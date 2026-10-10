Với sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân tại Hà Nội và 33 tỉnh, thành phố trên cả nước, Lễ phát động Phong trào toàn dân tập luyện thể thao năm 2026 đã lan tỏa thông điệp “Một quốc gia vận động, một Việt Nam khỏe mạnh”, khuyến khích mỗi người dân chủ động lựa chọn môn thể thao phù hợp và duy trì tập luyện thường xuyên.

Tại Hà Nội, 12 nghìn người phát động Phong trào toàn dân tập luyện thể thao.

Tại Hà Nội, chương trình có sự tham gia của gần 12.000 người; các hoạt động hưởng ứng tại 33 tỉnh, thành phố ghi nhận khoảng 100.000 người.

Một trong những hoạt động trọng tâm của chương trình là chạy bộ, đi bộ đồng hành tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, với sự tham gia của lãnh đạo, đại biểu cùng các lực lượng và đông đảo nhân dân.

Các nhà vô địch Asiad môn cầu mây biểu diễn, giao lưu với người hâm mộ.

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là chương trình giao lưu với các VĐV tiêu biểu của thể thao Việt Nam, trong đó có những gương mặt vừa giành huy chương tại Asiad 20 như: các thành viên đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam, các võ sĩ wushu Dương Thúy Vi, Đinh Văn Tâm và các VĐV thành tích cao khác.