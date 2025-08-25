Đây là hoạt động nổi bật trong chuỗi chương trình Masterise Group đồng hành cùng quốc gia tiếp sức cho cộng đồng hưởng ứng tinh thần yêu nước nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Bộ quà “Yêu Nước”, hợp tác cùng Fandom Yêu Nước, gồm cờ Tổ quốc, cờ cầm tay, khăn lụa, túi tote Yêu nước cùng thư ngỏ tri ân, được thiết kế với ý tưởng Tổ quốc là tình yêu lớn của mỗi chúng ta, khơi dậy cảm xúc “Tôi tự hào là người Việt Nam”. Với bộ quà tặng đặc biệt này, cộng đồng cư dân có thể hưởng ứng concert Quốc gia mọi lúc mọi nơi, để mỗi người Việt dù ở bất cứ đâu, đều có thể hòa chung nhịp đập tự hào dân tộc.

Món quà cũng là lời hiệu triệu mạnh mẽ, khuyến khích cộng đồng cùng nhau thắp sáng tình yêu Tổ quốc trong dịp đại lễ

Chương trình tặng quà “Yêu nước” được khởi động từ 18/8/2025, lan tỏa đồng loạt tại các dự án của Masterise Homes ở Hà Nội và TP.HCM bao gồm Masteri West Heights, Masteri Waterfront, Masteri Central Point, Lumière Boulevard, Lumière Riverside và The Global City - Soho. Hơn 10.000 bộ quà “Yêu Nước” đã được trao tận tay cư dân tại khu vực lễ tân của từng dự án, đồng thời Ban quản lý cũng trực tiếp đến từng căn hộ để hỗ trợ treo cờ Tổ quốc, góp phần phủ đỏ không gian sống Masterise Homes trong dịp lễ trọng đại của đất nước.

Không khí nhận quà 2/9 đầy hào hứng tại Masteri West Heights

Nhiều cư dân tích cực chia sẻ những khoảnh khắc nhận quà từ Masterise, “phủ đỏ” không gian, hưởng ứng tinh thần yêu nước

Chị Hoàng Anh, cư dân Masteri West Heights (Smart City, Hà Nội) chia sẻ: “Cầm trên tay bộ quà tặng “Yêu Nước”, tôi thấy niềm tự hào như lan tỏa trong từng chi tiết nhỏ. Với tôi, món quà này vô cùng ý nghĩa, vì nó không chỉ mang đến niềm vui cho gia đình, mà còn kết nối mọi người lại với nhau bởi niềm tự hào dân tộc”.

Trong khi đó, anh Trung Nghĩa, cư dân Lumiere Boulevard (Grand Park, TP.HCM) cho biết: “Khi treo lá cờ Tổ quốc từ bộ quà “Yêu Nước” mà Ban Quản lý gửi tặng, tôi có cảm giác cả không gian sống của mình rực đỏ niềm tự hào. Đó là khoảnh khắc tôi cảm nhận sâu sắc sự gắn kết của cộng đồng cư dân Masterise và cả lòng biết ơn vì được là một phần của đất nước”.

Góp phần “phủ đỏ” Việt Nam là một trong những hoạt động nổi bật của Masterise trong chiến dịch “Cùng tiếp sức cho cộng đồng hưởng ứng tinh thần yêu nước” nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Song song với đó, Masterise Group cũng lan tỏa tinh thần yêu nước trên không gian số bằng hoạt động thay ảnh đại diện và thiết kế website. Không chỉ là một trong 20 doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu xuất hiện tại Triển lãm Thành tựu Đất nước 2025, doanh nghiệp còn góp mặt tại Talkshow Kiến tạo Đất nước với vai trò là đại diện tích cực của khối Kinh tế tư nhân, cùng các chuyên gia, nhà hoạch định chiến lược tham gia chia sẻ về đề tài kiến tạo diện mạo đô thị Việt Nam hiện đại, nâng tầm chuẩn sống cho người Việt, góp phần xây dựng một Việt Nam phát triển phồn thịnh, bền vững trong kỷ nguyên mới.

Cao Hoàng