Cửa sổ trời giúp khoang lái thoáng đãng hơn, nhưng cũng có thể khiến cabin nóng lên, phát sinh tiếng ồn, rò rỉ nước và tốn kém chi phí sửa chữa.

Cửa sổ trời đang trở thành trang bị được nhiều người mua ô tô quan tâm, thậm chí sẵn sàng chọn phiên bản cao cấp hơn chỉ để có tính năng này. Tuy nhiên, bên cạnh lợi ích về cảm giác thoáng đãng và trải nghiệm sử dụng, cửa sổ trời cũng có những hạn chế mà người mua cần cân nhắc.

Theo trang ô tô Cartoq (Ấn Độ), dưới đây là 10 điều chủ xe nên biết trước khi lựa chọn một chiếc ô tô có cửa sổ trời.

1. Cabin có thể nóng hơn khi đỗ xe dưới trời nắng

Cửa sổ trời với tấm kính lớn mang lại cảm giác rộng rãi cho khoang nội thất, nhưng cũng có thể khiến nhiệt lượng mặt trời truyền vào cabin nhiều hơn. Điều này dễ nhận thấy khi xe đỗ ngoài trời nắng trong thời gian dài, đặc biệt vào mùa hè.

Dù nhiều mẫu xe được trang bị rèm che nắng cho cửa sổ trời, người dùng vẫn nên ưu tiên đỗ xe ở nơi có bóng râm khi có thể. Rèm che giúp hạn chế ánh nắng chiếu trực tiếp vào khoang nội thất, nhưng không thể loại bỏ hoàn toàn lượng nhiệt tích tụ bên trong xe.

2. Không phải lúc nào mở cửa sổ trời cũng dễ chịu

Một trong những lý do khiến nhiều người chọn xe có cửa sổ trời là muốn tận hưởng không khí bên ngoài khi di chuyển. Tuy nhiên, vào những ngày nắng nóng, việc mở cửa sổ trời có thể khiến luồng khí nóng tràn vào cabin, làm giảm sự thoải mái của người ngồi trong xe.

Trong điều kiện này, đóng cửa sổ trời và sử dụng điều hòa thường là lựa chọn phù hợp hơn. Vì vậy, khả năng mở cửa sổ trời không đồng nghĩa với việc người dùng sẽ thường xuyên sử dụng tính năng này trong mọi điều kiện thời tiết.

3. Cần vệ sinh rãnh thoát nước định kỳ

Cửa sổ trời được thiết kế kèm hệ thống rãnh và đường ống thoát nước để dẫn nước mưa ra ngoài. Tuy nhiên, bụi bẩn, lá cây và các mảnh vụn có thể tích tụ theo thời gian, gây tắc nghẽn hệ thống.

Khi nước không thoát được như thiết kế, nước có thể tràn vào khoang nội thất, làm ướt thảm sàn và ảnh hưởng đến các chi tiết bên trong xe. Do đó, chủ xe nên kiểm tra, vệ sinh hệ thống thoát nước định kỳ, nhất là khi thường xuyên đỗ xe dưới tán cây hoặc tại những khu vực nhiều bụi.

4. Cửa sổ trời có thể phát ra tiếng kêu sau thời gian sử dụng

Sau một thời gian vận hành, cửa sổ trời có thể xuất hiện tiếng lạch cạch hoặc tiếng kêu khó chịu khi xe đi qua đường gồ ghề. Nguyên nhân có thể liên quan đến gioăng cao su bị lão hóa, các chi tiết lắp ghép bị lỏng hoặc cơ cấu trượt gặp vấn đề.

Tùy vào nguyên nhân, xe có thể cần được kiểm tra và sửa chữa tại trung tâm dịch vụ. Nếu tiếng kêu xuất hiện thường xuyên, chủ xe không nên bỏ qua bởi việc xác định sớm nguyên nhân có thể giúp tránh phát sinh thêm hư hỏng.

5. Mở cửa sổ trời khi chạy nhanh có thể gây ồn

Khi ô tô di chuyển ở tốc độ cao, việc mở cửa sổ trời có thể làm tăng tiếng gió và sự nhiễu loạn không khí trong cabin. Mức độ ảnh hưởng phụ thuộc vào thiết kế của từng mẫu xe và độ mở của cửa sổ trời.

Tiếng gió lớn có thể gây khó chịu cho người ngồi trong xe, ảnh hưởng đến việc trò chuyện và trải nghiệm trên những hành trình dài. Với người thường xuyên chạy đường cao tốc và ưu tiên không gian yên tĩnh, đóng cửa sổ trời khi di chuyển nhanh có thể là lựa chọn hợp lý.

