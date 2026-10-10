Giá xăng tăng mạnh từ ngày 8/10 khiến chi phí sử dụng ô tô thêm áp lực. Theo chuyên gia, chỉ cần thay đổi một số thói quen lái xe, kiểm tra áp suất lốp và sử dụng điều hòa hợp lý, tài xế có thể giảm đáng kể lượng nhiên liệu tiêu thụ.

Giá xăng E10 RON95-III ngày 8/10 đã tiếp tục tăng lên mức xấp xỉ 28.250 đồng/lít, xăng E5 RON92 lên 27.700 đồng/lít. Trong khi đó, dầu diesel giảm còn 29.120 đồng/lít, nhưng vẫn đang ở mức cao. Diễn này này khiến những người sử dụng ô tô động cơ xăng tiếp tục phải tính toán cách giảm chi phí vận hành.

Trao đổi với VietNamNet, anh Nguyễn Thanh Tùng, giảng viên đào tạo thực hành lái xe với hơn 20 năm kinh nghiệm cho biết, ngoài các thông số như dung tích động cơ, hộp số, công nghệ chế tạo của từng mẫu xe, cách vận hành có ảnh hưởng đáng kể đến mức tiêu hao nhiên liệu. Ngay cả với cùng một mẫu ô tô, mức tiêu thụ xăng dầu vẫn có thể chênh lệch tùy thuộc vào thói quen lái xe và điều kiện di chuyển.

Kỹ năng, thói quen điều khiển xe ảnh hưởng lớn đến mức độ tiêu thụ nhiên liệu. Ảnh: Hoàng Hiệp

Theo anh Tùng, thay vì đầu tư thêm thiết bị hay đổi xe sang các mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu hơn, tài xế có thể hạ mức tiêu thụ bằng cách điều chỉnh những thói quen sử dụng xe hằng ngày. Nếu áp dụng đồng thời các biện pháp phù hợp, mức tiêu hao nhiên liệu có thể giảm khoảng 15-20% trong những điều kiện nhất định.

Vị chuyên gia này chỉ ra 5 lưu ý mà các tài xế có thể thực hiện hàng ngày:

Kiểm tra áp suất lốp thường xuyên

Lốp non hơi làm tăng lực cản lăn, khiến động cơ phải tiêu tốn thêm năng lượng để duy trì chuyển động. Đây là nguyên nhân khiến xe hao nhiên liệu mà nhiều tài xế không để ý.

Theo các ước tính được đề cập trong tài liệu về hiệu quả sử dụng nhiên liệu, áp suất lốp giảm 1% so với tiêu chuẩn có thể khiến mức tiêu hao nhiên liệu tăng khoảng 0,3%.

Tài xế nên kiểm tra áp suất lốp khoảng hai tuần một lần và trước những chuyến đi dài. Áp suất cần được bơm theo khuyến nghị của nhà sản xuất, thường ghi trên tem ở khung cửa xe hoặc trong sách hướng dẫn sử dụng.

Không nên bơm lốp quá căng với suy nghĩ xe sẽ nhẹ hơn và ít tốn xăng. Áp suất vượt chuẩn có thể làm giảm độ êm ái, ảnh hưởng đến độ bám đường và khiến lốp mòn không đều.

Duy trì áp suất lốp theo đúng khuyến cáo giúp tiết kiệm nhiên liệu hơn. Ảnh: Hoàng Hiệp

Dọn bớt đồ không cần thiết trong xe

Những vật dụng ít khi sử dụng nhưng thường xuyên nằm trong cốp xe cũng làm tăng khối lượng mà động cơ phải kéo theo.

Theo ước tính, cứ tăng thêm khoảng 50kg tải trọng, mức tiêu hao nhiên liệu có thể tăng 2-3%, tùy loại xe và điều kiện vận hành. Tác động này dễ nhận thấy hơn ở những mẫu xe dung tích nhỏ nhưng thường xuyên di chuyển trong đô thị.

