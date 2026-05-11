VCK U17 châu Á 2026 tiếp tục xác định thêm hai đại diện giành quyền tham dự U17 World Cup. Sau lượt trận thú hai tại bảng D, U17 Uzbekistan và U17 Australia chính thức có vé vào tứ kết, đồng thời sở hữu suất góp mặt ở sân chơi thế giới.

Ở trận đấu đáng chú ý, U17 Uzbekistan thể hiện sức mạnh vượt trội khi đánh bại U17 Ấn Độ với tỷ số 3-0. Đội bóng Trung Á nhập cuộc chủ động, kiểm soát thế trận và liên tục tạo sức ép về phía khung thành đối thủ.

Sau nhiều pha hãm thành, Uzbekistan được hưởng phạt đền ở phút 32. Trên chấm 11m, Abduraimov không bỏ lỡ cơ hội, mở tỷ số trận đấu.

Bàn thắng này giúp U17 Uzbekistan chơi càng thêm tự tin. Sang hiệp hai, sức ép của họ tiếp tục khiến hàng thủ Ấn Độ gặp nhiều khó khăn. Phút 60, Wangkhem đá phản lưới nhà, giúp Uzbekistan nhân đôi cách biệt. Đến phút 78, Ravshanbekov ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho đại diện Trung Á.

Kết quả này khiến cục diện bảng D sớm được định đoạt. Do U17 Triều Tiên rút lui, bảng đấu chỉ còn ba đội gồm Uzbekistan, Australia và Ấn Độ. Trước đó, U17 Ấn Độ đã thua đậm U17 Australia 0-4 ở lượt trận đầu tiên.

Với hai thất bại liên tiếp, U17 Ấn Độ không còn cơ hội cạnh tranh vé đi tiếp. Điều đó đồng nghĩa U17 Uzbekistan và U17 Australia chắc chắn chiếm hai vị trí dẫn đầu bảng D, qua đó giành quyền vào tứ kết và chính thức đoạt vé dự U17 World Cup.

Trước đó, U17 Saudi Arabia, U17 Tajikistan và U17 Nhật Bản trở thành ba đội bóng châu Á đầu tiên giành vé dự U17 World Cup sau hai lượt trận vòng bảng.

Hiện châu Á vẫn còn 3 suất dự U17 thế giới khi bảng C của U17 Việt Nam chỉ quyết định ở lượt trận cuối, trong khi bảng B là sự cạnh tranh tấm vé còn lại giữ Trung Quốc, Indonesia và Qatar.

