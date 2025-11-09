Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công tại điểm cầu chính là Trường nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Yên Khương, Thanh Hóa.

Các Phó Thủ tướng Chính phủ cùng các thành viên Chính phủ dự và chỉ đạo lễ khởi công tại các điểm cầu.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công tại Trường nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Yên Khương, Thanh Hóa - Ảnh: VGP

Lễ khởi công là sự kiện có ý nghĩa chính trị - xã hội và nhân văn sâu sắc nhằm thực hiện Thông báo kết luận số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới; Nghị quyết số 298/NQ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Thông báo kết luận số 81-TB/TW, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào, chiến sĩ, đặc biệt là các cháu học sinh tại vùng phên giậu của Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, việc khởi công xây dựng các trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các xã biên giới là sự kiện có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần “Cả nước hướng về biên cương, vì tương lai con em đồng bào các dân tộc”.

Thủ tướng nêu rõ, Đảng, Nhà nước ta luôn coi giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu. Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đã xác định rõ chuyển đổi tư duy từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học; với quan điểm nhà trường là nền tảng, học sinh là trung tâm và thầy cô giáo là động lực.

Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận 81, thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 248 xã biên giới đất liền; xác định rõ đây là một nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng nhằm nâng cao dân trí, chất lượng nhân lực, tạo nguồn cán bộ là người dân tộc địa phương và nơi vùng sâu, vùng xa để góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào ở biên giới và góp phần củng cố quốc phòng, an ninh.

Nhờ sự nỗ lực, vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong triển khai thực hiện Kết luận 81 của Bộ Chính trị, đến nay đã có 28 trường được khởi công. Trong đó, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trực tiếp chỉ đạo và dự lễ khởi công ở hai trường tại tỉnh Điện Biên và tỉnh Nghệ An.

"Chúng ta rất vui mừng chứng kiến niềm vui chung lan tỏa dọc chiều dài biên giới của Tổ quốc. Nơi đâu cũng có ánh mắt rạng ngời, phấn khởi của thầy cô giáo, các em học sinh, các bậc phụ huynh và nhân dân được chứng kiến các trường nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở được khởi công, góp phần lan tỏa tinh thần nhân văn, nhân ái, trách nhiệm xã hội trong hành trình gieo chữ nơi biên cương của chúng ta", Thủ tướng nói.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ khởi công xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền sáng 9/11, điểm cầu Trường nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Yên Khương, Thanh Hóa - Ảnh: VGP

Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, người đứng đầu các bộ, cơ quan liên quan, đặc biệt là các đồng chí Bí thư, Chủ tịch các tỉnh biên giới, lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan trực tiếp chỉ đạo, sâu sát, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành các dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, thất thoát, không để đội vốn một cách bất hợp lý; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của các nhà trường trên địa bàn biên giới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đại biểu và các em học sinh thực hiện nghi thức khởi công xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp TH-THCS tại các xã biên giới đất liền sáng 9/11, điểm cầu Trường nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Yên Khương, Thanh Hóa - Ảnh: VGP

Hôm nay, 4 điểm trường đồng loạt khởi công ở Thanh Hóa gồm: xã Yên Khương, Tam Lư, Tam Thanh và Na Mèo. Trước đó, ngày 14/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã dự khởi công Trường nội trú liên cấp tại thôn Cạn, xã biên giới Bát Mọt.

Tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ khởi công 2 công trình gồm: Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Sơn Kim 1 và Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Hương Khê với tổng mức đầu tư gần 300 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình dự lễ khởi công xây trường và tặng quà các em học sinh Trường nội trú liên cấp TH-THCS Sơn Kim 1. Ảnh: VGP

Tham dự lễ khởi công có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; ông Nguyễn Hải Ninh -Bộ trưởng Bộ Tư pháp; ông Lê Tấn Cận - Thứ trưởng Bộ Tài chính; bà Nông Thị Hà - Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo…

Trường nội trú liên cấp TH - THCS Sơn Kim 1 được xây dựng tại thôn Trưng trên diện tích hơn 5 ha với quy mô 40 lớp học cho hơn 1.300 học sinh. kinh phí đầu tư khoảng 140 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và các đại biểu ấn nút khởi công dự án Trường nội trú liên cấp TH-THCS Sơn Kim 1. Ảnh: VGP

Phát biểu tại lễ khởi công, bà Nguyễn Thị Nguyệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, tỉnh đã chủ động rà soát, quy hoạch và đề xuất đầu tư 7 công trình trường học liên cấp tại 7 xã biên giới, với tổng mức đầu tư hơn 740 tỷ đồng. Đây đều là những công trình trọng điểm, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của tỉnh, mang ý nghĩa tiên phong và biểu trưng cho quyết tâm của tỉnh nhà trong việc đưa chủ trương của Bộ Chính trị vào cuộc sống.

