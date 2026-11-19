Trước Nguyễn Quỳnh Anh, nhiều người đẹp từng mất danh hiệu giữa nhiệm kỳ, từ Hoa hậu Hoàn vũ 2002 Oxana Fedorova đến Opal Suchata, người sau đó đăng quang Hoa hậu Thế giới.

Ngày 18/11, BTC Miss Universe Vietnam 2026 thu hồi danh hiệu của hoa hậu Quỳnh Anh sau 47 ngày đăng quang vì cô tự ý nhận sự kiện khi đang bị đình chỉ và xuất hiện tại lễ công bố hợp đồng độc quyền với đơn vị quản lý khác.

Trên thế giới, chuyện hoa hậu bị tước danh hiệu không mới, nhất là ở hệ thống Miss Universe vốn ràng buộc người đẹp bằng hợp đồng chặt chẽ. Năm nay Miss Universe tổ chức tại Puerto Rico, cũng là nơi cách đây 24 năm diễn ra mùa giải có vụ phế truất hoa hậu chấn động.

Oxana Fedorova - Hoa hậu Hoàn vũ đầu tiên bị phế truất. Ảnh: Missosology

Ngày 29/5/2002 tại San Juan (Puerto Rico), Oxana Fedorova, cựu sĩ quan cảnh sát đang theo học luật, trở thành người Nga đầu tiên đăng quang Miss Universe. Chỉ 119 ngày sau, tổ chức Miss Universe phế truất cô. Bà Paula Shugart, Chủ tịch tổ chức khi đó, cho biết tân hoa hậu không thể hoàn thành nghĩa vụ, chủ yếu là các chuyến đi từ thiện khắp thế giới.

Vương miện được trao cho á hậu 1 Justine Pasek (Panama). Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Miss Universe ngôi vị cao nhất được chuyển cho á hậu. Fedorova khẳng định cô tự nguyện từ bỏ vì lý do cá nhân và việc học, đồng thời bác bỏ tin đồn mang thai. Sau biến cố, cô trở thành người dẫn chương trình, diễn viên và Đại sứ thiện chí của UNICEF.

Opal Suchata mất danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ nhưng đăng quang Hoa hậu Thế giới. Ảnh: Instagram

Người đẹp Thái Lan Suchata Chuangsri (Opal) giành Á hậu 3 Miss Universe 2024 tại Mexico. Ngày 22/4/2025, cô được công bố là Hoa hậu Thế giới Thái Lan 2025. Ngay trong ngày, tổ chức Miss Universe thu hồi danh hiệu á hậu 3 với lý do vi phạm nghĩa vụ hợp đồng khi tham gia cuộc thi sắc đẹp khác dù thông báo không nêu tên cô. Opal phản hồi rằng mình không còn ràng buộc hợp đồng nào. Ngày 31/5/2025, cô vượt qua hơn 100 thí sinh để đăng quang Miss World 2025 tại Hyderabad (Ấn Độ), trở thành người Thái Lan đầu tiên giành vương miện Hoa hậu Thế giới.

Fernanda Pavisic - Hoa hậu Hoàn vũ Bolivia mất ngôi vì chê bai đồng nghiệp. Ảnh: Instagram

Trường hợp gần giống ồn ào nhóm chat của Quỳnh Anh là Fernanda Pavisic, Hoa hậu Hoàn vũ Bolivia 2022. Cuối năm 2022, trước thềm Miss Universe lần thứ 71, video cô vừa xem ảnh các thí sinh vừa bình phẩm lan truyền trên mạng. Pavisic gọi đại diện Paraguay, Brazil, El Salvador là “những bà già”, nói nhiều người đẹp chỉ tham gia cho có và chê đại diện Venezuela, Peru trông giống người chuyển giới. Đơn vị nắm bản quyền tại Bolivia lập tức tước danh hiệu, cử Maria Camila Sanabria thay thế. Pavisic cho rằng video chỉ là một “thí nghiệm xã hội” và gọi quyết định là bất công.

Magalí Benejam - mất danh hiệu vì tố cuộc thi “sắp đặt”. Ảnh: Instagram

Magalí Benejam, 30 tuổi, Hoa hậu Hoàn vũ Argentina 2024, lọt top 12 Miss Universe 2024. Ngày 19/12/2024, trong buổi phát trực tiếp trên YouTube, cô cho rằng giám khảo không được tự chọn top 5 và khẳng định: “Năm nào cũng sắp đặt cả”. Cô còn chỉ trích một số thí sinh, trong đó có đại diện Puerto Rico. Ngày 2/1/2025, tổ chức Miss Universe thu hồi danh hiệu của Benejam nhằm bảo vệ uy tín cuộc thi và chuẩn mực ứng xử.

