Trước chuyến đi, tài xế nên kiểm tra các hạng mục quan trọng như:

Việc xác định trước tuyến đường giúp hạn chế tình trạng đi nhầm hoặc mất nhiều thời gian tìm đường. Bạn nên:

Chuẩn bị đầy đủ giấy tờ và vật dụng cần thiết

Lái xe đúng tốc độ và giữ khoảng cách

Tuân thủ tốc độ cho phép và giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước giúp tài xế có đủ thời gian xử lý khi xảy ra tình huống bất ngờ.

Đặc biệt, khi trời mưa hoặc đường trơn trượt, nên tăng khoảng cách an toàn so với điều kiện bình thường.