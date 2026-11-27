Với khoảng 100 thương hiệu mẹ và bé trong, ngoài nước cùng hàng loạt hoạt động chăm sóc sức khỏe, trải nghiệm và giải trí, Festival Mẹ bầu & Em bé Jerry 2026 trở thành điểm hẹn dành cho các gia đình tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Sự kiện diễn ra trong hai ngày 14 và 15/11 tại Quảng trường Mỹ Thạnh An, phường An Hội, tỉnh Vĩnh Long, nhân kỷ niệm 10 năm hình thành và phát triển của Hệ thống Mẹ bầu & Em bé Jerry.

Kết nối các thương hiệu, chuyên gia và gia đình

Không chỉ là nơi giới thiệu các sản phẩm dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe mẹ và bé, Festival Mẹ bầu & Em bé Jerry 2026 còn tạo điều kiện để người tiêu dùng trực tiếp tìm hiểu, trải nghiệm sản phẩm, tiếp cận thông tin từ các thương hiệu và cập nhật những giải pháp chăm sóc gia đình.



Các gian hàng được bố trí thành không gian trưng bày, trải nghiệm và tư vấn, với nhiều chương trình ưu đãi, hoạt động tương tác và bốc thăm tri ân khách hàng đến từ các nhãn hàng.

Một trong những nội dung trọng tâm của Festival Mẹ bầu & Em bé Jerry 2026 là hai chương trình hội thảo chuyên đề về chăm sóc sức khỏe mẹ và bé, với sự tham gia của các bác sĩ đến từ TP.HCM.

Tại đây, các chuyên gia chia sẻ kiến thức về thai kỳ, quá trình sinh nở và chăm sóc sức khỏe sau sinh; đồng thời trực tiếp giải đáp những vấn đề mà các gia đình thường gặp trong quá trình mang thai, nuôi dưỡng và chăm sóc trẻ nhỏ.

Thông qua hoạt động này, Ban tổ chức hướng đến việc tạo thêm cơ hội để các bà mẹ tiếp cận kiến thức chăm sóc sức khỏe từ chuyên gia, góp phần nâng cao nhận thức và sự chủ động trong hành trình làm cha mẹ.

Đa dạng sân chơi, tạo không gian gắn kết các thế hệ

Bên cạnh các hoạt động chuyên môn, sự kiện còn dành nhiều không gian cho trẻ em và gia đình với các sân chơi như Racing Kid, Bé bò cùng Jerry, Jerry Got Talent và Jerry Next Top Model.

Các chương trình được thiết kế với nhiều hình thức vận động, biểu diễn và thể hiện năng khiếu, giúp trẻ có cơ hội giao lưu, khám phá khả năng bản thân và lưu giữ những trải nghiệm đáng nhớ cùng gia đình.

Không khí ngày hội thêm sôi động với các chương trình biểu diễn nghệ thuật có sự góp mặt của ca sĩ Hà Nhi, Hana Cẩm Tiên và đoàn lô tô Hương Nam. Sự kết hợp giữa hoạt động trải nghiệm, vui chơi và nghệ thuật góp phần tạo nên không gian sinh hoạt cộng đồng đa dạng, mang màu sắc văn hóa miền Tây.

Dấu mốc 10 năm gắn với hoạt động cộng đồng

Một trong những nội dung đáng chú ý của Festival là các chương trình hướng đến trách nhiệm xã hội. Trong khuôn khổ sự kiện, chương trình học bổng “Jerry - Vườn ươm tương lai” trao tặng 15 suất học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi, tiếp thêm động lực để các em tiếp tục hành trình học tập.

Bên cạnh đó, 500 phần quà dành cho mẹ bầu cũng được trao tặng đến các bà mẹ tại Vĩnh Long, TP.HCM và các tỉnh lân cận.

Đây là những hoạt động thể hiện định hướng gắn kết hoạt động kinh doanh với trách nhiệm cộng đồng, đặc biệt trong lĩnh vực chăm sóc, đồng hành cùng phụ nữ mang thai và trẻ em.

Ông Mai Quốc Dũng - Tổng Giám đốc Hệ thống Mẹ bầu & Em bé Jerry cho biết, sự kiện không chỉ đánh dấu chặng đường 10 năm hình thành và phát triển của hệ thống mà còn là dịp tri ân khách hàng, đối tác và các thương hiệu đã đồng hành trong suốt thời gian qua.

“Thông qua Festival, chúng tôi mong muốn tạo ra một không gian kết nối để các gia đình có cơ hội trải nghiệm, giao lưu, tiếp cận thêm kiến thức chăm sóc sức khỏe mẹ và bé. Đây cũng là cách Jerry tiếp tục thực hiện cam kết đồng hành cùng ba mẹ trong hành trình nuôi dưỡng và phát triển trẻ em”, ông Mai Quốc Dũng chia sẻ.

Sau 10 năm hoạt động, Festival Mẹ bầu & Em bé Jerry 2026 là một dấu mốc trong hành trình phát triển của hệ thống, đồng thời mở ra không gian kết nối giữa doanh nghiệp, các thương hiệu, chuyên gia và cộng đồng gia đình tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

(Nguồn: Công ty Cổ phần Mẹ và Bé Dũng Jerry)