gây ngập tại Km 21 quốc lộ 70 (địa phận thị trấn Nông trường Phong Hải) và quốc lộ 279 (tại vị trí ngầm tràn suối Nậm Liệp, xã Minh lương, huyện Văn Bàn) gây ách tắc giao thông cục bộ. Hiện nay, nước đã rút, tại 2 vị trí trên, các phương tiện đã đi lại bình thường.

Ước tính thiệt hại do thiên tai khoảng 2,5 tỷ đồng.

Theo quan trắc của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai, đợt mưa đang diễn ra có khả năng kéo dài đến hết ngày 3/8.

Hiện, lực lượng chức năng ở Lào Cai phối hợp cùng bà con nhân dân khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.