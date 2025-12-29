Bạn thân là gì? Đó là người có thể “dìm hàng” bạn mọi lúc, mọi nơi, nhưng cũng là chỗ dựa luôn bên cạnh, chia sẻ đủ đầy với bạn những buồn vui trong cuộc sống.

Bởi vậy, trong ngày sinh nhật của bạn thân, những lời chúc quá đỗi nhẹ nhàng hay khuôn mẫu dường như không còn phù hợp. Thay vào đó, những câu chúc hài hước, “lầy lội” lại trở thành cách thể hiện tình cảm chân thành và gắn bó - đúng với tinh thần của một tình bạn đặc biệt.

1. Xin cúi nghiêng mình một góc 45 độ với tình cảm trân quý và sự chân thành, trịnh trọng chúc mừng sinh nhật bạn nhé.

2. Chào mừng ngày bạn đến với thế giới này. Tôi phải nói lời cảm ơn mẹ bạn vì đã sinh ra một người con tuyệt vời, để chúng ta trở thành bạn thân của nhau. Nhờ bạn mà tôi có thêm nhiều niềm vui trong cuộc sống.

3. Sinh nhật vui vẻ, chúc bạn yêu có 72 phép thần thông để làm gì cũng thành công.

4. Chúc bạn mình chân cứng đá mềm, đường đời không mỏi, có người thương “you”. Chúc “you” năm tháng sau này cười nhiều hơn khóc, hạnh phúc nhân đôi, trong túi có tiền, trong lòng luôn bình yên. Chúc bạn mình có tất cả trừ vất vả.

5. Bạn cốt ơi! Chúc cốt sinh nhật vui vẻ, sống rực rỡ như filter, chill như nhạc lo-fi nhé.

6. Mỹ nhân/mỹ nam này đang muốn gửi lời chúc mừng sinh nhật cho bạn. Hãy gõ “ừ nói đi” để nhận lời chúc nào.

7. Đề nghị bạn sinh nhật vui vẻ theo bộ luật hình sự của tớ nếu không vui thì kệ cậu.

8. Chúc bạn yêu nhan sắc quyết liệt, thăng hoa tiền tài, thăng tiến tình yêu, tưng bừng bùng nổ.

9. Gió đưa ngọn nến bay bay, bữa nay sinh nhật cho vay ít tiền. Tuổi mới hạnh phúc nhé bạn thân.

10. Nước chảy thì đá cũng mòn. Vậy mà bữa nay sinh nhật vẫn còn "chubby". "Bớt đây" phải có đèn cầy, chúc bạn mình gầy là bạn mình vui.