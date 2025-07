Ngày 23/7, ông Nguyễn Văn Long, Chủ tịch UBND xã Hữu Kiệm (tỉnh Nghệ An) cho biết, lực lượng cứu hộ của địa phương đã tiếp cận được với chiếc xe giường nằm bị mắc kẹt do lũ trên Quốc lộ 7A.

Chiếc xe khách gặp nạn. Ảnh: Thiện Lương

Sau khi tiếp cận, địa phương đã cung cấp thực phẩm, nước uống và đưa người dân đến địa điểm an toàn. Riêng chiếc xe giường nằm đang phải dịch chuyển đến vị trí cao hơn trên Quốc lộ 7A.

Trước đó, vào chiều tối 22/7, một xe giường nằm của nhà xe Trung Kiên (chạy tuyến Vinh - Mường Xén) chở hàng chục hành khách mắc kẹt tại đoạn giữa của 2 điểm ngập sâu trên Quốc lộ 7A, thuộc địa phận xã Hữu Kiệm. Khu vực này một bên là núi, một bên là sông Nậm Mộ.

Tài xế Nguyễn Văn Kiên cho biết xe chở 25 hành khách xuất phát từ TP Vinh (cũ) đi thị trấn Mường Xén lúc 10h ngày 22/7. Đến 16h, xe bị mắc kẹt giữa quốc lộ 7A, đoạn qua xã Hữu Kiệm do sạt lở.

Ảnh: Thiện Lương

Theo anh Kiên, nước lũ lên nhanh, anh đã lái xe sát vào vách núi, tìm vị trí cao nhất đề phòng nước lũ dâng lên ngập xe và gọi cứu trợ.

Đến hơn 17h, có 7 hành khách đã đi bộ men theo vách núi. Trên xe lúc này còn lại 18 hành khách, cùng lái và phụ xe. Mọi người thay nhau tìm nơi có sóng để gọi điện cầu cứu.

Hình ảnh lũ tại xã Hữu Kiệm. Ảnh: Thiện Lương

Nam tài xế cho hay, do nước dâng cao, cả đêm anh không dám ngủ để canh mực nước vì lo cho sự an toàn của nhiều người trên xe.

Đến sáng nay, lực lượng chức năng xã Hữu Kiệm đã tiếp cận được chiếc xe khách mắc kẹt. Do quốc lộ 7A ngập sâu, đoàn cứu hộ dẫn 19 người băng rừng để về nơi an toàn. Tài xế Kiên ở lại trông xe. Anh cho biết, nếu nước tiếp tục dâng, tài xế sẽ bỏ lại xe để đảm bảo an toàn.