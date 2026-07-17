10 năm kết tình thông gia

Câu chuyện gia đình của Bùi Thị Yến Ngọc (SN 1999, quê gốc ở xã Vĩnh Xương, tỉnh An Giang, hiện sống và làm việc tại TPHCM) gây ấn tượng bởi tình cảm gắn bó giữa mẹ ruột và mẹ chồng.

10 năm qua, kể từ ngày kết tình thông gia, mẹ chồng và mẹ ruột của Yến Ngọc cư xử với nhau chuẩn mực và chân thành. Thậm chí, họ đã có 5 năm chung sống hòa thuận, thân nhau như chị em ruột. Phía sau đó là một câu chuyện xúc động.

Mẹ đẻ và mẹ chồng Yến Ngọc (từ phải sang) đã có 5 năm sống chung nhà

Yến Ngọc và Trọng Hậu (SN 1998, quê An Giang) kết hôn cách đây 10 năm. Cả hai sinh ra và lớn lên trong cùng một xóm, hai bên gia đình là xóm giềng lâu năm nên biết rõ về nhau.

Hoàn cảnh của vợ chồng Yến Ngọc đều rất đặc biệt. Bố mẹ Ngọc ly hôn khi cô mới 2 tháng tuổi. Bố mẹ Hậu cũng “đường ai nấy đi” khi anh hơn 10 tuổi. Cả hai đều được mẹ nuôi nấng trưởng thành.

“Có lẽ vì thế mà mẹ đẻ và mẹ chồng của tôi đồng cảm, quý mến nhau ngay từ những ngày đầu kết tình thông gia. Ngày cưới của chúng tôi, hai mẹ nắm tay nhau lên sân khấu chúc phúc. Khoảnh khắc đó khiến tôi nhớ mãi”, Ngọc chia sẻ.

Sau đám cưới, vợ chồng Ngọc cùng mẹ đẻ của cô chung sống ở TPHCM. Khi Ngọc sinh con đầu lòng vào năm 2019, mẹ chồng Ngọc từ quê lên thành phố hỗ trợ chăm cháu một thời gian, sau đó lại trở về quê.

Tuy sống xa nhau, hai bà thông gia vẫn thường xuyên gọi điện cho nhau để thăm hỏi, trò chuyện. Mối quan hệ giữa đôi bên ấm áp, thân tình.

Gia đình Yến Ngọc sống hòa thuận, êm ấm

Năm 2021, dịch COVID-19 ập đến khiến gia đình Ngọc rơi vào khó khăn. Chồng, con trai và mẹ đẻ ốm nặng, Ngọc vừa phải chăm sóc người thân, vừa cáng đáng công việc kinh doanh, quán xuyến nhà cửa.

Mẹ chồng Ngọc lúc này ở quê “đứng ngồi không yên”, lo lắng cho con cháu. Khi hết đợt giãn cách, bà bỏ lại mọi thứ ở quê, khăn gói lên thành phố để chăm sóc những người mình thương yêu, trân quý.

“Sau biến cố ấy mẹ chồng tôi nhận ra, cuộc sống này thật vô thường và bà không thể sống xa con cháu được nữa”, Ngọc kể.

5 năm chung sống hòa thuận

Ngọc hân hoan đón mẹ chồng lên sống chung, chồng cô hạnh phúc vì được ở gần mẹ. Mẹ đẻ Ngọc cũng phấn khởi khi cả gia đình đoàn tụ.

Gia đình Ngọc cùng đón tết Nguyên đán năm 2022

Thời điểm đó, vợ chồng Ngọc thuê một căn nhà 3 tầng ở TPHCM, tầng 1 làm cửa hàng, tầng 2, 3 để gia đình sinh hoạt.

Căn nhà có 4 phòng, đủ không gian sinh hoạt cho cả gia đình. Hàng ngày, vợ chồng Ngọc tập trung cho cửa hàng, hai bà thông gia đảm nhận việc trông cháu và quán xuyến nhà cửa.

“Mẹ đẻ tôi ngoài 60 tuổi, còn mẹ chồng tôi mới 50 tuổi. Hầu hết mọi việc trong nhà hai bà đều làm cùng nhau, khi rảnh thì hỗ trợ các con đóng hàng”, Ngọc kể.

Năm tháng sống chung, hai bà thông gia chưa từng tị nạnh, thành kiến hay để xảy ra xích mích dù là nhỏ nhất.

Từ việc trông cháu đến đi chợ, nấu ăn, làm việc nhà, hai bà đều cùng nhau làm rồi lại cùng nhau nghỉ. Mỗi khi người kia ốm đau, mệt mỏi thì người còn lại đỡ đần.

Công việc bận rộn, Yến Ngọc nhiều lúc thấy quá tải. Nhưng chỉ cần thấy hai người mẹ cư xử với nhau hòa nhã, cười nói vui vẻ lúc chơi đùa với cháu, Ngọc lại thấy tràn trề động lực.

“Vợ chồng tôi cố gắng làm lụng, đảm bảo kinh tế để hai mẹ và các con được sống nhẹ nhàng, thoải mái, không phải vướng bận điều gì”, Ngọc chia sẻ.

Vợ chồng Ngọc hạnh phúc khi được sống chung, chăm lo cho mẹ

Khi Ngọc sinh người con thứ hai, vì có sức khỏe tốt hơn nên mẹ chồng Ngọc xung phong trông cháu nhỏ. Bà nói với thông gia: “Bà đã vất vả chăm cháu đầu, giờ cháu thứ hai để tôi trông nom cho bà nghỉ ngơi”. Kể từ đó, mẹ đẻ Ngọc chỉ phải lo toan cơm nước, còn việc chăm cháu nhỏ do bà thông gia lo liệu chu toàn.

Năm 2024, vợ chồng mua được căn nhà mới 4 tầng, không gian rộng rãi hơn nên các thành viên cũng được thoải mái hơn trong sinh hoạt. Ngoài ra, Ngọc còn thuê thêm giúp việc hỗ trợ nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa để hai mẹ được nghỉ ngơi.

Theo Ngọc, bí quyết để duy trì sự hòa thuận trong gia đình là cách sống chuẩn mực của mỗi người. Các thành viên luôn sống lạc quan, biết nhường nhịn và thấu hiểu nhau.

Hai bà thông gia thân nhau như chị em, có gì cũng tâm sự, chia sẻ với nhau. Mẹ chồng yêu thương con dâu, mẹ vợ tôn trọng con rể, bên cạnh đó luôn để cho các con có không gian riêng để thể hiện tình cảm.

“Khi vợ chồng tôi có mâu thuẫn, hai mẹ tôn trọng, để chúng tôi tự giải quyết. Mẹ đẻ tôi luôn dặn dò tôi phải nhẹ nhàng và tôn trọng chồng.

Tôi thấy mình may mắn và hạnh phúc khi có một gia đình êm ấm, thuận thảo như vậy”, Ngọc bày tỏ.

Ảnh: NVCC