Sarah Dzafce - Hoa hậu Hoàn vũ Phần Lan. Ảnh: Instagram

Tháng 12/2025, Sarah Dzafce, 22 tuổi, vừa trở về từ Miss Universe 2025 thì lan truyền bức ảnh cô kéo khóe mắt, kèm chú thích có nghĩa “ăn cùng một người Trung Quốc”, bị chỉ trích là phân biệt chủng tộc. Cô giải thích mình đang xoa thái dương vì đau đầu, chú thích do bạn tự ý thêm vào. Ngày 8/12, Sarah Dzafce đăng lời xin lỗi nhưng 3 ngày sau, tổ chức Miss Finland vẫn thu hồi danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Phần Lan của cô.

Mary Leona Gage - Hoa hậu Mỹ chỉ giữ ngôi 1 ngày. Ảnh: Pageanthology

Năm 1957, Mary Leona Gage (bang Maryland) đăng quang Miss USA, cuộc thi chọn đại diện Mỹ dự Miss Universe. Ngay hôm sau, ban tổ chức tước danh hiệu khi phát hiện cô mới 18 tuổi chứ không phải 21 như khai báo, đã kết hôn 2 lần và có 2 con, những điều thời đó bị cấm với thí sinh. Người thay thế không kịp nhập cuộc, khiến đây là lần duy nhất nước Mỹ vắng mặt tại Miss Universe. Đến nay, đó vẫn là lần duy nhất người đăng quang Miss USA bị tước danh hiệu.

Carrie Prejean - mất vương miện vì không chịu thực hiện nghĩa vụ. Ảnh: Wiki

Carrie Prejean, Hoa hậu bang California 2009 và Á hậu 1 Miss USA 2009, gây tranh cãi với quan điểm phản đối hôn nhân đồng giới trong phần ứng xử, sau đó bị phát tán loạt ảnh nhạy cảm. Ông Donald Trump, khi đó sở hữu tổ chức Miss Universe, từng cho cô giữ vương miện. Tuy nhiên, ngày 10/6/2009, ban tổ chức chấm dứt hợp đồng vì cô “liên tục vi phạm hợp đồng”, chủ yếu là không chịu xuất hiện tại các sự kiện. Á hậu Tami Farrell thay thế. Hai bên kiện nhau, rồi hòa giải vào tháng 11/2009.

Džejla Glavović - Hoa hậu Trái Đất đầu tiên bị phế truất. Ảnh: Instagram

Tháng 10/2002, Džejla Glavović (Bosnia và Herzegovina) đăng quang Miss Earth 2002 tại Philippines. Ngày 28/5/2003, đơn vị tổ chức Carousel Productions phế truất cô vì không thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng. Á hậu 1 Winfred Omwakwe (Kenya) kế nhiệm. Cùng nhiệm kỳ với vụ Fedorova, đây là lần hiếm hoi 2 cuộc thi sắc đẹp lớn cùng mất hoa hậu.

May Myat Noe bị tước danh hiệu, mang vương miện về nước. Ảnh: Missosology

Tháng 5/2014, May Myat Noe trở thành người Myanmar đầu tiên giành danh hiệu sắc đẹp quốc tế khi đăng quang Miss Asia Pacific World tại Hàn Quốc. Cuối tháng 8/2014, ban tổ chức tước danh hiệu vì cho rằng cô thiếu trung thực, thô lỗ và cáo buộc cô mang về nước chiếc vương miện trị giá khoảng 100.000 USD (khoảng 2,6 tỷ đồng). Tại họp báo ở Yangon, May Myat Noe bác bỏ cáo buộc, tố ban tổ chức khai sai tuổi của mình (16 chứ không phải 18) và ép cô phẫu thuật thẩm mỹ, tuyên bố chỉ trả vương miện khi nhận được lời xin lỗi.

Thae Su Nyein bị giật vương miện ngay trên sân khấu. Ảnh: Tư liệu

Đêm 25/10/2024 tại Bangkok (Thái Lan), Thae Su Nyein, 18 tuổi, giành Á hậu 2 Miss Grand International 2024. Vừa công bố kết quả, Giám đốc quốc gia Miss Grand Myanmar Htoo Ant Lwin giật vương miện và dải băng khỏi người cô ngay trước ống kính để phản đối kết quả.

Vài ngày sau, cô tuyên bố trả lại vương miện vì cho rằng mình bị đối xử bất công. Miss Grand International thu hồi danh hiệu với lý do “hành vi không phù hợp”, còn ông Nawat Itsaragrisil chấm dứt hợp tác với đơn vị bản quyền tại Myanmar.

Minh Phi

Quỳnh Anh bị tước vương miện và những câu hỏi chưa có lời đáp Từ đêm đăng quang 2/10 tại Hải Phòng đến quyết định thu hồi danh hiệu ngày 18/11, Quỳnh Anh và Miss Universe Vietnam 2026 trải qua 47 ngày liên tiếp nhiều biến cố.