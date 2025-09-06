Hồng Hạc City - tọa độ vàng, cam kết minh bạch pháp lý

Tọa lạc tại vị trí thuận lợi, dự án Hồng Hạc City chỉ cách trung tâm TP. Hà Nội, Bắc Ninh và sân bay Nội Bài một quãng di chuyển ngắn, kết nối linh hoạt qua nhiều tuyến giao thông huyết mạch. Dự án được quy hoạch bài bản với mật độ xây dựng chỉ 27,9%, ưu tiên không gian xanh, mặt nước và hệ thống tiện ích phong phú.

Dự án Hồng Hạc City được phát triển với ba phân khu nhà ở mang ý nghĩa biểu tượng: Hồng Phát - khởi đầu thuận lợi, mở ra hành trình thịnh vượng; Hồng Thịnh - sự phát triển bền vững và gia tăng giá trị; Hồng Phúc - đích đến hạnh phúc, an yên, nơi gia đình gắn kết qua nhiều thế hệ.

Ba phân khu của dự án được ví như dòng chảy thịnh vượng, từ khởi đầu, phát triển đến viên mãn. Phân khu đầu tiên được ra mắt là Hồng Phát, không chỉ có vị trí là cửa ngõ đô thị, mà còn ngay cụm trung tâm thương mại, cao tầng đa chức năng. Vì vậy, tương lai cư dân ở đây sẽ “được hưởng lợi kép” - thuận lợi trong việc sử dụng tiện ích dịch vụ trong khoảng cách đi bộ và tiềm năng đón bắt cơ hội kinh doanh ngay khu trung tâm sầm uất nhất đô thị.

Đặc biệt, theo chủ đầu tư, hiện 100% sản phẩm thuộc phân khu Hồng Phát đã có sổ hồng, do đó ngay sau bàn giao nhà, sẽ tiến hành thủ tục sang tên, đảm bảo quyền lợi khách hàng.

Quy hoạch đồng bộ, chủ đầu tư uy tín, pháp lý rõ ràng là những yếu tố giúp Hồng Hạc City hút khách.

“Sổ hồng không chỉ là một văn bản hành chính, mà là lời cam kết mạnh mẽ nhất từ chủ đầu tư về sự an toàn pháp lý, giúp khách hàng yên tâm khi giao dịch, đồng thời thuận lợi trong việc chuyển nhượng, thế chấp hay để lại tài sản cho thế hệ sau”, đại diện chủ đầu tư cho biết.

Bên cạnh đó, dự án còn hợp tác cùng các ngân hàng lớn như Vietcombank, VietinBank, ACB, BIDV mang đến các gói hỗ trợ tài chính linh hoạt, giúp nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận sản phẩm mà không bị áp lực vốn ban đầu quá lớn.

Vị thế mới của Bắc Ninh - động lực tăng trưởng bứt phá

Sau khi hợp nhất, Bắc Ninh không chỉ giữ vị trí trung tâm công nghiệp với hàng loạt khu công nghiệp lớn mà còn trở thành điểm đến của nhiều tập đoàn quốc tế. Cùng với đó, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm như Sân bay Gia Bình, tuyến Vành đai 4, đường sắt kết nối Thủ đô và các tỉnh lân cận đang được triển khai, biến Bắc Ninh thành cửa ngõ quan trọng của vùng đông bắc Hà Nội.

Sự phát triển này không chỉ tạo đòn bẩy cho kinh tế mà còn mở ra thị trường bất động sản đầy tiềm năng, đặc biệt ở phân khúc cao cấp dành cho chuyên gia, kỹ sư nước ngoài và tầng lớp trung lưu mới nổi.

Phối cảnh điểm đến cộng đồng Temporary Central Park tại Hồng Hạc City, khu đô thị được đầu tư bởi Phú Mỹ Hưng và Nomura (Nhật Bản)

Nhu cầu nhà ở cao cấp - thị trường ngách giàu tiềm năng

Theo thống kê, Bắc Ninh hiện có gần 23.000 chuyên gia nước ngoài làm việc, hầu hết yêu cầu tiêu chuẩn sống cao: không gian xanh, tiện ích đầy đủ, môi trường an toàn và cộng đồng văn minh.

Thực tế tại TP.HCM đã chứng minh, mô hình đô thị cao cấp “kiểu Phú Mỹ Hưng” đã đáp ứng tốt nhu cầu không gian sống chất lượng, với tỷ lệ 50% cư dân đô thị này là người nước ngoài đến từ khoảng 33 quốc gia, vùng lãnh thổ. Điều này góp phần mang lại giá trị đầu tư lâu dài, tăng giá bền vững theo thời gian cho người mua bất động sản Phú Mỹ Hưng.

Chính vì vậy, có thể nói, trong bức tranh phát triển mạnh mẽ của Bắc Ninh, sự xuất hiện của các khu đô thị quốc tế thu nhỏ như dự án Hồng Hạc City đang trở thành “mảnh ghép” cần thiết của thị trường bất động sản chất lượng cao tại đây.

Khu đô thị Phú Mỹ Hưng do chủ đầu tư Phú Mỹ Hưng phát triển, vận hành được xem là điểm đến đáng sống hàng đầu tại TP. HCM với một cộng đồng cư dân quốc tế đa quốc tịch

Dấu ấn từ hợp tác Phú Mỹ Hưng và Nomura (Nhật Bản)

Không chỉ là sản phẩm “thuần Việt”, dự án Hồng Hạc City còn mang đậm tinh thần Nhật Bản nhờ sự hợp tác giữa Phú Mỹ Hưng và Nomura, một trong những tập đoàn bất động sản hàng đầu Nhật Bản. “Cái bắt tay” của hai chủ đầu tư quốc tế, giàu kinh nghiệm, tiềm lực triển khai được kì vọng sẽ mang tới cho Hồng Hạc những giá trị tương xứng, từ kiến trúc, chất lượng công trình đến không gian công cộng đều được đầu tư theo tiêu chuẩn quốc tế, hướng đến sự bền vững và trải nghiệm sống tinh tế.

Phối cảnh điểm đến cộng đồng Temporary Central Park tại Hồng Hạc City sắp được triển khai

Với vị trí chiến lược, quy hoạch đẳng cấp, cộng đồng cư dân văn minh và cam kết về pháp lý, Hồng Hạc City hội tụ yếu tố của một dự án đáng tin cậy. Dự án hứa hẹn không chỉ là nơi để an cư, tận hưởng cuộc sống chất lượng cao, mà còn là kênh đầu tư đón đầu sự thịnh vượng của “siêu tỉnh công nghiệp” Bắc Ninh.

(Nguồn: Phú Mỹ Hưng)