Ngoài việc dọn gọn khoang hành lý, tài xế nên cân nhắc tháo các phụ kiện không cần thiết như giá nóc hoặc thùng mui khi không sử dụng. Những phụ kiện này vừa tăng trọng lượng, vừa có thể làm tăng lực cản không khí, đặc biệt khi xe chạy ở tốc độ cao.

Đi đều chân ga, hạn chế tăng tốc và phanh gấp

Tăng tốc đột ngột rồi phanh gấp là thói quen vừa khiến xe tiêu hao nhiều nhiên liệu, vừa làm tăng độ mài mòn của lốp, hệ thống phanh và các bộ phận truyền động.

Thay vì liên tục đạp ga rồi rà phanh, người lái nên quan sát tình hình giao thông từ xa, giữ khoảng cách an toàn và chủ động giảm tốc khi sắp đến đèn đỏ hoặc khu vực đông phương tiện. Trên đường trường, duy trì tốc độ phù hợp và ổn định thường giúp tiết kiệm nhiên liệu hơn so với liên tục tăng giảm tốc độ.

Cách lái xe từ tốn cũng không đồng nghĩa với việc chạy quá chậm hoặc gây cản trở giao thông. Tài xế vẫn cần tuân thủ giới hạn tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và điều chỉnh cách vận hành theo điều kiện mặt đường.

Sử dụng các chế độ lái phù hợp giúp tiết kiệm 5-10% nhiên liệu.

Sử dụng chế độ lái và các tính năng hỗ trợ tiết kiệm nhiên liệu

Nhiều mẫu ô tô hiện nay được trang bị chế độ lái Eco (hoặc Econ), đây là chế độ được chiếc xe lập trình cho phép điều chỉnh phản ứng chân ga và hoạt động của hộp số theo hướng ưu tiên tiết kiệm nhiên liệu.

Khi di chuyển trong đô thị hoặc đi lại hằng ngày, người lái có thể lựa chọn chế độ này nếu điều kiện vận hành phù hợp. Tuy nhiên, mức tiết kiệm thực tế phụ thuộc vào từng mẫu xe và cách sử dụng, không phải xe nào cũng đạt cùng một tỷ lệ.

Với những hành trình dài trên đường cao tốc hoặc đường trường thông thoáng, hệ thống kiểm soát hành trình (Cruise Control) có thể giúp duy trì tốc độ ổn định, hạn chế những lần tăng giảm ga không cần thiết.

Nếu xe có chức năng tự động ngắt động cơ khi dừng (Auto Start-Stop), tài xế cũng có thể tận dụng khi dừng chờ trong điều kiện phù hợp. Dù vậy, cần ưu tiên an toàn và sự thuận tiện khi vận hành, nhất là trong tình huống giao thông phức tạp.

Dùng điều hòa hợp lý

Điều hòa và các thiết bị điện trên xe tiêu thụ năng lượng, qua đó có thể làm tăng lượng nhiên liệu sử dụng. Tác động này thường đáng chú ý hơn khi xe di chuyển chậm trong đô thị hoặc phải chạy không tải lâu.

Tài xế nên cài đặt nhiệt độ điều hòa ở mức dễ chịu, khoảng 24-26 độ C nếu phù hợp với thời tiết và người ngồi trong xe. Sau khi đỗ xe lâu dưới trời nắng, có thể mở cửa trong thời gian ngắn để thoát bớt khí nóng trước khi bật điều hòa.

Việc lựa chọn chế độ lấy gió phù hợp, vệ sinh lọc gió và bảo dưỡng hệ thống điều hòa định kỳ cũng giúp duy trì hiệu quả làm mát. Không nên vì tiết kiệm nhiên liệu mà tắt điều hòa trong điều kiện nắng nóng gây khó chịu hoặc ảnh hưởng đến khả năng tập trung của người lái.

Bên cạnh đó, xe cần được bảo dưỡng đúng lịch, sử dụng dầu động cơ theo khuyến nghị và kiểm tra các bộ phận liên quan đến quá trình đốt cháy nhiên liệu. Lọc gió bẩn, bugi xuống cấp hoặc động cơ hoạt động không đúng trạng thái kỹ thuật đều có thể ảnh hưởng đến mức tiêu hao.

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