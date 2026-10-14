Nếu được bảo dưỡng đúng cách, nhiều chi tiết quan trọng như khối động cơ, hộp số, trục khuỷu hay bộ vi sai có thể hoạt động bền bỉ hàng trăm nghìn km.

Ô tô là một hệ thống gồm nhiều bộ phận liên kết chặt chẽ với nhau. Trong quá trình sử dụng, những chi tiết hao mòn như lốp, má phanh, lọc dầu hay bugi cần được kiểm tra và thay thế định kỳ. Tuy nhiên, cũng có những bộ phận được thiết kế để hoạt động trong thời gian rất dài, thậm chí có thể tồn tại suốt vòng đời của chiếc xe.

Dưới đây là 10 bộ phận trên ô tô ít khi phải thay thế nếu được sử dụng và bảo dưỡng đúng cách:

1. Khối động cơ

Khối động cơ là kết cấu chính chứa các xi-lanh và nhiều chi tiết quan trọng của động cơ đốt trong. Trong điều kiện vận hành bình thường, bộ phận này có thể hoạt động hàng trăm nghìn km mà không cần thay mới.

Theo SlashGear, khối động cơ có thể đạt tuổi thọ khoảng 200.000-300.000 dặm, tương đương 320.000-480.000km, nếu được chăm sóc tốt. Trong khi đó, piston, van, bugi và các chi tiết phụ trợ có thể cần sửa chữa hoặc thay thế sớm hơn.

Thay dầu đúng hạn, duy trì hệ thống làm mát và xử lý kịp thời các dấu hiệu bất thường là những yếu tố quan trọng giúp kéo dài tuổi thọ động cơ. Khói xanh xám từ ống xả, động cơ quá nhiệt hoặc tiếng gõ bất thường đều là những dấu hiệu cần kiểm tra.

2. Khung xe

Khung xe đóng vai trò như bộ xương, chịu lực và liên kết các bộ phận quan trọng. Nếu không xảy ra va chạm nghiêm trọng hoặc ăn mòn quá mức, khung xe có thể tồn tại suốt vòng đời sử dụng của ô tô.

Tuy nhiên, hư hỏng kết cấu do tai nạn hoặc gỉ sét có thể ảnh hưởng trực tiếp đến độ an toàn. Lốp mòn không đều, thân xe biến dạng, các tấm thân vỏ không còn khớp hoặc xe có xu hướng lệch lái là những dấu hiệu cần kiểm tra hệ thống khung gầm và hình học bánh xe.

3. Hộp số

Hộp số truyền công suất từ động cơ đến bánh xe, đồng thời điều chỉnh tỷ số truyền để xe vận hành phù hợp với từng điều kiện. Đây là bộ phận có tuổi thọ cao nhưng chi phí sửa chữa thường lớn nếu xảy ra hư hỏng nghiêm trọng.

Tuổi thọ hộp số phụ thuộc vào thiết kế, điều kiện vận hành và lịch bảo dưỡng của từng mẫu xe. Người dùng cần tuân thủ khuyến cáo thay dầu hộp số của nhà sản xuất, thay vì áp dụng một mốc quãng đường chung cho mọi loại hộp số. Tiếng ồn bất thường, hiện tượng sang số giật, chậm chuyển số hoặc trượt số có thể là dấu hiệu hộp số gặp vấn đề.

4. Bộ ly hợp

Trên ô tô số sàn, bộ ly hợp có nhiệm vụ kết nối và ngắt truyền động giữa động cơ với hộp số, giúp người lái chuyển số. Tuổi thọ bộ phận này phụ thuộc đáng kể vào thói quen sử dụng.

Việc thường xuyên giữ chân trên bàn đạp ly hợp, rà côn khi lên dốc hoặc để ly hợp trượt kéo dài có thể khiến các chi tiết nhanh mòn. Khi xe khó sang số, vòng tua động cơ tăng nhưng tốc độ không tăng tương ứng, người dùng nên kiểm tra bộ ly hợp.

5. Trục khuỷu

Trục khuỷu chuyển đổi chuyển động tịnh tiến của piston thành chuyển động quay, tạo ra công suất cơ học cho động cơ. Đây là chi tiết quan trọng, thường có tuổi thọ rất cao nếu động cơ được bôi trơn và làm mát đúng cách.

Trục khuỷu có thể hoạt động khoảng 150.000-300.000 dặm, tương đương 240.000-480.000km, tùy điều kiện sử dụng. Ngược lại, thiếu dầu bôi trơn, áp suất dầu thấp hoặc động cơ quá nhiệt có thể khiến bộ phận này hư hỏng nghiêm trọng.

Tiếng gõ lớn từ động cơ, áp suất dầu giảm hoặc mạt kim loại xuất hiện trong dầu là những dấu hiệu không nên bỏ qua.

6. Bộ khởi động

Bộ khởi động sử dụng điện từ ắc quy để quay động cơ khi người lái bật khóa hoặc nhấn nút khởi động. Tuổi thọ của bộ phận này không phụ thuộc hoàn toàn vào số km xe đã đi mà còn liên quan đến số lần khởi động và tình trạng hệ thống điện.

Tiếng lách cách nhưng động cơ không quay, tiếng nghiến khi khởi động hoặc mùi khét có thể cho thấy bộ khởi động đang gặp trục trặc. Tuy nhiên, các biểu hiện tương tự cũng có thể xuất phát từ ắc quy yếu hoặc kết nối điện kém.

7. Máy phát điện

Máy phát điện chuyển năng lượng cơ học từ động cơ thành điện năng, cung cấp cho các thiết bị điện và nạp lại ắc quy khi xe vận hành.

Bộ phận này có thể hoạt động trong thời gian dài, nhưng vòng bi, bộ điều chỉnh điện áp và các chi tiết bên trong vẫn có thể hao mòn. Đèn cảnh báo ắc quy sáng khi xe đang chạy, hệ thống điện hoạt động chập chờn hoặc tiếng rít từ khoang động cơ là những dấu hiệu cần kiểm tra.

Việc duy trì ắc quy ở tình trạng tốt và kiểm tra dây đai dẫn động theo khuyến cáo giúp hạn chế những sự cố liên quan.

8. Dây an toàn

Dây an toàn không phải chi tiết cần thay định kỳ theo số km. Nếu dây đai, khóa cài và cơ cấu cuộn dây vẫn hoạt động tốt, bộ phận này có thể sử dụng trong nhiều năm.

Dù vậy, dây bị sờn, rách, khóa cài không giữ chắc hoặc cơ cấu thu dây bị kẹt đều cần được kiểm tra. Đặc biệt, sau một vụ va chạm nghiêm trọng, dây an toàn và bộ căng đai có thể cần thay thế theo hướng dẫn của nhà sản xuất, ngay cả khi bên ngoài chưa xuất hiện hư hỏng rõ ràng.

9. Gương chiếu hậu

Gương chiếu hậu trong xe và hai bên thân xe không có mốc thay thế cố định. Chúng có thể sử dụng trong suốt vòng đời phương tiện nếu không bị va đập, nứt vỡ hoặc hư hỏng cơ cấu điều chỉnh.

Người dùng cần kiểm tra bề mặt gương, khả năng điều chỉnh và tầm quan sát. Với những mẫu xe sử dụng camera thay gương, hệ thống camera và màn hình hiển thị cũng cần được kiểm tra để bảo đảm hình ảnh rõ ràng, không bị gián đoạn.

10. Bộ vi sai

Bộ vi sai phân phối mô-men xoắn đến các bánh xe, đồng thời cho phép bánh xe quay với tốc độ khác nhau khi vào cua. Đây là bộ phận quan trọng trên nhiều mẫu xe dẫn động cầu trước, cầu sau hoặc hai cầu.

Bộ vi sai có thể đạt tuổi thọ hàng trăm nghìn km nếu được bôi trơn đầy đủ và vận hành đúng cách. Người dùng cần kiểm tra, thay dầu vi sai theo khuyến cáo riêng của từng mẫu xe, đặc biệt với ô tô thường xuyên chở nặng, đi địa hình hoặc kéo tải.

Tiếng hú, tiếng nghiến khi tăng tốc, rung động bất thường hoặc dầu rò rỉ dưới gầm xe có thể là dấu hiệu bộ vi sai gặp vấn đề.

Nhìn chung, những bộ phận siêu bền ở trên không có nghĩa là sẽ không bao giờ hỏng. Tuổi thọ thực tế phụ thuộc vào thiết kế, chất lượng linh kiện, điều kiện vận hành và lịch bảo dưỡng.

Việc kiểm tra định kỳ, sử dụng đúng loại dầu và xử lý sớm các dấu hiệu bất thường sẽ giúp kéo dài tuổi thọ linh kiện, đồng thời hạn chế nguy cơ phát sinh những khoản sửa chữa lớn.

(Theo Slash Gear)