Khi ngôi trường hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ là nhịp cầu nối tri thức, chắp cánh những ước mơ và vun đắp tương lai cho thế hệ trẻ em nơi vùng biên của tỉnh nhà.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng Trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Khuất Xá. Ảnh: VGP

Tỉnh Lạng Sơn sáng nay tổ chức lễ khởi công xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp TH-THCS xã Khuất Xá. Tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, đại diện lãnh đạo tỉnh và ban ngành cùng nhân dân địa phương.

Trường phổ thông nội trú liên cấp TH-THCS xã Khuất Xá được xây dựng với diện tích 5ha, quy mô xây dựng 36 lớp học với 1.200 học sinh, tổng vốn đầu tư 265 tỷ đồng.

Ông Hoàng Quốc Tuấn, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn cho biết, việc xây dựng trường liên cấp có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Tại vùng núi tỉnh Lạng Sơn, dân cư rất phân tán, các điển trường cách xa nhau, các điều kiện về cơ sở vật chất giáo dục chưa được đảm bảo. Vì vậy, xây dựng trường liên cấp giúp chuẩn hoá trong giáo dục, tập trung học sinh của các điểm trường, thôn bản xa xôi về một địa điểm để tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục chất lượng hơn, từ đó tạo ra các học sinh ưu tú, các cán bộ trong tương lai cho địa phương, góp phần đảm bảo an ninh khu vực được coi là phên dậu của đất nước.

Tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ khởi công xây dựng Trường dân tộc nội trú liên cấp TH-THCS xã Thuận An. Dự lễ khởi công có Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, xã Thuận An cùng đông đảo thầy cô giáo, học sinh và nhân dân địa phương.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc phát biểu tại lễ khởi công xây dựng Trường dân tộc nội trú liên cấp TH-THCS xã Thuận An. Ảnh: Hải Dương

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn xác định giáo dục là quốc sách, nhất là vùng biên giới khó khăn cần được đặc biệt quan tâm về giáo dục.

Phó Thủ tướng cho biết, các trường học nội trú được đầu tư đồng bộ, khi đi vào hoạt động sẽ là nguồn sáng tri thức để chắp cánh cho các em học sinh vươn tới chân trời tri thức, góp phần xây dựng đất nước ngày càng hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.

Về địa phương, ông Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khẳng định, khởi công xây dựng trường liên cấp thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người dân khu vực biên giới. Do đó, bà con cần đồng hành để cùng với các cấp, ngành địa phương đảm bảo cho việc xây dựng trường diễn ra thuận lợi.

Thuận An là một xã biên giới thuộc diện khó khăn của tỉnh Lâm Đồng. Toàn xã có hơn 22 ngàn nhân khẩu gồm 16 dân tộc. Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Thuận An sẽ được xây dựng tại thôn Đắk Thủy, quy mô hơn 1.000 học sinh, gồm 36 lớp học với tổng mức đầu tư hơn 225 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng dự lễ khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH-THCS Thanh Nưa tại xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên. Ảnh: VGP

Tại bản Phai Đin, xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên, Phó Thủ tướng Lê Thành Long dự lễ khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Thanh Nưa tại xã biên giới nằm ở phía tây lòng chảo Điện Biên.

Dự án có diện tích hơn 5,3 ha, tổng vốn đầu tư 224,4 tỷ đồng. Quy mô đáp ứng cho khoảng 1.050 học sinh, là một tổ hợp công trình đồng bộ, hiện đại.

Cũng trong ngày 9/11, Điện Biên tổ chức khởi công đồng loạt 6 trường tại các xã Thanh Nưa, Sín Thầu, Quảng Lâm, Nậm Kè, Thanh Yên, Mường Nhà.

Trước đó, ngày 2/11, tỉnh đã khởi công 3 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới Sam Mứn, Nà Bủng, Núa Ngam.

Dự và phát biểu tại lễ khởi công ở điểm cầu Trường phổ thông nội trú liên cấp Hua Bum, xã Dào San, tỉnh Lai Châu, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết: "Trong danh sách 100 trường khởi công năm nay, đến thời điểm hiện tại đã có 28 trường khởi công và đang khẩn trương thi công. Các trường được đầu tư theo hướng có quy mô lớn, đồng bộ, hiện đại, đáp ứng đồng thời các hoạt động giáo dục, sinh hoạt, rèn luyện đức, trí, thể, mỹ, với mục tiêu phát triển toàn diện cho người học".

Theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, cùng với việc đầu tư xây dựng trường, hiện nay Bộ GD&ĐT đang chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng các văn bản quy định về chế độ chính sách cho học sinh, giáo viên; quy định về quy chế hoạt động trường phổ thông nội trú liên cấp; chính sách ưu đãi, tuyển dụng, trọng dụng giáo viên; chính sách hướng nghiệp, tuyển chọn cán bộ là người địa phương xuất phát từ học sinh học tập tại các trường phổ thông nội trú liên cấp và nhiều chính sách đồng bộ khác.

Bộ trưởng nhấn mạnh, chủ trương xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền là đáp ứng tốt nhất, đầy đủ nhất cho việc học tập, rèn luyện, sinh hoạt và phát triển toàn diện của học sinh, với kỳ vọng, các em sẽ trở thành những chủ nhân có đủ năng lực và phẩm chất, để quyết định trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai đã tổ chức khởi công xây dựng 4 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học – trung học sơ sở. Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tham dự buổi lễ.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp tại xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Ảnh: VGP

Tỉnh Lào Cai có 9 ngôi trường nội trú liên cấp tiểu học – trung học sơ sở được đầu tư xây dựng. 4 trường học khởi công trong dịp này gồm Mường Khương, Pha Long, A Mú Sung và Y Tý.

Sau khi khởi công xây dựng 4 trường tại các xã trên, 5 trường còn lại sẽ được xây dựng vào năm 2026 và hoàn thành vào năm 2027.

Lào Cai là tỉnh miền núi phía Bắc, có đường biên giới dài 182 km tiếp giáp tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), có 9 xã, phường biên giới trải dài, gồm phường Lào Cai, các xã Si Ma Cai, Mường Khương, Bát Xát, Y Tý, Pha Long, A Mú Sung, Trịnh Tường, Bản Lầu. Hơn 90% dân cư các xã là đồng bào DTTS, đời sống còn nhiều khó khăn.

Lễ khởi công xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp TH-THCS xã Lóng Sập, tỉnh Sơn La

Tại điểm cầu Trường phổ thông nội trú liên cấp TH-THCS xã Lóng Sập, tỉnh Sơn La, đoàn công tác của Chính phủ do Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung làm trưởng đoàn tham dự lễ khởi công.

Trường liên cấp với quy mô 30 lớp học trên diện tích đất 4,95 ha, tiếp nhận khoảng 1.000 học sinh được xây dựng tại bản Phát, xã Lóng Sập, tỉnh Sơn La. Đây là 1 trong 13 trường học trên địa bàn tỉnh Sơn La được xây dựng theo chủ trương của Bộ Chính trị về đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung phát biểu tại lễ khởi công

Phát biểu tại lễ khởi công, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh: Xây dựng trường nội trú liên cấp là một chủ trương mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện mạnh mẽ tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau” trong hành trình phát triển của dân tộc chúng ta. Đây là chính sách xã hội vượt trội, không đơn thuần chỉ là đầu tư vào hạ tầng giáo dục, mà còn nhằm tạo mọi điều kiện để con em đồng DTTS, nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo được học tập rèn luyện trong một môi trường tốt nhất, phát triển toàn diện về đức- trí -thể - mỹ, kỹ năng sống, kỹ năng số và kỹ năng trở thành công dân toàn cầu.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung mong muốn và đề nghị lãnh đạo tỉnh Sơn La cần vào cuộc mạnh mẽ, coi nhiệm vụ xây dựng trường học là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, gắn với trách nhiệm người đứng đầu, trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân. Bộ trưởng cũng đề nghị các đơn vị thi công, chủ đầu tư phải làm việc bằng cả tâm huyết, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, coi đây là công trình của niềm tin, ước mơ của tương lai.

Cũng trong sáng nay, 9 trường nội trú liên cấp TH-THCS khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh Nghệ An đồng loạt khởi công.

Nghệ An là địa phương có nhiều xã biên giới nhất cả nước. Theo kế hoạch, toàn tỉnh sẽ có 21 trường nội trú liên cấp được xây dựng. Trong đó, có 10 trường thực hiện trong giai đoạn 1, là các trường biên giới ở các xã Keng Đu, Nhôn Mai, Bắc Lý, Môn Sơn, Quế Phong, Tam Thái, Anh Sơn, Tri Lễ và Hạnh Lâm. Riêng trường ở xã Na Ngoi đã làm lễ khởi công ngày 11/10.

