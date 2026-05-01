Highlights U17 Việt Nam 1-4 U17 Hàn Quốc

Ghi bàn:

U17 Việt Nam: Sỹ Bách mở tỷ số (32')

u17 Hàn Quốc: An Sun-hyun (83'), Ian Nam (86'), An Joo-wan (88'), Kim Ji-woo (90+4')

Đội hình xuất phát U17 Việt Nam vs U17 Hàn Quốc

U17 Việt Nam: Xuân Hoà, Hoàng Việt, Mạnh Cường , Đăng Khoa, Anh Hào, Minh Thuỷ, Quý Vương, Nguyễn Lực, Văn Dương, Đại Nhân, Sỹ Bách

U17 Hàn Quốc: Jang Jun Yeong, Park Ji Hu, Choi Jae Hyeok, Song Min Su, Jung Ha Won, Han Seung Min, Nam Lan, Kim Ji Ho, Koo Hun Min, Choi Min Jun, Lee In Woo