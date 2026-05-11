Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết, Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai 2026 được tổ chức tại Sân vận động Pleiku Arena và Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng, với sự tranh tài của 12 đội bóng (7 đội bóng quốc tế và 5 đội bóng trong nước). Đến nay, công tác chuẩn bị cho giải đấu đã hoàn tất. Ban tổ chức đang tiếp đón các đoàn vận động viên từ các nước và các địa phương về Gia Lai tham dự giải.

Festival sẽ có tổng cộng 34 trận đấu. Các trận đấu sẽ diễn ra liên tục từ sáng 11/5 đến chiều 15/5 để đảm bảo các đội sẽ thi đấu 3 trận vòng bảng, tứ kết, bán kết và chung kết.

Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào lúc 17h15 ngày 11/5 và lễ bế mạc sẽ diễn ra vào 11h15 ngày 15/5. Ngoài việc được vào cổng miễn phí, Ban tổ chức đã chuẩn bị nhiều phần quà như: áo thun, móc khóa có hình linh vật voi và cá voi tượng trưng cho Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 để tặng khán giả.

Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, sự kiện không chỉ là sân chơi thể thao mà còn là cơ hội giao lưu văn hóa, kết nối tình hữu nghị giữa các quốc gia, qua đó lan tỏa tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực và cao thượng. Đặc biệt, mục tiêu quan trọng của giải đấu là tạo môi trường cọ xát, học hỏi cho các cầu thủ trẻ trong tỉnh và khu vực. Đối với các đội tuyển Bóng đá trẻ Việt Nam, việc được thi đấu, giao lưu với các đội bóng quốc tế sẽ giúp các cầu thủ trẻ nâng cao trình độ chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm thi đấu, từ đó tạo nền tảng phát triển lâu dài cho Bóng đá Việt Nam…

Các vận động viên quốc tế đã có mặt ở Gia Lai tham dự Festival Bóng đá quốc tế năm 2026

Festival Bóng đá quốc tế năm 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành “cú hích” thúc đẩy du lịch Gia Lai phát triển. Trong khuôn khổ giải đấu, nhiều hoạt động bên lề như: Tham quan danh lam thắng cảnh, trải nghiệm văn hóa bản địa, ẩm thực Tây Nguyên, chương trình giao lưu nghệ thuật sẽ được tổ chức dành cho các đoàn vận động viên và du khách.

Việc kết hợp thể thao với du lịch và văn hóa giúp Gia Lai giới thiệu hình ảnh một địa phương năng động, giàu bản sắc, sở hữu nhiều tiềm năng phát triển. Đây cũng là cơ hội để tỉnh mở rộng hợp tác, thu hút đầu tư vào lĩnh vực thể thao - du lịch trong thời gian tới.

An Nhiên