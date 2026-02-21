Ngày 21/2, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin về kết quả kiểm tra vụ việc nhiều người dân ở xã Ngọc Liên nghi bị ngộ độc sau khi ăn cá cảnh.

Theo báo cáo của Công an xã Ngọc Liên, khoảng 17h ngày 19/2, tại nhà ông Quách Ngọc H. (SN 1978, trú thôn Kim Thủy) có người thân, bạn bè đến thăm, chúc Tết. Ông H. đã làm thịt cá sấu hỏa tiễn do gia đình nuôi để chế biến món ăn đãi khách.

Sau khi ăn cá, đến khoảng 18h cùng ngày, 11 người có biểu hiện nôn mửa, tiêu chảy, nghi bị ngộ độc do ăn phải trứng cá nhúng lẩu.

Hình ảnh cá sấu hỏa tiễn. Ảnh: CTV

Ngay sau đó, gia đình và hàng xóm đã đưa các nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc để cấp cứu, theo dõi và điều trị. Đến khoảng 1h ngày 20/2, sức khỏe các bệnh nhân cơ bản ổn định và được xuất viện về nhà.

Theo Công an xã Ngọc Liên, thông tin trên một số trang mạng xã hội cho rằng các nạn nhân “ngộ độc do ăn trứng cá rồng” là không chính xác, dễ gây hoang mang dư luận và làm phức tạp tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Cá sấu hỏa tiễn là loài cá nước ngọt, có nguồn gốc và phân bố chủ yếu ở khu vực Bắc Mỹ, được du nhập vào Việt Nam để nuôi làm cảnh. Gan và trứng cá này chứa độc tố nên không được sử dụng làm thực phẩm.