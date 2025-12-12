Mọi chuyện bắt đầu khi Hoa hậu Phần Lan Sarah Dzafce tham gia một buổi livestream, trong đó cô đã thực hiện một cử chỉ bị hiểu là phân biệt chủng tộc đối với người châu Á.

Hoa hậu Phần Lan Sarah Dzafce.

Mặc dù Sarah giải thích rằng đó là sự hiểu lầm và chỉ đơn thuần đang dụi mắt nhưng cử chỉ này kết hợp với chú thích "ăn cùng người Trung Quốc", là hành động cố ý nhạo báng ngoại hình người châu Á. Video và hình ảnh ghi lại khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận phẫn nộ từ cộng đồng mạng.

Cộng đồng người gốc châu Á trên toàn thế giới, đặc biệt là tại Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á lên tiếng mạnh mẽ hành vi của Sarah Dzafce. Nhiều tổ chức chống phân biệt chủng tộc cũng đã lên án và kêu gọi BTC Hoa hậu Phần Lan có hành động nghiêm khắc.

Trong thông báo chính thức được đăng tải, Tổ chức Hoa hậu Phần Lan khẳng định không chấp nhận chủ nghĩa phân biệt chủng tộc hay bất kỳ hành vi phân biệt đối xử nào dưới mọi hình thức. BTC bày tỏ sự hối tiếc vì hành vi của Sarah Dzafce gây ra, đồng thời gửi lời xin lỗi chân thành tới những ai cảm thấy bị tổn thương hoặc thiếu tôn trọng, đặc biệt là đối với cộng đồng châu Á.

BTC gặp trực tiếp Sarah sau khi cô trở về Phần Lan từ chuyến công tác và đánh giá kỹ lưỡng toàn bộ chuỗi sự kiện trước khi đi đến kết luận cuối cùng. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, BTC đã quyết định thu hồi vương miện Hoa hậu Phần Lan của Sarah Dzafce.

Trước áp lực dư luận, Sarah Dzafce đã đăng tải một thông báo bằng tiếng Phần Lan. Cô thừa nhận hành động của mình đã làm tổn thương nhiều người và muốn xin lỗi đặc biệt về những gì đã xảy ra.

Sarah Dzafce cũng xác nhận: "Tôi, Sarah Dzafce, sẽ không tiếp tục với tư cách là Miss Suomi (Hoa hậu Phần Lan). Chào mọi người và cảm ơn tất cả những ai đã đến đây. Tôi muốn bắt đầu bằng việc gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất đến tất cả những người mà tôi đã xúc phạm và làm tổn thương, đặc biệt là cộng đồng châu Á".

Hoa hậu Phần Lan tại Miss Universe 2025.