6. Cửa sổ trời có thể làm giảm khoảng không phía trên đầu

Một yếu tố khác cần cân nhắc là không gian trần xe. Tấm kính, khung lắp đặt và cơ cấu vận hành cửa sổ trời chiếm một phần diện tích vốn có thể được dành cho khoảng không phía trên đầu người ngồi.

Mức độ ảnh hưởng tùy thuộc vào thiết kế của từng mẫu xe. Tuy nhiên, những người có chiều cao lớn có thể nhận thấy sự khác biệt rõ hơn, đặc biệt ở hàng ghế sau.

Vì vậy, khi chọn mua ô tô có cửa sổ trời, người dùng nên trực tiếp ngồi thử ở cả hàng ghế trước và sau để kiểm tra khoảng không phía trên đầu, thay vì chỉ đánh giá qua hình ảnh hoặc thông số của xe.

7. Cần đóng kín cửa sổ trời khi trời mưa

Cửa sổ trời được thiết kế để ngăn nước lọt vào khoang nội thất khi đóng kín và hệ thống làm kín, thoát nước hoạt động bình thường. Tuy nhiên, nếu mở cửa sổ trời khi trời mưa, nước có thể tràn vào làm ướt ghế, thảm sàn và các chi tiết nội thất.

Ngay cả khi cửa sổ trời đã đóng, tình trạng gioăng bị hư hỏng hoặc đường thoát nước bị tắc vẫn có thể gây rò rỉ. Nếu phát hiện nước thấm vào cabin sau mưa, chủ xe nên kiểm tra hệ thống làm kín và thoát nước để xác định nguyên nhân.

8. Chi phí sửa chữa cửa sổ trời có thể cao

Cửa sổ trời không chỉ gồm một tấm kính mà còn có động cơ, ray dẫn hướng, gioăng và nhiều chi tiết cơ khí khác. Khi một bộ phận gặp sự cố hoặc kính bị vỡ, chi phí sửa chữa có thể tăng đáng kể, tùy dòng xe và hạng mục cần thay thế.

Ngoài ra, việc không xử lý sớm các dấu hiệu bất thường như tiếng kêu, cửa đóng mở không trơn tru hoặc nước rò rỉ có thể khiến hư hỏng trở nên phức tạp hơn.

Do đó, chủ xe nên đưa phương tiện đến cơ sở dịch vụ phù hợp để kiểm tra khi phát hiện dấu hiệu bất thường, thay vì tiếp tục sử dụng cho đến khi cửa sổ trời ngừng hoạt động.

9. Có thể phải trả thêm tiền cho tính năng ít sử dụng

Trên nhiều mẫu ô tô, cửa sổ trời chỉ có ở những phiên bản cao cấp. Điều đó đồng nghĩa với việc người mua phải chi thêm tiền để sở hữu tính năng này, đồng thời có thể phải mua kèm những trang bị khác của phiên bản cao hơn.

Tuy nhiên, nếu thường xuyên di chuyển trong đô thị đông đúc, ít có nhu cầu mở cửa sổ trời hoặc chủ yếu sử dụng điều hòa, người mua nên cân nhắc mức độ cần thiết của trang bị này. So sánh giá và các tính năng giữa những phiên bản sẽ giúp xác định liệu khoản tiền chênh lệch có phù hợp với nhu cầu thực tế hay không.

10. Không thò đầu hoặc người ra ngoài khi xe đang chạy

Một trong những hành vi nguy hiểm liên quan đến cửa sổ trời là đứng lên, thò đầu hoặc đưa phần thân trên ra ngoài khi ô tô đang di chuyển. Hành động này thường xuất hiện trong các chuyến đi chơi, khi người ngồi trên xe muốn chụp ảnh hoặc quay video.

Tuy nhiên, nếu xe phanh gấp, chuyển hướng đột ngột hoặc xảy ra va chạm, người thò ra ngoài có nguy cơ bị hất ngã và chịu chấn thương nghiêm trọng. Vì vậy, tất cả hành khách cần ngồi đúng vị trí, thắt dây an toàn và không đưa đầu hoặc thân người ra ngoài cửa sổ trời khi xe đang chạy.

Cửa sổ trời có thể mang lại trải nghiệm thú vị, nhưng không nên được sử dụng theo cách gây nguy hiểm cho bản thân và những người cùng tham gia giao thông.

Nhìn chung, cửa sổ trời là trang bị có thể tăng tính tiện nghi và tạo cảm giác thoáng đãng cho khoang nội thất, nhưng cũng đi kèm yêu cầu bảo dưỡng và những hạn chế nhất định. Trước khi mua xe, người dùng nên cân nhắc nhu cầu sử dụng thực tế, không gian cabin, chi phí sửa chữa và mức chênh lệch giá giữa các phiên bản để đưa ra lựa chọn phù hợp.

Theo Cartoq

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