Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương cho biết, chủ trương của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương về tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới được thực hiện với tinh thần khẩn trương, theo phương châm “vừa chạy, vừa xếp hàng”.

Thời gian qua, Công an tỉnh Hải Dương đã gấp rút triển khai các phần việc để tổ chức mô hình công an địa phương 2 cấp (cấp tỉnh, cấp xã), không tổ chức công an cấp huyện và chuyển giao một số chức năng, nhiệm vụ từ một số sở, ngành sang lực lượng công an.

Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, trong thời gian rất ngắn, Công an tỉnh Hải Dương đã hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy.

Tại buổi lễ, Thượng tá Nguyễn Đức Thìn, Trưởng phòng Tổ chức Công an tỉnh Hải Dương đã công bố quyết định điều động, bố trí của Giám đốc Công an tỉnh đối với 1.133 cán bộ, lãnh đạo, chỉ huy công an cấp huyện về công tác tại các phòng, công an cấp xã và một số vị trí cán bộ có liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương và Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương trao quyết định và tặng hoa cho các cán bộ nhận nhiệm vụ mới

Trong đó, 11 trưởng Công an cấp huyện về giữ chức vụ tương đương trưởng phòng, phó trưởng phòng tại các đơn vị cấp phòng, gồm: Thượng tá Nguyễn Ngọc Ánh, Trưởng Công an huyện Tứ Kỳ, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh (PC11);

Thượng tá Lê Minh Hoàn, Trưởng Công an TP Chí Linh, đến nhận công tác và giữ chức vụ Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC01);

Thượng tá Vũ Dương Tường, Trưởng Công an thị xã Kinh Môn, đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06);

Thượng tá Nguyễn Văn Đức, Trưởng Công an TP Hải Dương, đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC02);

Thượng tá Trần Anh Ngọc, Trưởng Công an huyện Gia Lộc, đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07);

Thượng tá Vũ Khắc Hội, Trưởng Công an huyện Thanh Miện, đến nhận công tác và giữ chức vụ Chánh Thanh tra Công an tỉnh (PX05);

Thượng tá Phạm Văn Dân, Trưởng Công an huyện Kim Thành, đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (PA05);

Thượng tá Vũ Văn Hưởng, Trưởng Công an huyện Cẩm Giàng, đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Phòng Hồ sơ (PV06);

Thượng tá Trần Quỳnh Lân, Trưởng Công an huyện Bình Giang, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng Phòng An ninh kinh tế (PA04);

Thượng tá Nguyễn Mạnh Hiện, Trưởng Công an huyện Nam Sách, đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (PC10);

Thượng tá Nguyễn Văn Trường, Trưởng Công an huyện Thanh Hà, đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng An ninh nội địa (PA02).

Đồng thời, điều động 41 phó trưởng công an cấp huyện về nhận nhiệm vụ phó phòng cấp tỉnh.

Đại tá Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương phát biểu.

Đại tá Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa to lớn trong hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân nói chung và Công an tỉnh Hải Dương nói riêng.

Sau sắp xếp, tinh gọn, công an cấp tỉnh sẽ giải quyết toàn diện mọi tình hình ANTT tại địa phương, công an cấp xã được tăng cường xây dựng vững mạnh, giải quyết các vấn đề ANTT ngay tại cơ sở.

Các quy chế, quy trình, quy định, phân công phân cấp đã và đang được hoàn thiện và sẽ ban hành đúng thời hạn, đúng lộ trình để đảm bảo bộ máy mới hoạt động thông suốt từ ngày 1/3.

Thượng tá Lê Minh Hoàn, Trưởng Công an TP Chí Linh phát biểu khi nhận nhiệm vụ mới.

Thay mặt các cán bộ công an cấp huyện về nhận nhiệm vụ mới, Thượng tá Lê Minh Hoàn, Trưởng Công an TP Chí Linh chia sẻ: "Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy tác động rất lớn đến điều kiện làm việc, tâm tư tình cảm của các cán bộ chiến sĩ nhưng lực lượng công an luôn sẵn sàng gương mẫu đi đầu thực hiện, nhất là cán bộ, chiến sĩ công an cấp huyện. Trong đó, nhiều người tình nguyện nghỉ hưu trước tuổi, nhiều người lùi lại bậc cấp, về các xã, phường xa hơn, điều kiện công tác khó khăn vất vả hơn, phức tạp hơn.

Khi không còn công an cấp huyện, khối lượng công việc sẽ tăng lên nhiều lần, xa địa bàn hơn, sẽ không tránh khỏi trở ngại. Tuy nhiên, tất cả chúng tôi đã sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới với tâm thế tự tin, chấp nhận gian khổ, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới".