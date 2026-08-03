Kiểm tra tình trạng xe
Trước chuyến đi, tài xế nên kiểm tra các hạng mục quan trọng như:
- Áp suất và độ mòn của lốp xe.
- Dầu động cơ, nước làm mát và dầu phanh.
- Ắc quy.
- Hệ thống đèn chiếu sáng.
- Gạt mưa và nước rửa kính.
- Phanh và vô-lăng.
Lên kế hoạch hành trình
Việc xác định trước tuyến đường giúp hạn chế tình trạng đi nhầm hoặc mất nhiều thời gian tìm đường. Bạn nên:
- Kiểm tra tình hình giao thông.
- Xác định các điểm dừng nghỉ.
- Dự phòng một hoặc hai lộ trình thay thế.
- Tải sẵn bản đồ ngoại tuyến trong trường hợp mất kết nối Internet.
Chuẩn bị đầy đủ giấy tờ và vật dụng cần thiết
- Giấy phép lái xe.
- Giấy đăng ký xe.
- Giấy chứng nhận kiểm định (nếu thuộc diện phải kiểm định).
- Bảo hiểm trách nhiệm dân sự còn hiệu lực.
- Bộ sơ cứu y tế.
- Nước uống và đồ ăn nhẹ.
- Sạc điện thoại.
- Đèn pin.
- Lốp dự phòng và dụng cụ thay lốp.
- Bộ kích bình hoặc dây câu bình điện nếu có.
Lái xe đúng tốc độ và giữ khoảng cách
Tuân thủ tốc độ cho phép và giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước giúp tài xế có đủ thời gian xử lý khi xảy ra tình huống bất ngờ.
Đặc biệt, khi trời mưa hoặc đường trơn trượt, nên tăng khoảng cách an toàn so với điều kiện bình thường.
Không lái xe liên tục quá lâu
Việc lái xe nhiều giờ liền dễ gây mệt mỏi, giảm khả năng tập trung và tăng nguy cơ tai nạn. Bạn nên:
- Nghỉ khoảng 10-15 phút sau mỗi 2-3 giờ lái xe.
- Thay người lái nếu có thể.
- Không cố tiếp tục hành trình khi buồn ngủ.
Hạn chế tăng tốc và phanh gấp
Duy trì tốc độ ổn định không chỉ giúp tiết kiệm nhiên liệu mà còn tạo cảm giác dễ chịu cho hành khách, đặc biệt là trẻ nhỏ và người cao tuổi.
Việc tăng tốc hoặc phanh đột ngột có thể khiến người ngồi trên xe bị say xe hoặc mất cân bằng.
Sắp xếp chỗ ngồi hợp lý
- Trẻ em nên sử dụng ghế an toàn phù hợp với độ tuổi và cân nặng.
- Người lớn cần thắt dây an toàn trong suốt hành trình.
- Người cao tuổi nên ngồi ở vị trí thuận tiện để lên xuống xe.
Chuẩn bị đồ ăn và nước uống
- Nước uống.
- Trái cây.
- Bánh hoặc đồ ăn nhẹ.
Giữ không gian trong xe dễ chịu
- Điều chỉnh điều hòa ở mức nhiệt phù hợp.
- Mở nhạc nhẹ với âm lượng vừa phải.
- Giữ xe sạch sẽ và thông thoáng.
- Dừng nghỉ nếu có người bị say xe hoặc cảm thấy mệt.
Quan tâm đến trẻ nhỏ
Nếu đi cùng trẻ em:
- Chuẩn bị đồ chơi hoặc sách.
- Mang theo khăn giấy, quần áo dự phòng và các vật dụng cá nhân.
- Không để trẻ tự ý mở cửa hoặc thò tay, đầu ra ngoài cửa sổ khi xe đang chạy.