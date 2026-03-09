Ngày 9/3, TAND tỉnh Ninh Bình đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 10 bị cáo trong đường dây mang thai hộ vì mục đích thương mại.

HĐXX tuyên phạt các bị cáo: Quách Thị Thương (SN 1985, trú tỉnh Thái Nguyên) 36 tháng tù; Phạm Thị Hoài Thu (SN 1987) 27 tháng tù; Phùng Thị Nương (SN 1996) 21 tháng tù; Nguyễn Đỗ Phương Hoài ( SN 1997) 15 tháng tù; Nguyễn Ngọc Thúy (SN 1989) 12 tháng tù; Nguyễn Thị Hằng (SN 1996) 9 tháng tù cho hưởng án treo; Đoàn Hà Trang (SN 1995, trú TP Hải Phòng) 27 tháng tù; Lò Thị Thanh (SN 1996, trú tỉnh Sơn La) 24 tháng tù; Nguyễn Thị Thu Trang (SN 1992, trú tỉnh Ninh Bình) 21 tháng tù và Võ Thị Lan (SN 1989, trú tỉnh Hà Tĩnh) 9 tháng tù cho hưởng án treo.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm

Tất cả 10 bị cáo đều bị VKSND tỉnh Ninh Bình truy tố về tội Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại.

Theo cáo trạng, đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia vì mục đích thương mại này do đối tượng người Trung Quốc tên Wang thành lập. Tại Việt Nam, Quách Thị Thương (sinh năm 1985, trú tại tỉnh Thái Nguyên) được xác định là người cầm đầu, điều hành hoạt động của đường dây này trong nước.

Sau khi được Wang liên hệ, Thương sử dụng mạng xã hội để tìm kiếm phụ nữ dưới 35 tuổi, có hoàn cảnh kinh tế khó khăn và đồng ý tham gia mang thai hộ. Khi có người có nhu cầu thuê mang thai hộ, các đối tượng sẽ đưa những phụ nữ này sang Trung Quốc để cấy phôi, sau đó chuyển sang Campuchia để dưỡng thai, rồi quay trở lại Việt Nam sinh con.

Sau khi đứa trẻ chào đời, người thuê mang thai hộ sẽ sang Việt Nam để làm xét nghiệm ADN nhằm xác định quan hệ cha con, đồng thời hoàn tất các thủ tục nhận trẻ. Theo thỏa thuận, mỗi phụ nữ tham gia mang thai hộ được trả 300 triệu đồng cho mỗi trường hợp.

Các trẻ nhỏ trong đường dây mang thai xuyên quốc gia được giải cứu. Ảnh: CACC

Nhiều phụ nữ sau khi tham gia mang thai hộ tiếp tục ở lại làm môi giới hoặc bảo mẫu trong đường dây của Thương. Wang còn thuê Phạm Thị Hoài Thu — người từng mang thai hộ — phụ trách đưa các phụ nữ mang thai hộ đi khám thai định kỳ, đồng thời hỗ trợ làm thủ tục nhập viện và xuất viện khi họ sinh con tại các bệnh viện ở Việt Nam.

Sau khi sinh, các trẻ được Thương phân công bảo mẫu chăm sóc và nuôi dưỡng tại hai căn hộ ở tỉnh Hưng Yên, trong thời gian chờ bố mẹ đến làm thủ tục nhận con.

Trước đó, vào tháng 7/2025, Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp cùng các phòng chức năng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) triệt phá đường dây tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại, giải cứu thành công 11 trẻ sơ sinh, thu giữ 7 hộ chiếu cùng nhiều giấy khai sinh, giấy chứng sinh và các tài liệu có liên quan.