Đám cưới đặc biệt được tổ chức với sự tham dự của 12 cặp đôi lớn tuổi cùng gần 100 người con cháu nội, ngoại trong gia đình.

Ngày 18/10 vừa qua là một ngày đặc biệt với gia đình của Trịnh Thị Thanh Thanh (xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn). 12 cặp đôi lớn tuổi tổ chức đám cưới với sự hỗ trợ và đồng hành của gần 100 người con, cháu trong căn nhà thờ tổ của gia đình.

Thanh kể, cô đã có 6 năm về làm dâu trong gia đình. Chồng của Thanh là Bùi Văn Hiếu, còn bố chồng Thanh là ông Bùi Văn Hòa (65 tuổi).

Các cặp đôi được con cháu tổ chức đám cưới đặc biệt nhân dịp 20/10

Ông Hòa là người con thứ 6 trong gia đình có 12 anh chị em (7 trai, 5 gái), có tên gọi lần lượt là: Tuyết, Ngọc, Ngà, Thành, Nga, Hoà, Bình, Thắng, Lợi, Lộc, Thêm, Mùi.

Bố mẹ ông đã qua đời cách đây nhiều năm. 12 anh chị em đều đã lập gia đình, con cháu đuề huề và có nhà riêng.

Căn nhà từ thời ông bà được cải tạo thành nhà tổ, là nơi con cháu sum vầy vào mỗi dịp đặc biệt như giỗ chạp, lễ, Tết.

Năm xưa khi dựng vợ gả chồng, 12 chị em ông Hòa đều tổ chức đám cưới trong căn nhà này. Giờ đây, căn nhà tổ lại là nơi để 12 cặp đôi tổ chức lễ kỷ niệm ngày cưới – một dịp ý nghĩa của gia đình.

12 chị em ruột trong gia đình

“Ý tưởng đã được thế hệ con cháu chúng tôi lên từ trước đó 1 tuần, rồi bàn bạc trong nhóm chát của gia đình.

Ban đầu, bố tôi cùng các bác, cô, chú lo lắng con cháu ở xa không thể về dự đông đủ. Tuy nhiên, trên tinh thần vừa tổ chức lễ kỷ niệm ngày cưới cho 12 cặp đôi, vừa mừng ngày 20/10 cho phụ nữ trong nhà, buổi lễ vẫn được tổ chức”, Thanh kể.

Các con cháu cùng chung tay tổ chức buổi lễ. Mọi việc như in phông nền, trang trí sân khấu, làm cỗ... đều do gia đình tự tay chuẩn bị chứ không đi thuê.

Đối với 12 cặp đôi lớn tuổi, cả nhà thống nhất “nam mặc áo sơ mi sáng màu, quần tây, nữ mặc áo dài”. Riêng con, cháu được tự do lựa chọn trang phục.

Các ông chồng đem hoa tặng vợ

Buổi lễ được tổ chức vào ngày 18/10/2026. Thanh bất ngờ khi cả 12 cặp đôi đều có mặt đông đủ và con cháu ở xa cũng cố gắng về tụ họp. Không khí buổi lễ nhờ đó náo nhiệt và vui vẻ.

Trong buổi lễ, người con trai trưởng lên phát biểu mở đầu chương trình, qua đó nhấn mạnh về vai trò của người phụ nữ trong việc giữ gìn tổ ấm.

“Bác trai dặn dò con cháu dù đi đâu, làm gì cũng phải nhớ về cha mẹ, gia đình bởi đó chính là cội nguồn, gốc rễ của mỗi người.

Bác gái thì đọc thơ tặng con cháu, nhắc nhở mỗi người về chữ ‘hiếu’ và ‘nhẫn’. Mỗi lời răn dạy của các bác đều rất ý nghĩa”, Thanh chia sẻ.

Buổi lễ vui vẻ, có người xúc động rơi nước mắt

Sau đó, 12 cặp đôi cùng lên sân khấu. Các ông chồng đem hoa tặng vợ rồi tất cả cùng rót rượu vang, cắt bánh kem mừng ngày đặc biệt.

“Khoảnh khắc 12 cặp đôi sóng vai bên nhau, tất cả đều khỏe mạnh, vui vầy khiến thế hệ con cháu vô cùng xúc động.

Trong 12 cặp đôi, có cặp là đám cưới vàng, có cặp là đám cưới bạc. Sự đầy đủ, vẹn tròn này rất quý giá”, Thanh xúc động nói.

Thanh (áo đen) bên gia đình chồng

Thanh thấy sự vui vẻ, rạng rỡ hiện rõ trên gương mặt bố mẹ chồng cùng những người anh em khác. Có người lén lau nước mắt vì quá xúc động. Bởi vậy, cô càng thêm trân trọng buổi lễ ý nghĩa này.

Thanh đã có 6 năm về làm dâu trong gia đình và luôn ngưỡng mộ sự đoàn kết của nhà chồng. Mỗi năm, vào dịp giỗ chạp, lễ Tết... đại gia đình lại sum họp trong căn nhà tổ, cùng nhau ăn uống, hàn huyên.

Con cháu dù làm ăn xa cũng cố gắng về để được sống trong không khí gia đình ấm cúng.

“Thế hệ con cháu chúng tôi luôn ghi nhớ lời răn dạy ‘có đoàn kết mới có tất cả’. Chúng tôi nhìn cách các cụ, bậc cha, chú sống với nhau rồi cứ thế noi theo”, Thanh chia sẻ.

Ảnh: NVCC