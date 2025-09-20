Sáng 7/9 vừa qua, Michael Sherman Jr., một lính cứu hỏa ở hạt Montgomery, tan ca và trở về nhà như mọi ngày. Nhưng một bất ngờ lớn đang chờ anh ở phía trước.

Anh Michael Jr. vỡ òa khi được vợ thông báo sắp có con gái. Ảnh: CNN

"Trước khi bước vào nhà, tôi đã bị bịt mắt lại. Tiến dần vào bên trong, cậu con trai nhỏ 5 tuổi của tôi cầm một chiếc bánh có gắn ruy băng màu hồng và vợ tôi cầm một đôi giày cùng màu, thông báo rằng chúng tôi sẽ có một bé gái. Thật tuyệt vời", Michael Jr.hạnh phúc kể lại.

Được biết, hôm đó vợ của Michael Jr.là chị Joacquia đã bí mật chuẩn bị một buổi tiệc tiết lộ giới tính đứa con thứ 2 cho chồng, người thân và bạn bè.

Đây là sự kiện đặc biệt không chỉ với 2 vợ chồng mà còn của cả dòng họ. Trong suốt 108 năm qua, các thành viên trong gia đình Sherman chỉ toàn sinh con trai.

Những người thân trong gia đình vỡ òa hạnh phúc. Ảnh chụp màn hình

Theo chia sẻ của nhiều thành viên trong gia đình, bé gái gần nhất mang họ Sherman được chào đời từ năm 1917.

Ông Michael Sherman Sr., cha của Michael Jr., cho biết đây là một sự kiện trọng đại. "Tôi có 3 con trai, bố tôi có 2 con trai và chú tôi cũng vậy. Dòng họ chúng tôi chỉ toàn con trai", ông nói.

Mẹ của Michael Jr. tin rằng "cháu gái sắp sinh sẽ làm nên lịch sử trong gia đình Sherman".

Con gái của Michael Jr. và vợ được dự sinh vào tháng 3/2026.

Gia đình Sherman đang lên kế hoạch liên hệ với Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới để xem chuỗi sinh toàn con trai của họ có xác lập kỷ lục nào không.