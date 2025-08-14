Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố thông tin về giá bán của dự án nhà ở xã hội tại xã Đông Anh (trước đây là xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh).

Dự án do Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng làm chủ đầu tư, được khởi công từ cuối năm ngoái. Khu nhà xã hội này gồm 4 khối nhà cao 9 tầng, 1 tầng hầm và 1 tum.

Tổng số căn hộ để bán là 419 và 47 căn cho thuê. Các căn có diện tích từ 40-76,6m2.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, giá bán nhà xã hội tại dự án này khoảng 20,6 triệu đồng/m2, đã bao gồm VAT nhưng chưa có phí bảo trì hơn 392.000 đồng/m2.

Giá cho thuê mua tạm tính là 288.527 đồng/m2. Mức giá chính thức sẽ được chủ đầu tư công bố khi được cơ quan chức năng thẩm định theo quy định.

STT Dự án Chủ đầu tư Vị trí Quy mô Dự kiến hoàn thành Dự kiến mở bán Giá bán (triệu đồng/m2) 1 Nhà ở xã hội tại khu đô thị Kim Hoa Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Thân Hà Xã Kim Hoa, huyện Mê Linh (cũ) 4 tòa nhà cao 9 tầng, 720 căn hộ Quý IV/2027 Quý II/2025 21,2 2 Chung cư cao tầng CT1 thuộc khu nhà ở xã hội Thượng Thanh Liên danh CTCP Himlam Thủ Đô và CTCP BIC Việt Nam Phường Thượng Thanh, quận Long Biên (cũ) 22 tầng nổi, 1 tum và 3 tầng hầm, 600 căn hộ Quý III/2027 Quý III/2025 26-27 3 Nhà ở xã hội N01 Hạ Đình Liên danh Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị (UDIC), Công ty CP Xây dựng lắp máy điện nước Hà Nội Haweicco; Công ty CP Kinh doanh và phát triển nhà DAC Hà Nội Xã Tân Triều, huyện Thanh Trì (cũ) 25 tầng + 1 tầng hầm, 440 căn hộ Quý IV/2027 Quý IV/2025 25 4 Công trình CT3 thuộc dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội tại ô đất CT3, CT4 - Khu đô thị mới Kim Chung Liên danh chủ đầu tư Handico và Viglacera Xã Kim Chung, huyện Đông Anh (cũ) 3 toà chung cư, mỗi toà 12 tầng + 1 tum, 1.104 căn hộ Quý IV/2026 1/10/2025 18,4

Danh sách các dự án nhà ở xã hội sắp mở bán tại Hà Nội

Như vậy, với đơn giá 20,6 triệu một m2, căn nhỏ nhất tại dự án Uy Nỗ có giá 824 triệu đồng. Căn lớn nhất có giá khoảng 1,57 tỷ đồng.

Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao vào quý IV/2026. Hồ sơ đăng ký mua, thuê mua dự án này có thể được tiếp nhận từ quý III/2025.

Đây là dự án nhà xã hội thứ tư tại Hà Nội có giá bán trên 20 triệu đồng/m2. Tính đến thời điểm này, mức cao nhất với nhà xã hội mở bán mới tại Hà Nội là tại dự án nhà ở xã hội Rice City Long Châu (Long Biên) với giá tạm tính 26-27 triệu đồng/m2.

Tiếp đó là dự án nhà ở xã hội ở Hạ Đình có giá bán tạm tính là 25 triệu đồng/m2. Nhà ở xã hội CT01 đến CT04 tại khu đô thị Kim Hoa có giá tạm tính 21,2 triệu đồng/m2 (đã bao gồm thuế VAT, chưa tính phí bảo trì).

Trước đó, hồi đầu tháng 3, liên danh Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico) và Tổng công ty Viglacera - CTCP đã khởi công dự án nhà ở xã hội tại ô đất CT3 thuộc khu đô thị mới Kim Chung (xã Kim Chung, huyện Đông Anh). Giá bán tại đây là 18,4 triệu đồng/m2 (đã gồm VAT và phí bảo trì).

Từ nay đến cuối năm, hàng loạt dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội dự kiến đủ điều kiện mở bán, tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua và thuê mua, với mức giá dao động từ hơn 18 đến 27 triệu đồng/m2.