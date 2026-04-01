Bước sang mùa thứ 10, hành trình ấy tiếp tục lan tỏa những giá trị bền vững và mở ra nhiều “con đường tương lai” cho nhiều thế hệ học sinh.

Với chủ đề “Mở lối tương lai - Paving the Way”, Edurun 2026 đã khép lại với nhiều dư âm, đánh dấu cột mốc 10 mùa bền bỉ của giải “Chạy vì sức khỏe - Chạy vì giáo dục - Chạy vì cộng đồng” do Hệ thống Giáo dục Vinschool tổ chức.

Năm nay, bên cạnh chạy trực tuyến và tuần lễ chạy offline tại các cơ sở Vinschool, Edurun tiếp tục mở rộng các hoạt động bên lề, như: thăm lại và hỗ trợ nhu yếu phẩm cho điểm trường vùng sâu vùng xa, lan tỏa MV kỷ niệm “Bước tới tương lai - Paving the Way”… Tất cả đều thu hút sự tham gia đông đảo của học sinh, phụ huynh và giáo viên. Qua đó, học sinh không chỉ rèn luyện thể chất mà còn trực tiếp tham gia vào quá trình tạo ra giá trị cho cộng đồng, hình thành ý thức trách nhiệm và tinh thần sẻ chia.

Được khởi xướng năm 2015, Edurun luôn theo đuổi triết lý nhất quán: Giáo dục không chỉ diễn ra trong lớp học, mà được hình thành thông qua trải nghiệm, hành động và trách nhiệm với cộng đồng. Trên nền tảng đó, chương trình luôn thúc đẩy rèn luyện thể chất, nuôi dưỡng lối sống tích cực và tạo cơ hội để học sinh tham gia các hoạt động tạo giá trị thực.

Sau 10 mùa, Edurun đã thu hút hơn 255.000 lượt người tham gia, huy động gần 30 tỷ đồng, qua đó góp phần xây dựng và cải tạo nhiều điểm trường tại các địa phương vùng sâu, vùng xa khắp cả nước như: Sơn La, Điện Biên, Tuyên Quang, Quảng Trị… Những công trình này góp phần cải thiện điều kiện cơ sở vật chất và tạo ra giá trị dài hạn cho các địa phương vùng khó khăn.

Tại Điện Biên - một trong những địa phương ghi dấu rõ nét hiệu quả của chương trình, các điểm trường sau khi được đầu tư đã có sự chuyển biến về quy mô lớp học, điều kiện chăm sóc - giáo dục học sinh được nâng cao.

“Sự hỗ trợ của Edurun cũng giúp các cô giáo yên tâm công tác, bám trường bám bản gieo chữ cho học sinh vùng khó”, cô Vũ Thúy Lan - Hiệu trưởng trường Mầm non Mường Đun, tỉnh Điện Biên - chia sẻ.

Cô Trần Mai Phương - Hiệu trưởng trường Tiểu học, THCS và THPT Vinschool - cho biết, điểm khác biệt của Edurun không nằm ở quy mô hay thời gian triển khai, mà mục tiêu nhất quán. Trong suốt 10 mùa, chương trình luôn duy trì kết nối rèn luyện thể chất với hành động vì cộng đồng, qua đó hình thành ở học sinh năng lực tự chủ, tinh thần sẻ chia và ý thức trách nhiệm xã hội.

Các hình thức tham gia và gây quỹ của Edurun cũng được thiết kế đa dạng, từ chạy trực tiếp, chạy trực tuyến đến đóng góp cá nhân và các hoạt động đồng hành, tạo điều kiện để mỗi thành viên có thể tham gia theo cách phù hợp, cùng hướng tới mục tiêu chung.

Trường Mầm non Khong Hin (tỉnh Điện Biên) được xây dựng từ nguồn quỹ Edurun 2024

Giáo viên và học sinh Điểm trường Sảng Pả thuộc Trường Mầm non Phố Cáo, tỉnh Tuyên Quang - ngôi trường được đầu tư xây mới từ nguồn quỹ Edurun 2023

“Sau một thập kỷ, Edurun đã vượt khỏi khuôn khổ của chương trình thiện nguyện, trở thành cấu phần trong hệ sinh thái giáo dục Vinschool, tích hợp các giá trị về thể chất, trí tuệ và trách nhiệm xã hội trong hành trình trưởng thành của học sinh”, cô Phương nhấn mạnh.

Từ những bước chạy bền bỉ ấy, các “con đường tương lai” dần được Edurun kiến tạo, mở ra cơ hội cho không chỉ cho học sinh Vinschool mà còn cho nhiều học sinh vùng sâu vùng xa trên khắp Việt Nam.

Thu Loan